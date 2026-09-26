Hiệp hội Du lịch đồng hành cùng địa phương

Bằng hàng loạt những dấu ấn hoạt động nổi bật, năm 2026, Hiệp hội Du lịch thành phố tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực để thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch Quảng Ninh.

Chỉ trong 9 tháng năm 2026, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh đã liên tục ký kết thành công chương trình phối hợp với Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Gia Lai, Khánh Hòa... Qua đó, việc kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp ngành du lịch nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp nói chung càng được đổi mới, nâng cao hơn về hình thức, chất lượng.

Từ đó, hàng loạt các sự kiện, chương trình lớn đã được triển khai từ đầu năm 2026 đến nay, là diễn đàn để hoạt động quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và những sản phẩm du lịch mới của Quảng Ninh được rộng rãi, thường xuyên hơn. Các doanh nghiệp hội viên của hiệp hội cũng có thêm nhiều cơ hội để liên kết cùng phát triển, hợp tác trong các chương trình kích cầu du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh ký kết hợp tác với Hiệp hội Du lịch Ural (Liên bang Nga) nhân dịp đoàn đến khảo sát tại Quảng Ninh, tháng 3/2026.

Đơn cử như cuộc thi Đầu bếp vàng quốc tế mở rộng và Lễ hội rượu vang quốc tế Hải Đăng vừa diễn ra tại TP Hải Phòng vào tháng 5/2026. Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh là một trong số 30 đội thi đại diện cho các tỉnh, thành phố trong cả nước đã giao lưu cùng các đội đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nigeria. Các vòng thi chế biến và phục vụ món ăn vừa là dịp để các đơn vị thể hiện kỹ thuật của đội ngũ đầu bếp hàng đầu, đồng thời lan toả sức hấp dẫn của du lịch ẩm thực, văn hoá của địa phương tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Việc Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh đạt được 2 giải Vàng và 1 giải Ấn tượng tại cuộc thi cũng phần nào thay lời khẳng định về hình ảnh Quảng Ninh là điểm đến năng động, đẳng cấp, hấp dẫn.

Đoàn famtrip quốc tế khảo sát, kết nối doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh nhân dịp tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) 2026. Ảnh: Nguyễn Thơm

Trước đó, vào tháng 2/2026, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh đã tổ chức cho các doanh nghiệp hội viên tham dự chương trình khảo sát một số điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đây là hoạt động thiết thực để thúc đẩy kết nối thị trường, quảng bá hình ảnh du lịch và tăng cường hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch 2 địa phương. Quan trọng nhất, đây còn là dịp để các doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh gặp gỡ, kết nối với hơn 750 đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch không chỉ của Ninh Bình mà còn là từ khắp các địa phương trên cả nước cùng có mặt.

Một dấu ấn quan trọng khác trong hoạt động của Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh trong năm 2026, đó là đã tham gia tiếp đón và ký kết hợp tác khai thác khách, quảng bá điểm đến và các sản phẩm du lịch với Hiệp hội Du lịch Ural - 1 trong 3 hiệp hội hoạt động mạnh hàng đầu của Liên Bang Nga hiện nay. Chương trình diễn ra khi đơn vị này đến làm việc với UBND TP Quảng Ninh để khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác; mang theo lợi thế về một mạng lưới thành viên. Vì vậy, bản ký kết hợp tác mang ý nghĩa mở ra những cơ hội hợp tác bền vững giữa các doanh nghiệp du lịch của Quảng Ninh và Liên Bang Nga. Việc xúc tiến hợp tác quốc tế cũng là nỗ lực để cụ thể hóa chủ trương của TP Quảng Ninh về phát triển kinh tế du lịch giai đoạn mới, khi thị trường được phân khúc rõ hơn, sản phẩm được xây dựng đa dạng hơn, giúp nâng hiệu quả kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh của điểm đến.

Với trên 700 hội viên, Hiệp hội Du lịch là đầu mối phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đóng góp ý kiến xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ về thuế, phí, vốn kinh doanh, đào tạo nhân lực... Hội viên tích cực tham gia, góp phần quan trọng vào thành công của loạt các chương trình, sự kiện lớn của thành phố; liên tục được vinh danh tại các giải thưởng du lịch cấp quốc gia và quốc tế.