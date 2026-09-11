Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh: Chương trình cung cấp thông tin thị trường lao động

Ngày 11/9, tại phường Hoành Bồ, Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh tổ chức chương trình cung cấp thông tin thị trường lao động, tuyên truyền, hướng dẫn khai thác Sàn Giao dịch việc làm quốc gia và ký kết phối hợp năm học 2026-2027 với Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh.

Tại hội nghị, trên 300 sinh viên Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh đã được cung cấp thông tin thị trường lao động; tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn khai thác Sàn Giao dịch việc làm quốc gia. Cụ thể là những thông tin xu hướng nhu cầu nhân lực, ngành nghề, vị trí việc làm 4 tháng cuối năm 2026 và năm 2027; thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và các yêu cầu đối với người lao động. Sinh viên nhà trường còn có cơ hội tìm hiểu cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp tham gia chương trình.

Sinh viên Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh thực hành trên điện thoại đăng nhập vào Sàn Giao dịch việc làm quốc gia.

Tại đây, nhà trường còn hướng dẫn sinh viên truy cập, đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin cá nhân và tạo hồ sơ tìm việc, hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu thông tin việc làm, nghề nghiệp, nhu cầu tuyển dụng, mức lương, điều kiện làm việc và yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp; hướng dẫn nộp hồ sơ ứng tuyển và tham gia các phiên giao dịch việc làm trực tuyến. Cùng với đó, cán bộ nhà trường cũng giải đáp cho sinh viên các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đăng ký, sử dụng và khai thác các tiện ích của Sàn.

Đại diện Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh đã ký kết biên bản ghi nhớ chương trình phối hợp năm học 2026-2027 với Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh.

Kết thúc chương trình, Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh đã ký kết biên bản ghi nhớ chương trình phối hợp năm học 2026-2027 với Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh.