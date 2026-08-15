Quy định điều kiện giao dịch trên sàn dữ liệu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu, trong đó quy định điều kiện tham gia giao dịch trên sàn dữ liệu của các tổ chức, cá nhân; điều kiện đối với dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu được giao dịch trên sàn dữ liệu.

Theo đó, tổ chức phải là pháp nhân Việt Nam được thành lập, hoạt động hợp pháp và không trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản. Pháp nhân nước ngoài phải được thành lập hợp pháp, đồng thời có hiện diện thương mại, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. Cá nhân phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Với tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ dữ liệu thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Đáng chú ý, dữ liệu được giao dịch phải có nguồn gốc hợp pháp, được chứng minh bằng hồ sơ hợp lệ; thông tin về điều kiện, hạn chế sử dụng phải được công bố rõ ràng và không thuộc diện cấm giao dịch.

Về kỹ thuật, dữ liệu phải có định dạng phù hợp, có khả năng đọc, khai thác bằng máy, kết nối, chia sẻ trên sàn; bảo đảm an toàn, bảo mật. Bên bán phải công bố thông tin về chất lượng, độ chính xác, đầy đủ, cập nhật và những hạn chế của dữ liệu,...

Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/9/2026, kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành môi trường giao dịch dữ liệu minh bạch, an toàn, thúc đẩy khai thác tài nguyên dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước.