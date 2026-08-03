Phường Hồng Gai giải quyết kiến nghị về đất đai

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) là yêu cầu bắt buộc theo pháp luật đất đai, là quyền của người sử dụng đất và là công cụ quản lý của Nhà nước. Tuy nhiên, hơn 20 năm qua, 45 hộ dân ở tổ 4, khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai lại đang mòn mỏi chờ đợi được cầm trên tay giấy CNQSDĐ.

45 hộ dân tại tổ 4, khu Yết Kiêu 3 (phường Hồng Gai) nhiều năm nay chưa được cấp giấy CNQSDĐ.

Theo hồ sơ đất của ông Vũ Trọng Tiến ở tổ 4, khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai, thửa đất gia đình ông đang sinh sống được mua từ năm 2005, diện tích gần 500m2. Thời điểm đó, toàn bộ thửa đất thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu dân cư phường Yết Kiêu, TP Hạ Long” do Công ty Công nghiệp Tàu thủy và Xây dựng Hạ Long, nay là Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Cái Lân, làm chủ đầu tư. Hằng năm, ông Tiến luôn hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, gia đình ông vẫn chưa được cấp giấy CNQSDĐ. Điều này gây nhiều hệ lụy đối với đời sống của gia đình ông.

Ông Tiến tâm sự: “Gia đình tôi hiện có 3 thế hệ sinh sống, nay tôi tuổi cũng đã cao muốn sang nhượng cho các con nhưng vì không có giấy CNQSDĐ nên những nhu cầu trên không thể thực hiện được. Gia đình tôi chỉ mong nhanh chóng được cấp giấy chứng nhận để yên tâm sinh sống và có thể làm được các thủ tục liên quan như thế chấp vay vốn hoặc sang nhượng hợp pháp”.

Đại diện chính quyền phường Hồng Gai lắng nghe ý kiến cử tri về cấp giấy CNQSDĐ

Không chỉ gia đình ông Tiến mà hiện nay có tới 45 hộ dân đang sinh sống tại tổ 4 khu Yết Kiêu 3 (thuộc dự án) cũng trong tình trạng tương tự, mặc dù đã hoàn tất việc mua bán, thanh toán và xây dựng nhà ở ổn định. Thực trạng kéo dài này đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, quyền lợi hợp pháp của người dân. Qua tìm hiểu của phóng viên, được biết để thực hiện thủ tục cấp CNQSDĐ cho các hộ dân thuộc dự án, chủ đầu tư phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và thực hiện đầy đủ các nội dung theo Kết luận Thanh tra số 2096/KL-TTCP ngày 05/9/2014 của Thanh tra Chính phủ liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất tại dự án.

Trên cơ sở đó, ngày 22/8/2025, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 3307/QĐ-UBND về việc thu tiền sử dụng đất bổ sung đối với Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Cái Lân để làm căn cứ hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án và cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ dân theo quy định. Tuy nhiên, qua làm việc và rà soát thực tế, hiện Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Cái Lân đang trong quá trình thực hiện các thủ tục công bố phá sản, gặp nhiều khó khăn về tài chính nên chưa thực hiện nghĩa vụ nộp bổ sung tiền sử dụng đất. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc các hồ sơ pháp lý của dự án chưa đủ điều kiện để tiếp tục hoàn thiện thủ tục cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ dân.

Căn nhà của ông Vũ Trọng Tiến (tổ 4, khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai) hơn 20 năm nay chưa được cấp giấy CNQSDĐ.

Ông Lê Văn Duy, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp, Xây dựng và Môi trường phường Hồng Gai, cho biết: Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân, UBND phường Hồng Gai đã tổ chức 2 buổi làm việc với đại diện Công ty và các đơn vị liên quan nhằm đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đồng thời trao đổi, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý của dự án. UBND phường đã ban hành Văn bản số 927/UBND-KTHT&ĐT ngày 15/3/2026 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ trên địa bàn phường Hồng Gai. Trong đó đã tổng hợp, báo cáo và đề xuất các sở, ban, ngành giải pháp xử lý đối với những tồn tại liên quan đến dự án nêu trên.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, UBND phường sẽ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, đến giữa tháng 7/2026, UBND phường Hồng Gai đã tổ chức lập xong điều chỉnh quy hoạch chi tiết; đồng thời lấy ý kiến thống nhất của các hộ dân liên quan, cộng đồng dân cư tại khu vực và xin ý kiến tham gia của Sở Xây dựng. Đến nay, UBND phường đang thực hiện các quy trình để phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo thẩm quyền làm cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân”.

Việc chậm cấp giấy CNQSDĐ khiến nhiều hộ dân phường Hồng Gai mòn mỏi chờ đợi. Hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan, mọi quyền lợi chính đáng của cử tri và nhân dân sẽ được thực hiện triệt để.