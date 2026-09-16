Chi bộ nơi đầu sóng ngọn gió

Ở nơi đầu sóng ngọn gió giữa biển khơi đầy nắng gió và những cơn phong ba bất chợt, những đảng viên Chi bộ Phân xưởng Vận tải - Xếp dỡ, Đảng bộ Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả vẫn kiên cường bám biển, bám vị trí sản xuất. Mỗi đảng viên nơi đây như một “cột mốc” giữa biển khơi, tiên phong trong lao động, vững vàng trước thử thách, cùng tập thể giữ nhịp dòng than, giữ vững niềm tin và khẳng định bản lĩnh, sức chiến đấu của tổ chức Đảng nơi tuyến đầu.
Đỗ Thị Thu Hiền - Trịnh Ngọc Quý (Đảng bộ Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin)