Chủ động chăm sóc sức khỏe nhân dân từ sớm, từ xa

Ngày 9/9/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ngay sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 04-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW. Bám sát các mục tiêu của Nghị quyết số 72 và Chương trình hành động, thời gian qua công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ở Quảng Ninh tiếp tục được quan tâm mạnh mẽ.

Mục tiêu mà Nghị quyết số 72-NQ/TW đề ra đến năm 2030 tập trung vào nâng cao thể lực, trí lực, tầm vóc và tuổi thọ khỏe mạnh của nhân dân; giảm gánh nặng bệnh tật và kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe; người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện; 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực theo chức năng, nhiệm vụ; đến năm 2026, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt bao phủ BHYT toàn dân…

CDC Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Y tế Hạ Long và Trạm Y tế phường Việt Hưng triển khai công tác giám sát véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết trong các khu dân cư phường Việt Hưng.

Thực hiện Nghị quyết trên, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 229/KH-UBND về triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2026 với dự kiến có khoảng 1.438.205 người dân được thụ hưởng chính sách này trong năm 2026 với tổng kinh phí dự kiến là gần 453,2 tỷ đồng. Những ngày này, tất cả các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh đều tích cực triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ toàn dân.

Bà Nguyễn Thị Bấm (90 tuổi, ở phường Hoành Bồ) cho biết: Được kiểm tra sức khỏe thế này tôi mừng lắm. Qua khám, tôi biết được mình bị bệnh gì để chữa trị sớm, chứ đến khi bệnh nặng mới phát hiện thì khổ mình, khổ cả cho con, cháu.

Còn bà Vũ Thị Lua (khu Vĩnh Phú, phường Mạo Khê) thì tâm sự: Tôi tuổi đã cao nên cũng có nhiều bệnh nền. Qua khám sức khỏe định kỳ, các bác sĩ phát hiện bệnh và tư vấn về việc chữa trị, chế độ sinh hoạt, ăn uống để điều trị bệnh, cũng như để những bệnh nền không trở nặng, gây biến chứng. Tôi thấy việc khám sức khỏe định kỳ toàn dân rất ý nghĩa.

Không chỉ triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân để tạo bước chuyển quan trọng từ tập trung điều trị khi người dân mắc bệnh sang chủ động quản lý, theo dõi và phòng ngừa bệnh tật từ sớm; thực hiện nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được tỉnh quan tâm toàn diện.

Theo đó, công tác y tế dự phòng tiếp tục được chú trọng. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm được triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”, duy trì chế độ trực phòng chống dịch 24/7. Công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai tại 100% xã, phường, đặc khu. 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 47,7% kế hoạch năm; 931.397 lượt khám sàng lọc các bệnh không lây nhiễm đã được thực hiện, góp phần phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và nâng cao hiệu quả điều trị.

Ở tuyến khám chữa bệnh, chất lượng dịch vụ tiếp tục được nâng lên. Trong 5 tháng đầu năm, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện gần 1,4 triệu lượt khám bệnh và hơn 162.000 lượt điều trị nội trú. Tỷ lệ chuyển tuyến đa tuyến trong tháng 5 chỉ là 3,85%, thấp thứ hai toàn quốc. Điều này cho thấy năng lực chuyên môn của các cơ sở y tế trong tỉnh ngày càng được củng cố, giúp người bệnh được điều trị ngay tại địa phương.

Trạm Y tế xã Quảng Hà tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn xã năm 2026.

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ngành y tế cũng chú trọng phát triển các lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật cao. Các cơ sở y tế tiếp tục triển khai nhiều kỹ thuật mới trong phẫu thuật, điều trị đột quỵ, phục hồi chức năng và chẩn đoán chuyên sâu. Hoạt động hội chẩn, tư vấn chuyên môn và khám chữa bệnh từ xa được duy trì thường xuyên.

6 tháng đầu năm 2026, các cơ sở y tế trong tỉnh đã thực hiện 133 lượt hội chẩn chuyên sâu giữa tuyến tỉnh và tuyến Trung ương đối với 213 ca bệnh; 25 lượt hội chẩn cấp cơ bản với tuyến Trung ương và 686 lượt hội chẩn giữa các cơ sở y tế trong tỉnh. Qua đó, người bệnh được tiếp cận với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia, đồng thời đội ngũ y tế cơ sở có thêm điều kiện nâng cao năng lực chuyên môn.

Từ đầu năm 2026, 55 trạm y tế cùng 92 điểm trạm được chuyển giao về UBND các xã, phường, đặc khu quản lý theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để nâng cao năng lực hoạt động của tuyến y tế gần dân nhất, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 4/5/2026 về nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các trạm y tế xã, phường, đặc khu giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Việc các trạm y tế trực tiếp ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT từ ngày 1/4/2026 mở ra điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa bàn cư trú. Trong 5 tháng đầu năm, các trạm y tế đã thực hiện 176.040 lượt khám chữa bệnh, trong đó 163.486 lượt khám BHYT, chiếm 92,87%.

Phẫu thuật thay van tim cho bệnh nhân bị bệnh tim tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Cùng với củng cố y tế cơ sở, chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong quản lý và cung cấp dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh. Hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử toàn tỉnh đã lưu trữ dữ liệu của 1.414.484 người dân, đạt 98,65% dân số; hơn 1,3 triệu hồ sơ đã được làm sạch, làm giàu dữ liệu. Đến giữa tháng 6, hệ thống đã liên thông với ứng dụng VNeID đối với 752.904 hồ sơ Sổ sức khỏe điện tử, xếp thứ 5 toàn quốc.

BHYT tiếp tục là một trong những trụ cột bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân. Đến tháng 6/2026, toàn tỉnh có 1.377.822 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 96,39% dân số, cao hơn mục tiêu Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra trong năm 2026.

Cùng với mở rộng độ bao phủ, ngành y tế tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong 6 tháng đầu năm, công tác đào tạo, bồi dưỡng, chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật được triển khai ở các tuyến; 44 cán bộ y tế đã được cử đi đào tạo ngắn hạn tại Quảng Tây (Trung Quốc), đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo với các đối tác quốc tế. Việc tăng cường đào tạo, hội chẩn và chuyển giao kỹ thuật góp phần từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, nhất là tại các cơ sở y tế tuyến dưới.

Hiện Quảng Ninh đang xây dựng các đề án phát triển hệ thống y tế giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045; đề án phát triển nguồn nhân lực y tế; tiếp tục thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân và mô hình “Trạm y tế thông minh”. Mục tiêu mà tỉnh đặt ra là tiếp tục xây dựng một hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.