Phường Hà Lầm ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau phường Hà Lầm

Sáng 29/9, phường Hà Lầm tổ chức phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp Người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”; đồng thời ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau phường Hà Lầm với 55 thành viên.

Lãnh đạo phường Hà Lầm tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau phường Hà Lầm.

Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026 được phường Hà Lầm triển khai từ ngày 28/9 đến 31/10, tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong chăm sóc, bảo vệ, phát huy vai trò người cao tuổi; huy động các nguồn lực hỗ trợ người cao tuổi, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, phường tổ chức chúc thọ, mừng thọ 7 người cao tuổi nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10); đồng thời trao quà động viên các hội viên người cao tuổi tiêu biểu, xuất sắc và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, phường Hà Lầm công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau với 55 thành viên, sinh hoạt tại Nhà văn hóa trung tâm phường.

Phường Hà Lầm tổ chức phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026.

Câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, công khai, đoàn kết và tương trợ, không vì mục đích lợi nhuận. Nội dung sinh hoạt tập trung vào rèn luyện sức khỏe, dưỡng sinh, thể dục thể thao; giao lưu văn hóa, văn nghệ; thăm hỏi, hỗ trợ thành viên khi ốm đau, khó khăn; đồng thời phát huy vai trò, kinh nghiệm và uy tín của người cao tuổi trong các hoạt động xã hội, xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo phường Hà Lầm đề nghị Hội Người cao tuổi, các ban, ngành, đoàn thể và khu phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần của người cao tuổi; rà soát, kịp thời hỗ trợ người cao tuổi sống một mình, có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm; tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy kinh nghiệm, uy tín, tích cực tham gia các hoạt động tại cộng đồng.

Đối với Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, phường Hà Lầm định hướng xây dựng mô hình hoạt động thiết thực, gắn chăm sóc người cao tuổi với rèn luyện sức khỏe, giao lưu, hỗ trợ thành viên có hoàn cảnh khó khăn và phát huy vai trò người cao tuổi. Hội Người cao tuổi phường được giao tiếp tục hướng dẫn, theo dõi hoạt động của Câu lạc bộ; các ban, ngành, đoàn thể và khu phố phối hợp, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, không gian sinh hoạt, hỗ trợ chuyên môn để mô hình hoạt động hiệu quả.

Chương trình văn nghệ do người cao tuổi phường Hà Lầm thể hiện.

Thông qua Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam và việc ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, phường Hà Lầm hướng tới xây dựng môi trường để người cao tuổi được quan tâm, chăm sóc, giao lưu, rèn luyện và phát huy vai trò trong gia đình, cộng đồng; tăng cường sự gắn kết, tương trợ giữa các thế hệ.