Phường Hà Lầm: Quyết liệt xóa "mạng nhện" cáp viễn thông

Việc các nhà mạng đấu nối chồng chéo và bỏ mặc cáp không còn sử dụng đã khiến hạ tầng viễn thông tại phường Hà Lầm rối như mạng nhện, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Trước thực trạng này, cử tri và nhân dân địa phương kiến nghị chính quyền cùng các đơn vị liên quan khẩn trương ra quân rà soát, thanh thải cáp rác và xử lý dứt điểm tồn tại trên.

Đi dọc các tuyến ngõ ở tổ 7, khu Hà Trung 1 (phường Hà Lầm), không khó bắt gặp những bó dây điện, cáp quang treo chằng chịt, dây mới, dây cũ vắt như những “mạng nhện” giăng mắc trên không; nhiều nơi thả võng dưới chân cột điện. Theo thời gian, mỗi nhà mạng đều lắp đặt các tuyến cáp riêng, dẫn đến tình trạng chồng chéo giữa dây cáp của các đơn vị trên tuyến đường, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cháy nổ cao.

Tình trạng chồng chéo dây cáp viễn thông trên các cột điện tại nhiều tuyến phố ở tổ 7, khu Hà Trung 1, phường Hà Lầm. (Ảnh chụp tháng 6/2026).

Qua tìm hiểu của phóng viên được biết, thời gian qua, tại khu vực này các đơn vị viễn thông đã tiến hành bó gọn tại một số vị trí trung tâm, tuy nhiên vẫn còn nhiều vị trí chưa được bó gọn, thanh thải dây cũ hỏng không sử dụng. Ngày 9/6/2026, UBND phường Hà Lầm đã tổ chức cuộc làm việc với Điện lực Hạ Long và các đơn vị viễn thông có hệ thống hạ tầng trên địa bàn. Tại hội nghị đã thống nhất nội dung Điện lực Hạ Long chủ trì, phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường, các đơn vị viễn thông rà soát toàn bộ các khu vực, vị trí cần chỉnh trang, bó gọn, thanh thải các loại dây điện, cáp viễn thông, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện theo từng khu vực, bảo đảm khoa học, hiệu quả, dứt điểm. Ngày 24/7/2026, các đơn vị đã phối hợp thực hiện quấn dây điện, cáp viễn thông.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Chi bộ khu Hà Trung 1, cho biết: “Tình trạng cáp viễn thông mắc chằng chịt đã tồn tại nhiều năm nay và số lượng rất nhiều. Mặc dù đơn vị viễn thông cũng đã tiến hành bó gọn, tuy nhiên chưa triệt để. Điều này gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân trong khu vực và ảnh hưởng mỹ quan. Cử tri và nhân dân mong muốn chính quyền, các đơn vị liên quan sớm xử lý triệt để tình trạng trên, đặc biệt là đối với hệ thống cáp không còn sử dụng phải có phương án cắt bỏ".

Ngày 24/7/2026, các đơn vị viễn thông, truyền hình cáp phối hợp thực hiện bó gọn cáp viễn thông tại một số khu vực.

Ông Trần Đại Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hà Lầm, cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ, cải tạo chỉnh trang đô thị, hạ ngầm, thu gọn hệ thống đường dây cáp điện, viễn thông trên địa bàn phường Hà Lầm, ngày 3/8/2026, UBND phường Hà Lầm tiếp tục có văn bản số 2309/UBND-KT gửi Điện lực Hạ Long và các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp có hạ tầng trên địa bàn. Trong đó, đề nghị Điện lực Hạ Long và các doanh nghiệp viễn thông chủ động phối hợp với UBND phường, cùng các khu phố tổ chức rà soát kiểm tra toàn bộ các vị trí gồm: Các cột điện, cột viễn thông nằm dưới lòng đường hoặc trên vỉa hè gây cản trở giao thông; các tuyến dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, võng thấp, gây mất mỹ quan đô thị; các hệ thống dây cáp đã bỏ trống không còn sử dụng và dây thuê bao treo sai quy định. Đồng thời tập trung rà soát, kịp thời phát hiện các vị trí có nguy cơ mất an toàn điện, an toàn thông tin, cháy, nổ và tai nạn đối với người dân.

Trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị khẩn trương lập phương án xử lý, hạ ngầm, bó gọn hệ thống đường dây và di dời các cột mất an toàn, nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn tuyệt đối cho nhân dân. Theo kế hoạch, tiến độ thực hiện rà soát và xử lý được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 sẽ hoàn thành trước ngày 25/8/2026 đối với các tuyến phố chính và khu vực trung tâm đô thị; giai đoạn 2 hoàn thành trong quý IV năm 2026 đối với tất cả các tuyến đường và địa bàn còn lại.

Việc xử lý dứt điểm cáp viễn thông treo chằng chịt trên cột điện đòi hỏi sự phối hợp giữa chính quyền, đơn vị điện lực và các nhà mạng với các giải pháp đồng bộ và quyết liệt, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho nhân dân.