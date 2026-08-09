Check-in mùa nho sữa chín ở Bình Liêu

Giữa miền sơn cước Bình Liêu với ruộng bậc thang, rừng hồi và những cung đường biên, vườn nho xanh mát ở Tùng Cầu mang đến một trải nghiệm mùa hè mới lạ. Dưới giàn lá đan thành vòm, những chùm nho căng mọng buông xuống tầm tay, mời gọi du khách vừa ngắm, chụp ảnh, vừa tự tay hái những chùm quả tươi ngay tại vườn.

Đó là vườn nho sữa Hàn Quốc - loại “nho quý tộc” nhằm phát triển hướng nông nghiệp mới của gia đình chị Trần Thị Vân (thôn Tùng Cầu, xã Bình Liêu) được gây dựng từ năm 2024 với gần 500 triệu đồng đầu tư giống, giàn và mái che.

Vườn nho xanh mướt, trĩu quả của gia đình chị Trần Thị Vân (thôn Tùng Cầu, xã Bình Liêu) đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách.

Chị Vân kể: Với 200 gốc nho sữa trồng trên diện tích 2.000m² ban đầu, vợ chồng tôi tự dựng giàn, làm mái che, lắp hệ thống tưới và học kỹ thuật chăm cây. Sau thời gian chăm sóc, những gốc nho phát triển tốt, tạo thành không gian xanh đẹp mắt, gia đình quyết định mở cửa chia sẻ thành quả với du khách, đồng thời thử nghiệm hướng làm du lịch nông nghiệp. Khi vườn cho quả, hình ảnh những chùm nho xanh mọng được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm. Khách tìm đến không chỉ để mua nho, mà còn muốn ngắm giàn cây, tự tay hái quả, chụp ảnh. Từ đó, gia đình mở cửa đón khách, biến không gian sản xuất thành điểm trải nghiệm nông nghiệp. Thành công ban đầu cũng giúp gia đình tôi mở rộng mô hình vườn lên khoảng 5.000m², tạo không gian xanh trải nghiệm cho du khách.

Sức hút đầu tiên nằm ở chính không gian dưới giàn nho. Mái che giúp ánh sáng dịu hơn, tán lá phủ xanh phía trên, các chùm quả mọng buông xuống bên dưới. Du khách có thể thong thả đi giữa các luống cây, ngắm những chùm nho căng mọng, nghe chủ vườn giới thiệu cách chăm cây, tỉa cành, bọc quả và nhận biết những chùm đã đủ độ chín để thu hoạch.

Điểm được chờ đợi nhất vẫn là trải nghiệm tự tay hái nho. Theo hướng dẫn của chủ vườn, khách chọn những chùm quả đã chín, dùng kéo cắt nhẹ ở cuống rồi mang về cân. Cảm giác tận tay thu hoạch một chùm nho còn nguyên lớp phấn tự nhiên, quả xanh, giòn và thơm, khác hẳn việc mua sẵn ở cửa hàng.

Được trải nghiệm và chụp ảnh check-in vườn nho xanh mướt khiến nhiều du khách thích thú.

Đặc biệt, khách còn được ăn thử nho ngay tại vườn để cảm nhận rõ độ tươi của quả vừa hái. Nho sữa khi chín vẫn giữ màu xanh đặc trưng, quả căng, giòn nhẹ, vị ngọt thanh và thơm dịu. Trong không gian quy mô gia đình, trải nghiệm càng trở nên gần gũi khi du khách vừa hái quả, vừa trò chuyện cùng chủ vườn về câu chuyện đầu tư vườn cây, chăm sóc và chờ từng lứa nho chín.

Ngoài việc hái và thưởng thức nho, check-in cũng là hoạt động được nhiều người yêu thích. Những chùm quả buông thấp, nền lá xanh cùng ánh sáng dịu dưới mái vườn tạo nên khung cảnh nhẹ nhàng cho những bức ảnh. Trẻ nhỏ có dịp tận mắt quan sát cây nho sinh trưởng, trong khi người lớn tìm được một khoảng nghỉ thư thái sau hành trình leo núi, ngắm thác, hay khám phá đường biên. Hiện vườn còn phục vụ miễn phí nước lọc và nước lá vối, giữ nét mộc mạc, thân tình của một điểm trải nghiệm gia đình.

Mùa nho hằng năm thường từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 9. Tuy nhiên, vườn không mở liên tục, mà đón khách theo từng đợt, tùy lượng quả chín, thời tiết và số khách đến hái. Vì thế, sau đợt đầu tháng 8, vườn dự kiến tiếp tục mở cửa vào 2 thời điểm nho chín rộ, đẹp nhất là ngày 20/8 và ngày 1/9.

Được biết, để khách đến có trải nghiệm tốt hơn, thời gian tới gia đình chị Vân tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, bổ sung khu check-in, chỗ nghỉ chân và hoạt động trải nghiệm để kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, quảng bá và kết nối với các điểm đến khác để du lịch nông nghiệp Bình Liêu ngày một hấp dẫn, bài bản hơn.

Trẻ nhỏ trải nghiệm hái nho tại vườn.

Muốn không lỡ mùa nho, du khách nên liên hệ trước với chủ vườn để cập nhật ngày mở cửa và lượng quả còn lại. Khi tham quan, nên mặc trang phục gọn nhẹ, đi giày đế thấp, tuân thủ hướng dẫn hái quả, không tự ý bẻ cành, hoặc cắt những chùm nho chưa chín. Do sản lượng mỗi đợt có giới hạn, đến sớm cũng giúp du khách có thêm sự lựa chọn.