Tác phẩm dự thi Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Ninh, lần thứ VII - năm 2026 Chi bộ nơi đầu sóng ngọn gió

Ở nơi đầu sóng ngọn gió giữa biển khơi đầy nắng gió và những cơn phong ba bất chợt, những đảng viên Chi bộ Phân xưởng Vận tải - Xếp dỡ, Đảng bộ Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả vẫn kiên cường bám biển, bám vị trí sản xuất. Mỗi đảng viên nơi đây như một “cột mốc” giữa biển khơi, tiên phong trong lao động, vững vàng trước thử thách, cùng tập thể giữ nhịp dòng than, giữ vững niềm tin và khẳng định bản lĩnh, sức chiến đấu của tổ chức Đảng nơi tuyến đầu.

“Nắng trên đầu, Tổ quốc trong tim” - người đảng viên Chi bộ Phân xưởng Vận tải - Xếp dỡ kiên cường bám biển, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.

Mỗi kỳ sinh hoạt Chi bộ Phân xưởng Vận tải - Xếp dỡ góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa đến từng đảng viên, trở thành “kim chỉ nam” cho hành động, thấm sâu vào nhiệm vụ sản xuất.



Các đảng viên thể hiện quyết tâm trước ca sản xuất, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trương Văn Công, Thuyền trưởng Đoàn Cẩm Phả 21, vững tay lái, bảo đảm an toàn trên mỗi hành trình giữa biển khơi.



Tinh thần tiên phong của đảng viên được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trên từng chuyến tàu.



Những người thợ hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm công việc trên biển diễn ra an toàn, nhịp nhàng.

Dưới nắng gió và vị mặn biển khơi, người lao động miệt mài giữ nhịp vận chuyển, xếp dỡ than.

Chia sẻ niềm vui trong ca làm việc, tình đồng đội và tinh thần đoàn kết làm nên sức mạnh của Chi bộ.



Nụ cười người thợ gửi theo niềm tin về những chuyến hàng cập bến an toàn.

Bữa cơm giữa ca tuy giản dị nhưng ấm áp nghĩa tình đồng chí, đồng nghiệp.

Từ vùng biển Cẩm Phả, những chuyến than nối dài hành trình đến với mọi miền Tổ quốc.