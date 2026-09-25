Kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh

Chiều 25/9, Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập 1/10 (1976-2026). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa chúc mừng Công ty.

Những năm đầu thành lập, Công ty hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hạn chế. Năm 1976, sản lượng nước máy tiêu thụ mới đạt khoảng 4,484 triệu m³, phục vụ khoảng 5.400 hộ khách hàng; độ phủ cấp nước đô thị chỉ đạt 6%, trong khi tỷ lệ thất thoát nước ở mức 79%.

Trong điều kiện đó, nhiệm vụ đặt ra không chỉ là duy trì hoạt động cấp nước mà còn từng bước xây dựng nguồn, mở rộng mạng lưới, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Giai đoạn 1976-1986, cán bộ, công nhân viên Công ty vừa sản xuất, vừa tham gia thi công nhiều công trình cấp nước quan trọng như tuyến ống D900, tuyến Khe Dè - Móng Cái, kênh N1 đưa nước từ hồ Yên Lập về Đại Yên. Đặc biệt, đường hầm xuyên núi dài hơn 500m đưa nước từ Nhà máy nước Diễn Vọng về thị xã Hòn Gai hoàn thành năm 1981, góp phần nâng khả năng cấp nước cho khu vực trung tâm. Công ty cũng từng bước làm chủ kỹ thuật, nghiên cứu, chế tạo thiết bị phục vụ khai thác nước ngầm.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Công ty tập trung mở rộng nguồn và nâng công suất cấp nước. Năm 1991, khu xử lý Nhà máy nước Diễn Vọng công suất 30.000m³/ngày đêm đưa vào vận hành. Năm 1995, Dự án cấp nước Hạ Long - Cẩm Phả được triển khai với tổng vốn 33,83 triệu USD, nâng công suất Nhà máy nước Diễn Vọng lên 60.000m³/ngày đêm và mở rộng mạng lưới cấp nước. Những năm sau đó, Công ty tiếp nhận, quản lý thêm các nhà máy nước Lán Tháp, Đồng Mây, Đông Triều, Hoành Bồ; từ năm 2007 tiếp tục mở rộng hệ thống cấp nước tới các khu vực nông thôn. Năm 2003, Công ty được xếp hạng doanh nghiệp hạng I; năm 2006 được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố biểu dương những đóng góp của Công ty vào sự phát triển của thành phố.

Một dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới là tháng 1/2014, Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh (QUAWACO). Mô hình quản trị mới tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ.

Đến hết năm 2025, Công ty quản lý, vận hành 25 nhà máy xử lý nước mặt và 20 giếng ngầm, tổng công suất thiết kế trên 228.000m³/ngày đêm, phục vụ hơn 280.000 khách hàng; tỷ lệ cấp nước liên tục đạt trên 93%, chất lượng nước được kiểm soát nghiêm ngặt, bảo đảm 100% mẫu nước đạt Quy chuẩn 01/2024 của Bộ Y tế; ứng dụng My QUAWACO đạt tỷ lệ cài đặt trên 91%; thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 97% tổng số hóa đơn.

Trên dây chuyền sản xuất, hệ thống châm hóa chất tự động, điều khiển từ xa tại các trạm bơm tiếp tục được triển khai, từng bước đưa công nghệ trở thành nền tảng cho mô hình quản trị và cấp nước thông minh. Những con số ấy phản ánh rõ quá trình mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cấp nước và sự trưởng thành của doanh nghiệp qua từng giai đoạn phát triển.

Đồng chí Vũ Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Với nền tảng được vun đắp qua nửa thế kỷ, Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh tiếp tục đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư hệ thống cấp nước đồng bộ, hiện đại, thông minh và bền vững; lấy khách hàng làm trung tâm, lấy chất lượng và sự tin cậy làm cam kết, lấy trách nhiệm với cộng đồng, với nhân dân làm giá trị xuyên suốt, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Quảng Ninh.

Biểu dương những đóng góp của Công ty vào sự phát triển của thành phố, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Qua hơn nửa thế kỷ bền bỉ vượt khó, Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ phát triển KT-XH. Đặc biệt, trong năm 2026, thành phố bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt mục tiêu 2 con số. Trong kết quả chung đó có sự đóng góp trực tiếp, thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể của Công ty đã có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen của UBND thành phố cho các cá nhân của Công ty đã có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Công ty tiếp tục tập trung vào những giải pháp trọng tâm sau: Bảo đảm an ninh, an toàn cấp nước; chủ động đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ với quy hoạch đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Cùng với đó, đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành mạng lưới; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, mở rộng khả năng tiếp cận nước sạch ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đồng thời, công ty chú trọng xây dựng nguồn nhân lực, tiếp nối và phát huy những giá trị truyền thống được vun đắp trong 50 năm xây dựng, trưởng thành của Công ty.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng 50 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được Công ty vinh danh tại lễ kỷ niệm.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc của Công ty đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen.