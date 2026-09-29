Nâng cao khả năng xử lý sự cố cháy, nổ tại chợ Trới (phường Hoành Bồ)

Chiều 29/9, UBND phường Hoành Bồ phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an thành phố) tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu vực chợ Trới.

Các lực lượng tham gia thực tập phương án PCCC & CNCH.

Chợ Trới được xây dựng từ năm 1994, hiện có hơn 500 ki-ốt, tập trung đông hộ kinh doanh và người dân mua bán. Do đặc thù hoạt động kinh doanh đa dạng, nguy cơ xảy ra cháy, nổ luôn tiềm ẩn, đòi hỏi các lực lượng tại chỗ phải chủ động phương án xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có sự cố xảy ra.

Theo tình huống giả định, vào 23 giờ 5 phút, tại khu vực bán quần áo, ki-ốt số 4 của chợ xảy ra cháy do quạt tích điện bị chập điện. Đám cháy phát triển nhanh, tạo nhiều khói, khí độc và có nguy cơ lan sang các ki-ốt liền kề. Trong quá trình xảy ra cháy, có 3 người quay lại cứu tài sản bị mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chức năng triển khai phương án cứu nạn theo tình huống giả định.

Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng bảo vệ chợ báo động, hô hoán, thông tin cho Ban quản lý chợ; đồng thời nhanh chóng cắt điện, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy, tổ chức cứu người và di chuyển tài sản. Ban Quản lý chợ phối hợp với lực lượng PCCC & CNCH tại chỗ phá khóa, đưa người mắc kẹt ra ngoài và báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số 114.

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH triển khai phương án chữa cháy.

Lực lượng phản ứng nhanh của phường Hoành Bồ cũng nhanh chóng có mặt, tổ chức phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông, triển khai cứu nạn và sơ cấp cứu người bị nạn.

Nhận được tin báo, 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC & CNCH được huy động, triển khai các phương án tìm kiếm, cứu nạn, phun nước chữa cháy, ngăn chặn cháy lan.

Sau 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn; 3 người mắc kẹt được đưa ra ngoài an toàn, tài sản được bảo vệ, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Trạm y tế phường triển khai phương án sơ cấp cứu.

Thông qua thực tập phương án đã giúp UBND phường Hoành Bồ và các lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá khả năng tổ chức, chỉ huy, phối hợp và xử lý tình huống của các lực lượng khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Đồng thời, góp phần nâng cao kỹ năng PCCC & CNCH, chủ động xử lý ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân