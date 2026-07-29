Điều hành ngân sách linh hoạt đảm bảo mục tiêu tăng trưởng

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn đối mặt không ít khó khăn, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định năng lực điều hành tài chính - ngân sách với những kết quả nổi bật. Tổng thu NSNN 6 tháng đạt hơn 48.500 tỷ đồng, tăng tới 61% so cùng kỳ năm 2025. Điều này không chỉ tạo nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, mà còn thể hiện sức chống chịu, khả năng khai thác nguồn thu bền vững của nền kinh tế địa phương.

Giữa bối cảnh nhiều địa phương chịu sức ép giảm thu ngân sách do tăng trưởng kinh tế chưa đồng đều, thị trường xuất khẩu còn khó khăn, Quảng Ninh lại trở thành một điểm sáng rất đáng chú ý. Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm 2026 đạt 48.556 tỷ đồng (thu nội địa 38.740 tỷ đồng, thu XNK đạt 9.816 tỷ đồng), bằng 66% dự toán năm và tăng 61% so cùng kỳ năm 2025, tiếp tục đưa Quảng Ninh giữ vị trí thứ 7 cả nước về tổng thu NSNN.

Đây là mức tăng trưởng rất cao nếu đặt trong bối cảnh tỉnh vẫn giữ nguyên địa giới hành chính, không có lợi thế gia tăng quy mô nguồn thu từ việc sáp nhập đơn vị hành chính như nhiều địa phương khác.

Hoạt động XNK qua cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái).

Để đạt được kết quả như vậy, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã xây dựng kịch bản điều hành thu ngân sách với mục tiêu 100.000 tỷ đồng, giao chỉ tiêu cụ thể theo từng quý, từng khoản thu, từng địa bàn và gắn trách nhiệm trực tiếp với người đứng đầu. Cùng với đó là việc thành lập các tổ công tác liên ngành thường xuyên làm việc với 42 doanh nghiệp và hộ kinh doanh lớn, tập trung vào các lĩnh vực đóng góp nguồn thu chủ lực như than, điện, xăng dầu, logistics, du lịch, dịch vụ... Qua đó, vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, vừa quản lý chặt chẽ nguồn thu phát sinh.

Không chỉ thu ngân sách đạt kết quả tích cực, công tác điều hành chi ngân sách cũng được thực hiện theo hướng chủ động, hiệu quả. Nguồn lực ngân sách được ưu tiên cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội và các nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đặc biệt, Quảng Ninh tiếp tục nằm trong nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân đầu tư công cao hơn mức bình quân cả nước, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đáng chú ý, tỉnh đã thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính khi giữ lại 204 tỷ đồng, tương ứng 10% kinh phí tự chủ để tạo nguồn cải cách tiền lương; đồng thời tiết kiệm 537 tỷ đồng chi thường xuyên và 1.050 tỷ đồng (5% chi đầu tư phát triển) để bổ sung nguồn vốn thực hiện Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo yêu cầu của Trung ương. Đây là minh chứng cho tinh thần điều hành ngân sách linh hoạt, tiết kiệm, nhưng vẫn bảo đảm các mục tiêu phát triển dài hạn.

Kết quả tích cực là rất rõ, song nhiệm vụ của những tháng cuối năm vẫn còn nhiều sức ép. Theo đánh giá của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, áp lực lớn nhất nằm ở công tác thu ngân sách và giải ngân đầu tư công. Tổng số nợ thuế đến ngày 30/6/2026 vẫn ở mức 6.192 tỷ đồng, tương đương 8,2% dự toán thu cả năm; trong đó có nhiều doanh nghiệp còn nợ thuế với số tiền rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thành dự toán ngân sách.

Một thách thức khác là nguồn thu từ hoạt động XNK có nguy cơ giảm khi chính sách giảm thuế đối với xăng dầu chưa được gia hạn cho 6 tháng cuối năm; sức mua của nhiều nhóm hàng vẫn yếu, trong khi nợ đọng thuế chưa được xử lý triệt để.

Sản xuất, đóng gói bao bì sản phẩm nước lọc đóng chai tại Xí nghiệp nước Cẩm Phả.

Theo ông Phạm Hồng Biên, Giám đốc Sở Tài chính, kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm cho thấy hiệu quả của việc điều hành chủ động, xây dựng kịch bản từ rất sớm và gắn trách nhiệm cụ thể tới từng ngành, từng địa phương. Tuy nhiên, nhiệm vụ còn lại của năm 2026 vẫn rất nặng nề, nhất là trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động. Vì vậy, tỉnh sẽ tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế, điều hành ngân sách linh hoạt, ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khai thác hiệu quả những nguồn thu mới và sử dụng ngân sách đúng trọng tâm, trọng điểm.

Ở góc độ quản lý thuế, ông Hà Văn Trường, Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Ngành Thuế sẽ tập trung kiểm soát chặt các nguồn thu, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra theo phân tích rủi ro, đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ thuế đối với các doanh nghiệp còn nợ lớn. Mục tiêu là thu đúng, thu đủ, chống thất thu, giảm tỷ lệ nợ đọng, góp phần hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026.

Để hoàn thành mục tiêu thu 100.000 tỷ đồng trong năm 2026, Quảng Ninh cần tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt quyết liệt thu hồi nợ thuế, khai thác hiệu quả các nguồn thu từ đất, tài nguyên và XNK. Đi đôi với đó là đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công; nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư; điều chuyển vốn kịp thời từ các dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt; đồng thời tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp.