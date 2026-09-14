Xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện gần dân, chuyên nghiệp, hiện đại

Với địa bàn rộng, có khu vực miền núi, biên giới, biển đảo và nhiều điểm du lịch tập trung đông người, Quảng Ninh luôn quan tâm phát triển mạng lưới cấp cứu ngoại viện theo hướng rút ngắn thời gian tiếp cận, tăng khả năng xử trí ngay tại hiện trường và kết nối chặt chẽ với các cơ sở điều trị.

Hiện công tác cấp cứu ngoại viện tại Quảng Ninh được tổ chức với sự tham gia của Trung tâm Vận chuyển Cấp cứu và các đơn vị y tế trên toàn thành phố, trong đó Trung tâm giữ vai trò đầu mối tiếp nhận thông tin và điều phối. Trung tâm trực tiếp vận hành Tổng đài 115, bố trí nhân viên thường trực 24/7 để tiếp nhận thông tin cấp cứu qua 15 máy điện thoại bàn.

Từ thông tin về vị trí, tình trạng người bệnh, Trung tâm điều phối lực lượng, phương tiện đến hiện trường và kết nối với cơ sở y tế phù hợp. Trung tâm cũng đang quản lý, vận hành 6 xe cứu thương chuyên trách và trực tiếp điều phối 59 xe cứu thương tại các đơn vị y tế trong toàn thành phố.

Kíp trực của Trung tâm Vận chuyển Cấp cứu chăm sóc sức khỏe cho du khách trên đảo Ti Tốp, Vịnh Hạ Long.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Vận chuyển cấp cứu, cho biết: Điều quan trọng trong cấp cứu ngoại viện là tiếp cận người bệnh nhanh và xử trí đúng ngay từ đầu. Hiện mỗi ngày, toàn ngành duy trì 19 kíp cấp cứu ngoại viện thường trực 24/7, gồm 2 kíp của Trung tâm và 17 kíp tại các đơn vị y tế. Trung tâm là đầu mối tiếp nhận thông tin, điều phối lực lượng, phương tiện phù hợp với vị trí và tình trạng người bệnh. Trong quá trình vận chuyển, kíp cấp cứu chủ động thông tin trước về tình trạng người bệnh để cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị và phương án tiếp nhận.

Công nghệ cũng được ứng dụng ngày càng nhiều trong điều hành cấp cứu. Các xe cứu thương được gắn thiết bị giám sát hành trình, kết nối với hệ thống quản lý phương tiện bằng GPS, cho phép theo dõi vị trí, tốc độ và trạng thái hoạt động của từng xe.

Qua đó, Trung tâm có thêm dữ liệu để điều động phương tiện phù hợp, rút ngắn thời gian chờ và nâng cao hiệu quả quản lý mạng lưới. Các cuộc gọi đến tổng đài 115 được ghi âm, phục vụ kiểm tra, đánh giá quy trình tiếp nhận và điều phối.

Hệ thống định vị GPS được cài đặt ở tất cả các xe cứu thương trong toàn thành phố, đang được hiển thị trên màn hình lớn đặt tại Trung tâm Vận chuyển cấp cứu.

Đặc thù địa lý của Quảng Ninh cũng đặt ra yêu cầu phải đưa lực lượng cấp cứu đến gần hơn những khu vực có nguy cơ phát sinh sự cố. Từ ngày 2/4/2026, lực lượng y tế được bố trí thường trực trên vịnh Hạ Long. Trung tâm Vận chuyển Cấp cứu 115 Quảng Ninh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa thành phố và Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức các kíp trực luân phiên tại đảo Ti Tốp. Kíp trực được trang bị thuốc, vật tư cùng máy thở di động, monitor theo dõi, cáng nổi và các thiết bị phục vụ cấp cứu trong điều kiện đặc thù trên biển.

Ngoài điểm trực tại đảo Ti Tốp thì khi có sự cố, lực lượng y tế có thể sử dụng phương tiện đường thủy để tiếp cận người bệnh, thực hiện sơ cấp cứu ban đầu và tổ chức vận chuyển về cơ sở điều trị. Đây là cách tổ chức phù hợp với vịnh Hạ Long, nơi tập trung lượng lớn khách du lịch và thường xuyên có các hoạt động trên mặt nước. Những tình huống như đuối nước, tai nạn trên biển, say nắng, tăng huyết áp hoặc sự cố sức khỏe đột ngột đòi hỏi khả năng tiếp cận nhanh cùng kỹ năng xử trí phù hợp với môi trường đặc thù.

Việc bố trí lực lượng y tế trực tiếp trên vịnh cho thấy cách tổ chức cấp cứu ngoại viện đang ngày càng sát với nhu cầu thực tế. Lực lượng và phương tiện được đưa gần hơn tới nơi có nguy cơ phát sinh tình huống cấp cứu, thay vì tập trung tại bệnh viện hoặc một đầu mối cố định.

Định hướng này cũng phù hợp với Quyết định số 1515/QĐ-TTg (10/8/2026) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030”. Đề án xác định cấp cứu ngoại viện giữ vai trò quan trọng trong hệ thống y tế, là tuyến đầu bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân; định hướng phát triển theo hướng gần dân, chuyên nghiệp, hiện đại, thống nhất và liên thông, đồng thời tăng khả năng tiếp cận cấp cứu tại khu vực biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa.

Đến năm 2030, Đề án đặt mục tiêu 100% tỉnh, thành phố triển khai mạng lưới cấp cứu ngoại viện phù hợp với nhu cầu của địa phương; tối thiểu 75% nhân viên y tế tại trạm y tế cấp xã được đào tạo, tập huấn về cấp cứu ngoại viện; hệ thống có tối thiểu một xe cứu thương đạt chuẩn trên 100.000 dân. Thời gian xuất xe đối với trường hợp nguy kịch được phấn đấu không quá 5 phút kể từ khi có quyết định điều xe; 100% cuộc gọi cấp cứu được tiếp nhận, tư vấn và điều phối kịp thời.

Để chuẩn bị cho bước phát triển tiếp theo, ngành Y tế Quảng Ninh đã hoàn thành xây dựng, thẩm định chủ trương thành lập Trung tâm Điều hành cấp cứu thông minh trên địa bàn thành phố. Đây sẽ là một trong những nền tảng để nâng cao năng lực điều phối, kết nối lực lượng và ứng dụng công nghệ trong cấp cứu ngoại viện.