Xây dựng đội ngũ thầy thuốc vững chuyên môn, giàu y đức

Với quan điểm con người là yếu tố quyết định chất lượng khám, chữa bệnh, ngành Y tế đang tập trung đào tạo chuyên sâu, thu hút nhân lực chất lượng cao, phát triển kỹ thuật mới và xây dựng môi trường để đội ngũ thầy thuốc yên tâm cống hiến.

Mỗi ngày tiếp đón khoảng 700 - 800 lượt bệnh nhân ngoại trú và gần 400 bệnh nhân điều trị nội trú, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều đang đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân trên địa bàn. Với 309 cán bộ, nhân viên, trong đó có 76 bác sĩ, bệnh viện xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ then chốt để nâng cao chất lượng chuyên môn. Bác sĩ CKII Hà Duy Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều cho biết: “Hằng năm bệnh viện đều xây dựng kế hoạch đào tạo, cử bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đi đào tạo chuyên khoa, cập nhật kỹ thuật, kiến thức mới tại các bệnh viện lớn trong nước; đồng thời tham gia các chương trình hợp tác, trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài. Năm 2025, bệnh viện cử 105 cán bộ, nhân viên đi đào tạo, trong đó có 5 thạc sĩ điều dưỡng và 6 bác sĩ chuyên khoa I. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, có 41 nhân viên được cử đi đào tạo, gồm 4 bác sĩ chuyên khoa I và 4 điều dưỡng đại học”.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều cùng ekip thực hiện nội soi tái tạo dây chằng khớp gối cho bệnh nhân.

Đào tạo gắn với thực tiễn đã giúp đội ngũ thầy thuốc Đông Triều từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật mới. Bệnh viện đã triển khai và thực hiện thường quy các kỹ thuật như phẫu thuật thay thủy tinh thể, phẫu thuật hàm mặt, cấp cứu sọ não, nội soi khớp, thay khớp, nội soi tán sỏi tiết niệu, phẫu thuật Crossen, tiêu sợi huyết...

Từ thực tiễn tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều có thể thấy, đầu tư cho con người đang là hướng đi xuyên suốt của ngành Y tế Quảng Ninh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Sở Y tế đã chủ động tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện, trình ban hành Đề án “Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế trên địa bàn Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045”. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện đồng bộ các giải pháp đào tạo, thu hút và giữ chân nhân lực y tế chất lượng cao.

Năm 2025, thực hiện chính sách thu hút theo Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND, ngành Y tế Quảng Ninh đã tiếp nhận 65 bác sĩ về công tác, trong đó có nhiều nhân sự chất lượng cao như thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ nội trú. Cùng với đó, 144 nhân viên y tế được tuyển dụng vào viên chức qua 2 đợt, trong đó có 66 bác sĩ. Ngành cũng phê duyệt cho 191 viên chức, người lao động đi đào tạo đại học và sau đại học, tập trung vào các trình độ chuyên sâu như chuyên khoa I, chuyên khoa II. Cùng với đào tạo trong nước, hoạt động hợp tác quốc tế ngày càng được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh tiếp tục cử 8 đoàn với 44 cán bộ y tế sang học tập, đào tạo ngắn hạn tại Quảng Tây; nhiều bác sĩ được cử đào tạo chuyên sâu tại Nhật Bản, Pháp. Hoạt động hội chẩn trực tuyến với tuyến Trung ương cũng được duy trì, với 133 lượt hội chẩn chuyên sâu cho 213 ca bệnh phức tạp.

Giảng viên Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực phát hiện, cảnh báo và đáp ứng sớm đối với các bệnh truyền nhiễm tại Quảng Ninh" tập huấn hướng dẫn cho cán bộ y tế và các ngành liên quan triển khai dự án tại Quảng Ninh.

Hiệu quả nâng cao năng lực đội ngũ được phản ánh qua hoạt động khám, chữa bệnh. Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 1.394.786 lượt khám bệnh và 162.276 lượt điều trị nội trú.

Bên cạnh nâng cao trình độ chuyên môn, ngành Y tế Quảng Ninh cũng đặc biệt chú trọng xây dựng y đức, lấy sự hài lòng và an toàn của người bệnh làm thước đo chất lượng phục vụ. Các cơ sở y tế tăng cường giáo dục tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, giao tiếp của cán bộ, nhân viên y tế; đồng thời đề cao kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ. Đây chính là nền tảng để y tế Quảng Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.