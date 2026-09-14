Giải quyết kiến nghị ô nhiễm môi trường ở khu Mễ Sơn

Thời gian qua, trên tuyến đường Nguyễn Văn Phùng (đoạn qua khu Mễ Sơn, phường Mạo Khê) xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cử tri và nhân dân mong muốn chính quyền quan tâm giải quyết triệt để, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc theo cam kết.

Trên tuyến đường Nguyễn Văn Phùng hiện đang có 2 đơn vị thực hiện vận chuyển vật liệu là: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Thảo Hùng Linh vận chuyển xỉ từ Nhà máy Nhiệt điện Đông Triều - TKV phục vụ các dự án trên địa bàn và các địa phương lân cận; Công ty CP Vận tải Lộc Sơn vận chuyển đất từ mỏ đất Đông Sơn, Bình Khê phục vụ thi công Dự án tuyến đường ven sông.

Tình trạng bụi phủ kín sân nhà của hộ dân khu Mễ Sơn.

Theo phản ánh của cử tri, tình trạng xe vận chuyển tro xỉ chạy cả ngày đêm gây bụi, ô nhiễm môi trường, hư hỏng đường và mất an toàn giao thông.

Bà Nguyễn Thị Chung (khu Mễ Sơn) cho biết: “Chúng tôi sống dọc tuyến đường này thường xuyên phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường do việc xe vận chuyển vật liệu xây dựng qua đây. Lượng bụi nhiều nên hầu hết các hộ dân đều phải căng bạt trước nhà để che chắn, nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời và việc ngăn bụi là không đáng kể”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Mạo Khê, cho biết: “Tại cuộc họp ngày 4/6/2026 giữa UBND phường với Phòng CSGT Công an thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II, Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV, đại diện khu Mễ Sơn, khu Đông Sơn và các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường, đã ghi nhận một số tồn tại trong quá trình vận chuyển vật liệu, như: Phương tiện chạy quá tốc độ, xe chở quá tải trọng cho phép, che phủ vật liệu chưa bảo đảm theo quy định; công tác tưới nước, rửa đường, quét dọn vệ sinh chưa được thực hiện thường xuyên, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông, vệ sinh môi trường và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Trên cơ sở đó, UBND phường Mạo Khê đã ban hành Công văn số 1700/UBND ngày 4/6/2026 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại nêu trên”.

Người dân khu Mễ Sơn phải căng bạt trước nhà để hạn chế bụi bẩn.

Mặc dù thời gian qua, các đơn vị liên quan đã cơ bản khắc phục và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, nhưng hiện các giải pháp khắc phục những bất cập trên tuyến đường vẫn chưa được triệt để.

Anh Bùi Văn Dũng (khu Mễ Sơn) cho biết: “Sau khi có văn bản đề nghị của UBND phường, cử tri chúng tôi nhận thấy các đơn vị đã thực hiện, nhưng công tác tưới nước, rửa đường, quét dọn vệ sinh chưa được thường xuyên. Điều này khiến cho mỗi lần xe vận chuyển đất chạy qua là bụi khô cuốn lên mịt mù gây ô nhiễm không khí nặng nề, nhất là thời điểm nắng nóng. Ngoài ra, còn xảy ra tình trạng rơi vãi vật liệu xuống mặt đường trong quá trình lưu thông. Chúng tôi mong muốn chính quyền tiếp tục quan tâm giải quyết triệt để tình trạng trên”.

Ông Nguyễn Quang Huy cho biết thêm: “Ngay sau khi ghi nhận những tồn tại, UBND phường đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục. Tuy nhiên, đây là vấn đề cần được kiểm soát thường xuyên, thời gian tới phường sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định trong quá trình vận chuyển vật liệu. Trường hợp đơn vị vận chuyển để tái diễn vi phạm, hoặc không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phường sẽ kiến nghị chủ đầu tư yêu cầu tạm dừng vận chuyển cho đến khi hoàn thành việc khắc phục những tồn tại, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông theo quy định, bảo đảm quyền lợi và cuộc sống bình thường của người dân”.

Vận chuyển vật liệu góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng trên địa bàn, nhưng không vì thế mà các chủ doanh nghiệp, lái xe bỏ qua việc tuân thủ những yêu cầu về vệ sinh môi trường và an toàn giao thông. Người dân khu Mễ Sơn kỳ vọng việc xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường do xe vận chuyển vật liệu trên tuyến đường sẽ sớm được các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ theo cam kết. Về phía chính quyền cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.