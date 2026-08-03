Sớm đưa nước sạch về khu Bùi Xá

Trong các buổi tiếp xúc cử tri, vấn đề nước sạch luôn là một trong những nội dung được người dân quan tâm, phản ánh. Với một số hộ dân khu Bùi Xá, phường Hà An, đây không chỉ là mong muốn mà còn là nhu cầu cấp thiết, bởi nhiều năm qua, việc thiếu nguồn nước sạch đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và đời sống hằng ngày của các gia đình.

Gia đình ông Nguyễn Hòa Cầm là một trong những hộ dân đang phải xoay xở với bài toán nước sinh hoạt. Trước đây, gia đình đã đầu tư khoan giếng với hy vọng có nguồn nước ổn định phục vụ cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, giếng khoan không có nước, buộc gia đình phải chuyển sang tích trữ nước mưa.

Ông Cầm đã xây dựng hai bể chứa nước mưa, mỗi bể có dung tích 20m³. Vào mùa mưa, lượng nước tích trữ cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Thế nhưng, đến mùa khô, khi nguồn nước dự trữ cạn dần, gia đình phải mua nước máy từ nơi khác với chi phí khá cao. Ông Cầm chia sẻ: “Chúng tôi chỉ mong sớm được đấu nối vào hệ thống nước sạch. Mùa khô phải mua nước với giá cao, vừa tốn kém vừa bất tiện, nhưng không còn cách nào khác”.

Gia đình ông Nguyễn Hòa Cầm sử dụng 2 bể chứa nước mưa để tích trữ nước sinh hoạt do chưa được tiếp cận hệ thống cấp nước sạch tập trung.

Tương tự, gia đình ông Vũ Văn Dũ cũng chưa thể tiếp cận nguồn nước sạch. Dù đã khoan giếng, song nguồn nước ngầm bị nhiễm mặn, không thể sử dụng cho sinh hoạt. Nhiều năm qua, toàn bộ nhu cầu nước của gia đình đều phụ thuộc vào nước mưa được tích trữ trong bể chứa. Theo ông Dũ, đây là giải pháp tình thế nhưng tiềm ẩn nhiều bất cập. Gia đình đông con cháu, nhu cầu sử dụng nước lớn, đặc biệt vào mùa hè, lượng nước trong bể nhanh chóng cạn kiệt. Khi đó, gia đình lại phải mua nước sạch để sử dụng. Điều đáng lo ngại là nước mưa nhìn bằng cảm quan thì trong, nhưng chưa qua kiểm nghiệm nên không thể khẳng định chất lượng có bảo đảm hay không. Dù vậy, vì không có nguồn nước nào khác nên gia đình vẫn phải sử dụng.

Theo phản ánh của cử tri, hiện khu Bùi Xá còn khoảng 7 hộ dân trong hoàn cảnh tương tự. Nhiều hộ đã đầu tư khoan giếng nhưng không có nước hoặc nước bị nhiễm mặn, không thể sử dụng. Trong khi đó, việc phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa khiến đời sống sinh hoạt luôn bị động, đặc biệt trong những tháng nắng nóng kéo dài.

Thực tế trên cho thấy, mặc dù tỷ lệ bao phủ nước sạch trên địa bàn đã ở mức cao, nhưng vẫn còn những “khoảng trống” cần sớm được lấp đầy để mọi người dân đều được thụ hưởng hạ tầng thiết yếu một cách công bằng. Đây cũng là nguyện vọng chính đáng của cử tri, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm sức khỏe cộng đồng và hoàn thiện các tiêu chí phát triển đô thị.

Ông Vũ Văn Dũ (bên trái) cho biết giếng khoan của gia đình không thể sử dụng do nguồn nước bị nhiễm mặn. Nhiều năm qua, gia đình phải tích trữ nước mưa phục vụ sinh hoạt.

Trao đổi về nội dung này, ông Phạm Huy Hùng, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hà An cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác bảo đảm cấp nước sạch cho người dân luôn được UBND phường xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Qua rà soát, đến nay tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch trên địa bàn đạt trên 91,8%; tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân chưa được tiếp cận hệ thống cấp nước tập trung, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND phường đã làm việc với Xí nghiệp nước Quảng Yên để rà soát nhu cầu thực tế, thống nhất phương án đầu tư và lộ trình triển khai. Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm 2026, đơn vị sẽ đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước đến các hộ dân chưa được sử dụng nước sạch, trong đó có các hộ dân khu Bùi Xá.

Để dự án được triển khai thuận lợi, UBND phường sẽ chỉ đạo các khu phố tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, phối hợp với đơn vị thi công, tạo điều kiện trong công tác giải phóng mặt bằng, đào đắp và lắp đặt đường ống cấp nước, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Về phía đơn vị cấp nước, Xí nghiệp nước Quảng Yên sẽ bố trí đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, công nghệ và các điều kiện cần thiết để bảo đảm chất lượng, lưu lượng nguồn nước, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân ngay sau khi công trình hoàn thành và đưa vào khai thác.

Việc sớm hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch không chỉ giải quyết những khó khăn trước mắt cho người dân, mà còn thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với các kiến nghị chính đáng của cử tri, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh trên địa bàn.