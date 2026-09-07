Phường An Sinh: Thu hút hơn 300 lao động tại ngày hội việc làm 2026

Ngày 6/9, phường An Sinh phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố (Sở Nội vụ) tổ chức ngày hội việc làm năm 2026.

Hội viên Hội phụ nữ phường An Sinh tìm hiểu về công việc và các chế độ lao động tại ngày hội việc làm.

Ngày hội thu hút hơn 300 người lao động và 19 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực như chế biến, chế tạo; điện - điện tử; may mặc, da giày; nông nghiệp sạch, công nghệ cao; du lịch, dịch vụ...

Thông qua hoạt động tư vấn, kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người lao động, ngày hội góp phần mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp, nhất là việc làm ngay tại địa phương. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động tiếp cận nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Việc tăng cường kết nối cung - cầu lao động được kỳ vọng góp phần tạo việc làm bền vững, giữ chân lao động làm việc tại địa phương, qua đó phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường An Sinh.