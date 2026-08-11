Mong mỏi của người dân khu Hồng Hà 5

Hơn 30 năm sinh sống ổn định, nhiều hộ dân tại khu Hồng Hà 5, phường Hạ Long vẫn gặp khó khăn khi thực hiện các quyền về đất đai do vướng quy hoạch được phê duyệt từ năm 1995. Từ kiến nghị của người dân, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã rà soát thực trạng, đánh giá những bất cập phát sinh qua nhiều năm để từng bước tháo gỡ, hướng tới giải quyết dứt điểm những tồn tại kéo dài.

Khu Hồng Hà 5 vốn là khu tập thể phía sau Viện KSND tỉnh trước đây. Nhiều hộ dân chuyển đến sinh sống từ những năm 90 của thế kỷ trước, sau đó được thanh lý nhà ở và đến năm 2003 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cơ sở tổng mặt bằng quy hoạch khu tập thể Cột 8 (khu vực sau Viện Kiểm sát tỉnh) được phê duyệt ngày 3/7/1995.

Theo quy hoạch thời điểm đó, diện tích được cấp cho mỗi hộ là 33m2. Sau hơn 3 thập kỷ, nhiều gia đình đã có thêm các thế hệ cùng chung sống. Trong quá trình sử dụng, nhiều hộ do nhu cầu về nhà ở nên đã mở rộng sang phần đất trống liền kề phía trước, hoặc phía sau thửa đất, hình thành hiện trạng sử dụng ổn định từ nhiều năm nay. Thực tế này khiến nhiều hộ gặp khó khăn khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Nhiều hộ dân tại tổ 3, 4 khu Hồng Hà 5, phường Hạ Long gặp khó khăn khi thực hiện các quyền về đất đai do vướng quy hoạch "treo".

Chị Nguyễn Thị Hiếu (khu Hồng Hà 5, phường Hạ Long) chia sẻ: Diện tích trên giấy chứng nhận quá nhỏ khiến gia đình không thể xây, sửa nhà, nhưng nếu xây trên đất đang sử dụng lại vi phạm pháp luật. Người dân rất mong chính quyền sớm tháo gỡ để ổn định cuộc sống.

Tiếp nhận kiến nghị từ người dân, UBND phường Hạ Long đã rà soát hồ sơ và kiểm tra thực địa. Kết quả cho thấy khu vực có địa hình dốc, cốt cao độ lớn, hạ tầng quy hoạch từ năm 1995 chưa hoàn thiện. Trong khi đó, hiện trạng dân cư và nhu cầu sử dụng đất thực tế đã thay đổi đáng kể.

Từ kết quả rà soát, UBND phường Hạ Long báo cáo UBND tỉnh và Sở Xây dựng, đề nghị xem xét hủy quy hoạch đã được phê duyệt năm 1995 nhằm tạo cơ sở giải quyết kiến nghị của các hộ dân. Trên cơ sở hồ sơ do địa phương báo cáo, Sở Xây dựng tiến hành đối chiếu với Quy hoạch chung thành phố Hạ Long, Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 1, cùng các quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Các hộ dân khu Hồng Hà 5 nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, tổng mặt bằng quy hoạch năm 1995 không còn phù hợp với thực tế quản lý, sử dụng đất và nhu cầu của người dân. Nếu tiếp tục thực hiện theo quy hoạch cũ sẽ phát sinh nhiều khó khăn trong công tác bồi thường, GPMB, đồng thời ảnh hưởng đến việc xem xét hợp thức hóa phần diện tích đất người dân đã sử dụng ổn định trong thời gian dài.

Do đó, Sở kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương lập điều chỉnh tổng mặt bằng quy hoạch khu tập thể Cột 8 (sau Viện Kiểm sát tỉnh) theo quy định tại Điều 43, Điều 45 và Điều 46 của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Việc điều chỉnh nhằm làm cơ sở giải quyết các kiến nghị của người dân, đồng thời phục vụ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn, chỉnh trang đô thị và đáp ứng yêu cầu phát triển chung của khu vực.

Ngày 14/4/2026, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1480/UBND-XD&MT thống nhất chủ trương, giao UBND phường Hạ Long chủ trì rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất; tổ chức lập, trình phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng quy hoạch khu tập thể. Ngày 22/4/2026, UBND phường Hạ Long ban hành văn bản số 1028/UBND-KTHTĐT, giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường chủ trì rà soát hiện trạng, lập hồ sơ điều chỉnh tổng mặt bằng quy hoạch; giao phòng chuyên môn tham mưu bố trí kinh phí, tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

Phương án điều chỉnh quy hoạch đã được phường Hạ Long tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân và các sở, ngành liên quan.

Ông Phạm Ngọc Long, Trưởng phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường Hạ Long, cho biết: Sau khi tiếp nhận kiến nghị của người dân, địa phương đã tổ chức kiểm tra hiện trạng, rà soát quy hoạch và báo cáo cấp có thẩm quyền. Đến nay, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch; sau khi đồ án được phê duyệt sẽ có cơ sở để giải quyết các nội dung liên quan đến đất đai của người dân theo quy định. Dự kiến trong tháng 8/2026 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch.

Đối với các hộ dân khu Hồng Hà 5, việc điều chỉnh tổng mặt bằng quy hoạch là bước quan trọng trong quá trình tháo gỡ những vướng mắc kéo dài nhiều năm. Người dân kỳ vọng việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sẽ sớm hoàn thành để các thủ tục về đất đai được tiếp tục xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.