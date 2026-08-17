Phường Vàng Danh: Sớm gỡ "nút thắt" ngập úng mùa mưa bão

Mỗi khi mưa lớn, người dân tại khu Uông Thượng và một số khu dân cư trên địa bàn phường Vàng Danh lại thấp thỏm lo nước tràn vào nhà. Những tuyến đường, công trình thoát nước được đầu tư từ nhiều năm trước đã xuống cấp, bồi lấp, không còn đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước. Người dân đã chủ động nhiều biện pháp ứng phó, song mong muốn lớn nhất vẫn là các công trình hạ tầng được cải tạo đồng bộ, giải quyết căn cơ tình trạng ngập úng kéo dài.

Một điểm cống thoát nước từ sườn đồi xuống đường Uông Thượng. Hệ thống cống nhỏ, nhiều đoạn xuống cấp, không đủ khả năng tiêu thoát nước khi mưa lớn.

Tuyến đường Uông Thượng, phường Vàng Danh được đầu tư bê tông hóa từ nhiều năm trước. Qua thời gian sử dụng, mặt đường đã xuất hiện nhiều điểm xuống cấp. Đáng chú ý, hệ thống cống thoát nước dọc tuyến có khẩu độ nhỏ, nhiều đoạn bị bồi lấp, khiến khả năng tiêu thoát nước ngày càng hạn chế. Trong khi đó, khu vực này có địa hình sườn đồi, lượng nước từ phía trên đổ xuống khá lớn mỗi khi mưa to. Khi hệ thống cống không đủ khả năng tiêu thoát, nước nhanh chóng tràn lên mặt đường rồi chảy vào khu dân cư, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.

Để hạn chế nước tràn vào nhà, nhiều hộ dân buộc phải tự tìm cách ứng phó. Có gia đình xây thêm bờ chắn trước cửa, nâng cao nền và lối đi. Có hộ luôn chuẩn bị sẵn bao cát đặt trước hiên để kịp thời ngăn dòng nước mỗi khi trời mưa. Những thiết bị điện, đồ dùng có giá trị như tủ lạnh, máy giặt cũng phải kê cao hơn bình thường nhằm hạn chế nguy cơ bị ngập, hư hỏng.

Mưa lớn khiến tuyến đường tại khu dân cư ngập trong bùn đất, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Bà Nguyễn Thị Quang, khu Vàng Danh 4, cho biết: Mỗi khi mưa lớn, nước từ trên đồi đổ xuống rất nhanh, trong khi cống thoát nước nhỏ và nhiều đoạn bị bồi lấp nên không tiêu thoát kịp. Người dân phải chủ động chắn nước, kê cao đồ đạc để hạn chế thiệt hại. Chúng tôi mong các cấp sớm quan tâm cải tạo tuyến đường và hệ thống thoát nước để người dân yên tâm hơn mỗi khi mùa mưa đến.

Tại khu Vàng Danh 1, tình trạng ngập úng mỗi khi mưa lớn cũng là nội dung được cử tri nhiều lần kiến nghị. Theo người dân, nguyên nhân xuất phát từ hệ thống thoát nước đã được xây dựng từ nhiều năm trước và hiện đã bị bồi lấp đáng kể. Cống thoát nước chính của khu vực vốn có dạng vòm, chiều cao khoảng 1m, đảm nhận việc tiêu thoát nước cho toàn bộ khu Vàng Danh 1 và một phần khu Vàng Danh 2. Tuy nhiên, qua thời gian dài sử dụng, đất đá và bùn bồi lấp khiến khẩu độ cống bị thu hẹp. Người dân cho biết, chiều cao thực tế của cống hiện chỉ còn khoảng 60-70cm.

Người dân gia cố tường, xây bờ chắn trước nhà để hạn chế nước tràn vào nhà mỗi khi mưa lớn.

Ông Nguyễn Ngọc Ruyến, khu Vàng Danh 1, cho biết: Cống trước đây cao khoảng 1m nhưng hiện đất đá, bùn đất bồi lấp nên chỉ còn khoảng 60-70cm. Khi mưa lớn, nước không thoát kịp, dâng lên đường rồi tràn vào khu dân cư, có khi vào cả nhà. Người dân mong công trình được kiểm tra, nạo vét và cải tạo để bảo đảm tiêu thoát nước.

Thực tế tại Uông Thượng và Vàng Danh 1 cho thấy, tình trạng ngập úng không chỉ xuất phát từ lượng nước lớn trong những trận mưa, mà còn liên quan trực tiếp đến năng lực tiêu thoát của hệ thống hạ tầng hiện có. Khi các tuyến cống bị thu hẹp bởi bùn đất, khẩu độ nhỏ hoặc không còn phù hợp với thực tế, nguy cơ ngập úng sẽ càng gia tăng.

Cống thoát nước chính tại khu Vàng Danh 1 bị bồi lấp, làm thu hẹp khẩu độ và ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước khi mưa lớn.

Ông Nguyễn Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND phường Vàng Danh, cho biết: Đối với tuyến cống tại khu Vàng Danh 1, phường sẽ giao Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ và Công ty Than Uông Bí rà soát, kiểm tra, nạo vét những đoạn cống bị bồi lấp, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước, nhất là trong mùa mưa. Đối với tuyến đường Uông Thượng, phường sẽ phối hợp với Công ty Than Uông Bí và Công ty Kho vận Đá Bạc xây dựng kế hoạch chỉnh trang, cải tạo tuyến đường, bảo đảm việc đi lại của người dân. Đồng thời, nghiên cứu nâng cấp hệ thống thoát nước phù hợp với đặc điểm địa hình và lượng nước thực tế, từng bước khắc phục tình trạng ngập úng trên tuyến.

Giải quyết dứt điểm những bất cập này không chỉ giúp bảo đảm giao thông, hạn chế ngập úng, mà còn bảo vệ tài sản, ổn định đời sống người dân, nhất là trong mùa mưa bão. Những kiến nghị được người dân phản ánh nhiều lần là cơ sở thực tiễn để các cấp, ngành xem xét, sớm có giải pháp đầu tư phù hợp, để mỗi mùa mưa không còn là nỗi lo thường trực của người dân nơi đây.