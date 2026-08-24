Mạo Khê: Rõ lộ trình, quyết liệt giải quyết kiến nghị của cử tri

Hiện nay, tình trạng nứt tường, lún nền nhà và một số công trình phụ trợ của 93 hộ dân ở khu Vĩnh Lập và khu Công Nông, phường Mạo Khê đang diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản và đời sống của nhân dân. Cử tri và nhân dân trên địa bàn mong muốn chính quyền và đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm và có phương án cụ thể trong việc di dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, sụt lún nguy hiểm.

Hiện trạng sụt lún, nứt gãy nghiêm trọng tại nhà chị Nguyễn Thị Hải (khu Vĩnh Lập, phường Mạo Khê).

Chị Nguyễn Thị Hải là một trong số hộ dân sinh sống tại khu Vĩnh Lập bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác than của Công ty Than Mạo Khê - TKV. Nhiều năm trở lại đây, căn nhà của chị xuất hiện ngày càng nhiều vết nứt, gãy lớn; khu nhà bếp, nhà vệ sinh, vữa trên tường rơi từng mảng lớn. Theo lời chia sẻ của chị thì gia đình sống ở đây với 3 thế hệ. Mỗi lần công ty than tiến hành khai thác căn nhà lại bị ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng. Hằng ngày, sống chung với tình trạng tường nứt, nền lún, chị Hải rất lo lắng cho sự an toàn của bản thân và gia đình, nhất là thời điểm đang mùa mưa.

Không riêng gia đình chị Hải mà hiện nay 93 hộ dân trong khu vực cũng sống trong tình trạng lo lắng, bất an về sự an toàn tính mạng, tài sản, sinh kế. Bởi hầu hết các căn nhà đều bị dịch chuyển nền, sụt lún, nứt gãy công trình, và vẫn đang tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp có xu hướng lan rộng.

Nhiều hộ dân sống trong tình trạng lo lắng, bất an khi nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trao đổi với phóng viên, năm 2025, UBND phường Mạo Khê đã phối hợp với Công ty Than Mạo Khê - TKV triển khai các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó doanh nghiệp đã hỗ trợ kinh phí di chuyển, sửa chữa cho 21 hộ với tổng số tiền khoảng 650 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tại nhiều khu vực vẫn đang diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu phải có giải pháp căn cơ, lâu dài hơn thay vì chỉ xử lý từng trường hợp riêng lẻ.

Chị An Thanh Nga, khu Vĩnh Lập, cho biết: “Căn nhà của gia đình tôi thuộc diện có nguy cơ đổ sập cao nên gia đình cũng nằm trong diện số ít được hỗ trợ một phần kinh phí, tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời. Chúng tôi mong muốn sớm có phương án cụ thể, chứ không thể kéo dài mãi tình trạng đi thuê nhà tạm bợ, nguồn kinh phí hỗ trợ eo hẹp không đủ đáp ứng nhu cầu cuộc sống”.

Ông Đỗ Văn Nguyễn, khu Vĩnh Lập, cho biết thêm: “Từ nhiều năm nay chúng tôi phải sống chung với cảnh khói bụi. Không những thế, 93 hộ dân trong khu vực giờ lại phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn rất cao do việc khai thác than của Công ty Than Mạo Khê - TKV từ lâu đời, hoạt động khai thác than tập trung tại nhiều khu vực”.

Đại diện UBND phường Mạo Khê làm việc với Công ty Than Mạo Khê - TKV về dự kiến triển khai Đề án di dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, sụt lún nguy hiểm.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 3457/UBND-XDMT ngày 24/9/2025, UBND phường Mạo Khê đã hoàn thiện sơ bộ Đề án di dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, sụt lún nguy hiểm tại khu Công Nông và khu Vĩnh Lập, thực hiện lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Đề án xác định có khoảng 69 hộ phải di dời khẩn cấp và khoảng 24 hộ cần theo dõi, hỗ trợ sửa chữa, với tổng khái toán kinh phí khoảng 211,92 tỷ đồng. Ngày 7/8/2026, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã có Công văn số 5597/TKV-ĐT+KH về việc sử dụng chi phí sản xuất của Công ty Than Mạo Khê để thực hiện Đề án. Trên cơ sở đó UBND phường đang hoàn thiện phê duyệt Đề án theo quy định, dự kiến trong tháng 9/2026 tổ chức đo vẽ, triển khai công tác GPMB theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Quang Huy cho biết: “Sau khi làm việc với Công ty Than Mạo Khê - TKV vào ngày 19/8/2026 về việc dự kiến triển khai Đề án di dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, sụt lún nguy hiểm, UBND phường đã giao các phòng chuyên môn tập trung rà soát, đánh giá hiện trạng, mức độ ảnh hưởng và nguy cơ mất an toàn đối với từng khu vực, từng hộ dân; cập nhật đầy đủ số liệu, hồ sơ làm cơ sở xác định đối tượng, phạm vi và phương án di dời, bố trí dân cư trong Đề án; tiến hành đo đạc, kiểm đếm, xác định cụ thể diện tích, loại đất và tài sản gắn liền với đất của các hộ dân. Đề nghị Công ty Than Mạo Khê - TKV rà soát, cân đối và bố trí nguồn vốn để thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của Công ty khi Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND phường trong công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá diễn biến tình trạng sụt lún tại khu vực; đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp”.

Sự lo lắng, bất an đang hiện hữu từng ngày, từng giờ trong chính những ngôi nhà mà các hộ dân khu Công Nông, Vĩnh Lập đang sinh sống. Ngay tại thời điểm này, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan cần đẩy nhanh công tác hoàn thiện phương án bố trí, sắp xếp dân cư phù hợp, ổn định đời sống dân cư; cũng như có phương án hỗ trợ đúng, đủ, phù hợp để đảm bảo quyền lợi chính đáng của cư tri và nhân dân.