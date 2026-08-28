Lập lại trật tự khu vực bãi triều

Thời gian qua, với tinh thần kiên quyết, chính quyền các phường Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Ninh đã đồng loạt ra quân, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm xử lý dứt điểm vi phạm, lập lại trật tự và thiết lập kỷ cương trong quản lý bãi triều, mặt nước biển.

Diện tích bãi triều, mặt nước thuộc các địa phương trên đóng vai trò quan trọng đối với sinh kế nhân dân và phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, do lợi nhuận cao từ nuôi nhuyễn thể, tình trạng tự ý lấn chiếm bãi triều, cắm cọc, căng lưới quây nuôi trái phép diễn ra khá phổ biến. Điều này không chỉ xáo trộn quy hoạch, đe dọa môi trường sinh thái mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến luồng lạch giao thông thủy và diện tích khai thác tự nhiên của cộng đồng.

Phường Móng Cái 2 ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm bãi triều trái phép.

Theo số liệu thống kê, phường Móng Cái 2 đang quản lý khoảng 1.420ha đất có mặt nước ven biển và bãi triều. Trong đó, diện tích bãi triều tự nhiên và luồng lạch giao thông chiếm trên 850ha. Do áp lực kinh tế, hàng chục hộ dân đã tự ý quây lưới, cắm cọc lấn chiếm trái phép hàng trăm ha bãi triều ngoài quy hoạch, gây cản trở luồng lạch tàu thuyền.

Phường Móng Cái 3 có 1.830ha mặt nước ven biển, diện tích không thuộc quy hoạch nuôi trồng thủy sản lên tới 1.202ha (chủ yếu là luồng lạch và vùng khai thác tự nhiên). Dù vậy, nhiều hộ vẫn cố tình khoanh chiếm trái phép. Còn tại xã Hải Ninh, trong số 2.735ha mặt nước, có tới 900ha là bãi triều khai thác truyền thống. Việc lấn chiếm đã thu hẹp không gian sinh kế chung, nảy sinh tranh chấp, mâu thuẫn và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch chuyên đề, thành lập các tổ công tác liên ngành bám sát địa bàn, rà soát từng khu vực vi phạm, siết chặt quản lý, trả lại sự thông thoáng cho bãi triều, mặt nước.

Phường Móng Cái 3 ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm bãi triều trái phép.

Ông Phạm Văn Hoan, Chủ tịch UBND phường Móng Cái 2, cho biết: "Chúng tôi xác định việc quản lý, bảo vệ bãi triều, mặt nước không chỉ là trách nhiệm quản lý nhà nước, mà còn liên quan trực tiếp đến sinh kế bền vững của nhiều người dân. Quan điểm của phường là xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, tuyệt đối không bao che cho các hành vi lấn chiếm trái phép. Mọi vi phạm đều phải được phát hiện sớm và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh. Qua kiểm tra, phường đã thiết lập hơn 60 hồ sơ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính gần 1 tỷ đồng".

Tại phường Móng Cái 3, qua kiểm tra, đo vẽ thực địa, UBND phường đã thiết lập hồ sơ xử lý 28 trường hợp nuôi trồng trái phép (diện tích lấn chiếm trên 260ha), ban hành 19 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 285 triệu đồng và thông báo yêu cầu tháo dỡ đối với các trường hợp không xác định chủ vi phạm.

Ông Hoàng Hải Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Móng Cái 3, cho biết: "Công tác kiểm tra, xử lý trên biển gặp rất nhiều khó khăn do phụ thuộc vào con nước thủy triều, nhiều thời điểm nước chỉ rút cạn vào đêm tối hoặc rạng sáng. Dù vậy, lực lượng chức năng của phường vẫn khắc phục khó khăn, huy động sự phối hợp của Công an, Quân sự và khu phố ra quân kiểm tra thực địa từ 4-5 giờ sáng để đo vẽ, lập hồ sơ và tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ cọc lưới vi phạm".

Xã Hải Ninh cơ bản xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm bãi triều trái phép.

Tại xã Hải Ninh, UBND xã đã ban hành kế hoạch, phương án ra quân tháo dỡ công trình vi phạm. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đội công tác Biên phòng Hải Tiến (Đồn Biên phòng Bắc Sơn), đến đầu tháng 7/2026, địa phương đã cơ bản hoàn thành việc tháo dỡ các khu vực vi phạm. Để tránh tình trạng tái lấn chiếm sau xử lý, các địa phương đặc biệt chú trọng khâu thiết lập hồ sơ hiện trạng, tổ chức cho các hộ dân ký biên bản cam kết tự tháo dỡ và không tái phạm.

Ông Vũ Viết Duy, Trưởng Phòng Kinh tế xã Hải Ninh, cho biết: "Sau các đợt ra quân giải tỏa, Phòng Kinh tế đã chủ trì phối hợp với Công an, Biên phòng xây dựng bản đồ theo dõi, cập nhật đầy đủ hiện trạng các vị trí đã xử lý để phục vụ quản lý lâu dài. Đồng thời, chúng tôi yêu cầu các hộ dân vi phạm ký cam kết rõ ràng về thời hạn tự di dời, thu hoạch. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành, lực lượng chức năng kiên quyết lập hồ sơ xử lý hành chính và tổ chức cưỡng chế theo đúng trình tự pháp luật. Đặc biệt, xã Hải Ninh đã gắn trách nhiệm trực tiếp đối với các tập thể, cá nhân; kể từ giữa tháng 8/2026, nếu trên địa bàn thôn nào để xảy ra tình trạng cắm cọc, quây lưới nuôi trồng trái phép mà không kịp thời phát hiện, báo cáo hoặc xử lý thì UBND xã sẽ xem xét trách nhiệm, coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại thi đua".

Phường Móng Cái 3 lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và tổ chức cho các hộ dân ký biên bản vi phạm hành chính và cam kết không tái lấn chiếm trái phép bãi triều.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý bãi triều tại các địa phương đã có chuyển biến rõ rệt. Song song với giải tỏa vi phạm, chính quyền các địa phương đang tích cực phối hợp hoàn thiện quy hoạch, lập phương án giao đất, giao khu vực biển cho nhân dân nuôi trồng thủy sản theo đúng quy định, hướng tới phát triển kinh tế biển an toàn, hiệu quả và bền vững.

Hữu Việt