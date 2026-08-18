Cao Xanh: "Gỡ khó" cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân

Không ít hồ sơ đất đai trên địa bàn phường Cao Xanh tồn đọng kéo dài do vướng mắc về nguồn gốc sử dụng đất, hồ sơ pháp lý, nghĩa vụ tài chính và những yếu tố lịch sử để lại. Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 17/7/2026 của UBND tỉnh, phường đã triển khai tổng rà soát, phân loại từng nhóm hồ sơ, xác định rõ nguyên nhân để tập trung tháo gỡ theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 29/7/2026, UBND phường Cao Xanh ban hành Quyết định số 975/QĐ-UBND về việc giảm 70% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ bà Lê Thị Hồng, thương binh suy giảm khả năng lao động 21%. Quyết định này là cơ sở để gia đình thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau nhiều năm chờ đợi.

Theo hồ sơ, gia đình bà Hồng sinh sống tại khu nhà tập thể của Xí nghiệp Rượu Quảng Ninh từ năm 1984. Sau khi nhà tập thể được thanh lý cho các hộ dân, năm 2004, tuyến đường phía trước được mở rộng, các hộ phá dỡ dãy nhà cũ và xây dựng lùi vào phía sau. Hiện trạng sử dụng đất vì vậy thay đổi so với hồ sơ ban đầu, trong khi doanh nghiệp đã giải thể, việc xác minh hồ sơ thanh lý và nguồn gốc sử dụng đất phải thực hiện qua nhiều bước.

Cán bộ phường Cao Xanh cùng đại diện khu phố trao đổi với gia đình bà Lê Thị Hồng về việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để tháo gỡ vướng mắc, UBND phường Cao Xanh đã phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xác minh hồ sơ thanh lý nhà tập thể, nguồn gốc và quá trình sử dụng đất. Đồng thời xác nhận điều kiện được hưởng chính sách ưu đãi của gia đình bà Hồng.

Sau khi đủ căn cứ theo quy định, UBND phường ban hành quyết định về việc giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở, tạo cơ sở để gia đình thực hiện nghĩa vụ tài chính và hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà Lê Thị Hồng chia sẻ: Đến bây giờ cầm trên tay quyết định, tôi rất vui và rất cảm ơn lãnh đạo phường đã quan tâm chỉ đạo các phòng, ban giúp đỡ gia đình.

Cùng với những hồ sơ đã được tháo gỡ, phường Cao Xanh đang tiếp tục xử lý vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ dân khu 7 sinh sống tại khu nhà tập thể của Xí nghiệp Vật tư Quảng Ninh (nay là Công ty CP Vật tư - TKV). Dù nhà ở đã được thanh lý và các hộ dân sử dụng ổn định nhiều năm, hồ sơ cấp giấy chứng nhận vẫn chưa thể giải quyết do doanh nghiệp chưa hoàn thành thủ tục trả đất cho Nhà nước.

Theo ông Đào Văn Hậu, chuyên viên Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường Cao Xanh, việc Công ty CP Vật tư - TKV chưa thực hiện thủ tục trả đất khiến địa phương chưa có đủ căn cứ pháp lý để giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. UBND phường đã làm việc với doanh nghiệp, yêu cầu hoàn thiện thủ tục trả đất theo quy định để sớm tháo gỡ vướng mắc.

Cán bộ phường Cao Xanh trao đổi về đề nghị của người dân khu 7 liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND tỉnh, phường Cao Xanh xây dựng kế hoạch tổng rà soát những trường hợp chưa đăng ký đất đai lần đầu, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các trường hợp còn vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục đất đai. Trên cơ sở kết quả rà soát, địa phương phân loại từng nhóm hồ sơ theo nguyên nhân để xây dựng phương án xử lý phù hợp.

Việc giải quyết được thực hiện theo nguyên tắc "6 rõ", bảo đảm đúng trình tự, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch. Phường cũng phân công cán bộ phụ trách theo từng khu dân cư, phối hợp với trưởng khu phố hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ ngay từ cơ sở nhằm hạn chế tình trạng phải bổ sung nhiều lần.

Qua tổng rà soát tại 15 khu phố, phường Cao Xanh thống kê 1.263 trường hợp đất ở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời ghi nhận 121 trường hợp liên quan đến phân chia di sản thừa kế, 21 trường hợp tranh chấp đất đai và 11 trường hợp mất giấy chứng nhận cần tiếp tục giải quyết theo quy định.

Ông Nguyễn Hải Ngọc, Phó Chủ tịch UBND phường Cao Xanh, cho biết: Trên cơ sở kết quả rà soát, phân loại, những hồ sơ đủ điều kiện sẽ được giải quyết ngay; các trường hợp còn vướng mắc, hoặc vượt thẩm quyền, phường sẽ phối hợp với các sở, ngành và Tổ công tác hỗ trợ lưu động của tỉnh để xử lý. Đồng thời, quán triệt việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ phải đúng quy định, không để phát sinh yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định, hoặc yêu cầu bổ sung nhiều lần, gây phiền hà cho người dân.

Mỗi hồ sơ đất đai đều gắn với những nguyên nhân và bối cảnh khác nhau. Vì vậy, việc giải quyết không thể áp dụng một cách làm chung, mà cần được xem xét trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và quy định của pháp luật. Với cách tiếp cận này, phường Cao Xanh đang từng bước tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo đúng quy định.