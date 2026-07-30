Cầu thị để phát triển

Năm nay, đất nước ta đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Để hoàn thành nhiệm vụ này phụ thuộc rất lớn vào sự nỗ lực, cố gắng, tích cực phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Như Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, phải đồng hành cùng doanh nghiệp, tăng trưởng đạt được hay không là do các doanh nghiệp cố gắng.

Trên tinh thần cầu thị để phát triển, tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng", Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Đề nghị các doanh nghiệp thẳng thắn đóng góp ý kiến, nếu có vấn đề gì khen Chính phủ thì để dịp khác. Hội nghị chủ yếu nêu khó khăn, kiến nghị giải pháp để Chính phủ, bộ ngành, chính quyền địa phương làm tốt chức năng; các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, đóng góp vào thành tựu chung. Mục tiêu là tạo nền tảng thể chế thông thoáng, minh bạch, giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp để thúc đẩy quá trình phát triển của đất nước, đặc biệt là phát triển kinh tế.

Chính phủ xác định phát triển doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh là yêu cầu có ý nghĩa chiến lược quốc gia; phải chuyển mạnh từ nhận diện, tháo gỡ khó khăn sang hoàn thiện nền tảng kiến tạo phát triển, từ đối thoại sang hành động quyết liệt, từ cam kết sang kết quả thực chất, cụ thể, có địa chỉ, có thời hạn; mọi kiến nghị phải được xử lý đến cùng và tất cả câu trả lời phải được công khai, kết quả cuối cùng phải được doanh nghiệp cảm nhận rõ rệt. Tất cả các vấn đề vướng mắc, khó khăn thực tiễn mà doanh nghiệp phản ánh đúng thì sẽ được quan tâm, theo dõi chỉ đạo xử lý đến tận cùng, làm sao để nói là làm và làm thực chất, hiệu quả, tất cả hướng tới hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số một cách bền vững. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương hành động với tinh thần "khẩn trương - quyết liệt - hiệu quả - không né tránh - không đùn đẩy".

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện công tác GPMB Dự án nâng cấp Quốc lộ 4B. Ảnh: Thu Chung

Có thể thấy, tinh thần cầu thị, lắng nghe, thấu hiểu, giải quyết thấu đáo mọi vướng mắc, khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp đang được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai mạnh mẽ. Tinh thần này cũng lan tỏa xuống các cấp, ngành, địa phương trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Như tại Quảng Ninh, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cũng tích cực đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp gặp mặt, trao đổi, lắng nghe, giải quyết các vướng mắc mà cộng đồng doanh nghiệp đang gặp phải. Như tại Hội nghị nghe và cho ý kiến về tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh và tháo gỡ khó khăn các dự án liên quan đến bất động sản, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, yêu cầu UBND tỉnh tăng cường cán bộ đối với những nơi còn khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, phấn đấu hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, tạo điều kiện đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trực tiếp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh logistics trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Quảng Ninh cam kết luôn cầu thị, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp, nỗ lực kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh tốt nhất để cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh ngày càng phát triển. Tỉnh tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, giảm thời gian, giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp; tăng cường giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, không để xảy ra tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu; rà soát toàn diện các cơ chế, chính sách hiện hành để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn.

Trên tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, thời gian qua, Tỉnh ủy đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn cơ sở để gặp gỡ, trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan khẩn trương, quyết liệt triển khai các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án, xử lý dứt điểm những dự án chậm tiến độ; phân công trách nhiệm rõ ràng, có mốc thời gian cụ thể trên tinh thần "khẩn trương - quyết liệt - hiệu quả - không né tránh - không đùn đẩy".

Đất nước ta phấn đấu năm 2026 này tăng trưởng đạt trên 2 con số. Trong đó, Quảng Ninh cũng đặt mục tiêu rất cao, tăng trưởng trên 13%. Trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, thấu hiểu, giải quyết sớm, kịp thời những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, vì sự phát triển của doanh nghiệp, chắc chắn rằng, mục tiêu tăng trưởng của đất nước, cũng như của tỉnh Quảng Ninh sẽ hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra.