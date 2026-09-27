Bổ sung nhiều nghề gắn với công nghệ mới trong giáo dục nghề nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung nhiều nghề gắn với công nghệ mới và nhu cầu nhân lực vào danh mục ngành, nghề đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.

Nhiều nghề liên quan đến đường sắt được bổ sung vào danh mục ngành, nghề đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp. (Ảnh minh họa: HOÀNG ANH)

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp tại Thông tư số 77/2026/TT-BGDĐT ngày 25/9/2026.

Thông tư ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp đối với trình độ cao đẳng, trung cấp, giáo dục trung học nghề và danh mục nghề trình độ sơ cấp; đồng thời thiết lập cơ chế rà soát, cập nhật để kịp thời bổ sung những lĩnh vực đào tạo mới phát sinh từ nhu cầu nhân lực và thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/12/2026. Các quy định về danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng tại Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH hết hiệu lực kể từ thời điểm này, trừ các ngành, nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Đáng chú ý, nhóm phục vụ phát triển hạ tầng giao thông có nhiều nghề liên quan đến đường sắt như: Lắp đặt và bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu và AFC đường sắt tốc độ dưới 200 km/h; Kỹ thuật hệ thống điện đường sắt tốc độ dưới 200 km/h; Lắp đặt và bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu và AFC đường sắt tốc độ cao; Kỹ thuật hệ thống điện đường sắt tốc độ cao; Điều độ điện sức kéo đường sắt; Thông tin tín hiệu đường sắt đô thị.

Lĩnh vực năng lượng cũng có các nghề: Lắp đặt và bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo; Vận hành nhà máy điện gió, điện mặt trời.

Cùng với việc bổ sung các ngành, nghề đào tạo mới, Thông tư điều chỉnh tên gọi, mã của một số nghề so với trước đây để tạo sự đồng bộ với tên gọi, mã ngành đào tạo trình độ giáo dục đại học và thể hiện thông tin đối chiếu tên, mã cũ ngay trong danh mục, tạo thuận lợi cho các cơ sở trong quá trình chuyển đổi và tổ chức đào tạo.