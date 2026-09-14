Gỡ vướng trong kê khai thuế đất tại khu tái định cư Vũ Oai

Sau gần 20 năm sinh sống ổn định tại khu tái định cư Vũ Oai (xã Thống Nhất), một số hộ dân vẫn còn vướng mắc trong kê khai, cập nhật thông tin và thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Xã Thống Nhất đang rà soát, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Khu tái định cư thôn Đồng Rùa, nay thuộc thôn Vũ Oai hiện có 19 hộ dân sinh sống. Các hộ được bố trí đất tái định cư với diện tích 200m²/hộ. Sau nhiều năm, phần lớn các hộ đã xây dựng nhà cửa và ổn định cuộc sống tại đây.

Tuy nhiên, qua phản ánh của người dân, việc kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp giữa các hộ vẫn chưa đồng đều. Có hộ đã được thông báo và thực hiện nghĩa vụ thuế, trong khi một số hộ chưa có tên trong sổ bộ thuế. Một số trường hợp khác, người đứng tên sử dụng đất đã qua đời từ nhiều năm, nhưng thông tin vẫn chưa được cập nhật, dẫn đến những vướng mắc khi người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.

Cán bộ xã Thống Nhất tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân khu tái định cư Vũ Oai kê khai, cập nhật thông tin và thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định.

Gia đình anh Lương Văn Thành là một trong những trường hợp còn gặp khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ về đất đai. Năm 2006, gia đình anh cùng 18 hộ dân được bố trí tái định cư tại khu vực này để phục vụ dự án Cơ sở cai nghiện ma túy. Gia đình anh Thành được bố trí 2 thửa đất, mỗi thửa rộng 200m², trong đó một thửa đã được xây dựng nhà ở.

Theo anh Thành, điều khiến gia đình băn khoăn là các giấy tờ liên quan đến 2 thửa đất hiện vẫn mang tên bố anh, trong khi ông đã qua đời từ năm 2015. Do thông tin về người sử dụng đất chưa được điều chỉnh, gia đình gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Anh Thành chia sẻ, gia đình mong muốn các thông tin về thửa đất được rà soát, cập nhật đầy đủ để việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, cũng như các thủ tục về sau được thuận lợi hơn.

Ông Nguyễn Minh Đắc, Trưởng thôn Vũ Oai, cho biết: "Thời gian qua, thôn đã tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện đăng ký, kê khai để đưa thông tin vào sổ bộ thuế. Nhiều hộ đã chủ động phối hợp thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ chưa đăng ký, hoặc chưa hoàn thiện việc cập nhật thông tin do có những vướng mắc liên quan đến hồ sơ, biến động người sử dụng đất. Thời gian tới, thôn sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các hộ dân thực hiện kê khai, bổ sung thông tin theo quy định, phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình rà soát, hoàn thiện dữ liệu".

Khu tái định cư Vũ Oai, xã Thống Nhất, nơi người dân sinh sống ổn định gần 20 năm nhưng vẫn còn một số vướng mắc trong kê khai, cập nhật thông tin và thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Được biết, để phục vụ công tác quản lý và thu NSNN trên địa bàn, xã Thống Nhất đã chỉ đạo bộ phận tài chính - kế hoạch, công chức địa chính phối hợp với các trưởng thôn rà soát, chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Qua quá trình rà soát, xã đã điều chỉnh thông tin, bổ sung vào sổ bộ thuế hơn 300 trường hợp. Đến nay, xã đã phối hợp với cơ quan thuế hoàn thành việc lập bộ thuế năm 2026 và nhận ủy nhiệm thu. Đồng thời, địa phương phối hợp với Thuế cơ sở 1 triển khai thu thuế qua ứng dụng eTax Mobile. Hiện xã đang tích cực tổ chức thu, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/10.

Bà Lê Kim Thoa, Trưởng Phòng Kinh tế xã Thống Nhất, cho biết: "Thời gian tới, cùng với việc khai thác, đối chiếu dữ liệu từ chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đang được triển khai, các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục rà soát thông tin người sử dụng đất phi nông nghiệp, đối chiếu với dữ liệu thuế để kịp thời bổ sung, điều chỉnh những trường hợp còn thiếu, hoặc chưa chính xác. Tại khu tái định cư Vũ Oai hiện còn 6 hộ dân chưa thực hiện kê khai thuế, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân kê khai thông tin, cập nhật biến động đất đai theo quy định; đồng thời rà soát nghĩa vụ thuế của từng hộ và thực hiện truy thu số tiền thuế phải nộp, tính từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến nay".

Việc rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin người sử dụng đất và nghĩa vụ thuế là cần thiết để bảo đảm công tác quản lý đất đai, chống thất thu ngân sách, đồng thời giúp người dân thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện các quyền đối với thửa đất. Với những trường hợp còn vướng mắc, việc được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời sẽ góp phần đưa việc kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế tại khu tái định cư Vũ Oai đi vào nền nếp, đúng quy định.