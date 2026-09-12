Chăm sóc sức khỏe nhân dân từ sớm, từ cơ sở

Quảng Ninh đang triển khai khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí trên diện rộng, đồng thời củng cố năng lực y tế cơ sở và quản lý sức khỏe theo vòng đời. Cách làm này hướng đến phát hiện sớm bệnh tật, theo dõi sức khỏe thường xuyên và giảm tình trạng người dân chỉ đến cơ sở y tế khi bệnh đã tiến triển nặng.

Tăng tốc khám sức khỏe định kỳ

Những ngày đầu năm học 2026-2027, cùng với việc ổn định nền nếp học tập, nhiều trường học trên địa bàn Quảng Ninh đang phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh. Đây là một trong những nhóm đối tượng được ưu tiên trong chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026.

Tại phường Cẩm Phả, Trạm Y tế phường phối hợp tổ chức khám sức khỏe đầu năm học cho học sinh. Các em được đo chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI; khám mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sàng lọc một số vấn đề về thể chất và tinh thần. Những trường hợp có biểu hiện bất thường về dinh dưỡng, tật khúc xạ hoặc các vấn đề sức khỏe khác được tư vấn để tiếp tục theo dõi, can thiệp phù hợp.

Cán bộ y tế Trạm Y tế phường Cẩm Phả khám sàng lọc sức khỏe cho học sinh Trường THCS Cẩm Phả.

Kết quả sau khám được cập nhật lên hệ thống để làm dữ liệu theo dõi sức khỏe của học sinh trong những năm tiếp theo. Qua đó, cán bộ y tế có thêm cơ sở đánh giá sự thay đổi về thể trạng, phát hiện các yếu tố nguy cơ và tư vấn can thiệp phù hợp. Học sinh Nguyễn Thanh Tú, lớp 6A9 Trường THCS Cẩm Phả, cho biết: Việc được kiểm tra sức khỏe ngay từ đầu năm học giúp em yên tâm hơn và chú ý hơn đến việc rèn luyện.

Cán bộ y tế Trạm Y tế xã Quảng Hà đang thực hiện điện tim cho người dân trên địa bàn xã trong chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Tại những địa bàn có số lượng học sinh lớn, việc tổ chức khám được triển khai theo hướng huy động thêm nhân lực và bố trí theo từng trường, từng nhóm đối tượng. Phường Hạ Long có khoảng 18.000 trẻ thuộc diện khám sức khỏe định kỳ đầu năm học. Trạm Y tế phường đã chủ động phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn, huy động khoảng 40 y, bác sĩ tham gia nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng khám. Bác sĩ Nguyễn Quỳnh Thương, Giám đốc Trạm Y tế phường Hạ Long, cho biết sau khi hoàn thành khám cho học sinh trên địa bàn, kết quả sẽ tiếp tục được cập nhật, đồng thời thông tin tới gia đình và nhà trường để phối hợp quản lý, theo dõi những trường hợp cần được quan tâm về sức khỏe.

Cùng với học sinh, chương trình khám sức khỏe toàn dân đang được triển khai đối với nhiều nhóm dân cư. Đến nay, Quảng Ninh đã tổ chức khám sức khỏe cho trên 1,2 triệu người và đang tập trung hoàn thành chương trình trước ngày 30/9.

Nâng vai trò “gác cổng” của y tế cơ sở

Để kết quả khám, sàng lọc tiếp tục được theo dõi sau mỗi đợt khám, vai trò của y tế cơ sở trở nên đặc biệt quan trọng. Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị xác định chuyển mạnh trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh, lấy y tế cơ sở làm nền tảng. Hiện Quảng Ninh có 55 trạm y tế và 92 điểm trạm, với 246 bác sĩ, bình quân 4,47 bác sĩ/trạm. Năm 2026, ngành Y tế đã phân công 111 lượt bác sĩ từ các bệnh viện, đơn vị tuyến trên tăng cường cho cơ sở, trong đó ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Trong thời gian tăng cường, bác sĩ tuyến trên trực tiếp tham gia khám chữa bệnh, đào tạo tại chỗ, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ xử trí các trường hợp vượt khả năng chuyên môn của trạm. Cách bố trí này giúp bổ sung nhân lực trước mắt, đồng thời nâng năng lực chuyên môn cho đội ngũ tại cơ sở.

Cán bộ Trạm y tế phường Vàng Danh khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho trẻ ở độ tuổi mầm non.

Cùng với quá trình sắp xếp, vận hành theo mô hình mới, chức năng của trạm y tế cũng đang được mở rộng theo hướng quản lý sức khỏe dân cư. Bên cạnh phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi, quản lý bệnh mạn tính và thực hiện các chương trình y tế cộng đồng, trạm y tế ngày càng đảm nhiệm rõ hơn vai trò khám ban đầu, tư vấn sức khỏe, sơ cấp cứu và theo dõi người dân sau sàng lọc. Đặc biệt, việc lập và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử đang tạo điều kiện để cán bộ y tế theo dõi sức khỏe từng người dân. Với người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch và các bệnh mạn tính khác, dữ liệu này giúp trạm y tế chủ động quản lý, nhắc tái khám, tư vấn điều trị và chuyển tuyến khi cần thiết.

Giám đốc Sở Y tế Bùi Mạnh Hùng cho biết: Để người dân tin tưởng và lựa chọn y tế cơ sở, trước hết chất lượng dịch vụ tại trạm y tế phải được nâng lên thực chất. Ngành Y tế đang tăng cường bác sĩ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm thuốc, đào tạo nhân lực và kết nối chuyên môn với tuyến trên thông qua hệ thống khám, chữa bệnh từ xa. Việc kết nối dữ liệu, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cũng giúp các trạm theo dõi sức khỏe người dân chủ động, thường xuyên hơn. Cùng với đó, ngành đang hướng tới xây dựng các trạm y tế thông minh, ứng dụng công nghệ trong quản lý, theo dõi sức khỏe và hỗ trợ chuyên môn. Mục tiêu không phải biến trạm y tế thành một “bệnh viện thu nhỏ” để điều trị bệnh nặng, mà xây dựng đây thành nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu tin cậy, gần dân; góp phần giảm tải cho tuyến trên và giảm chi phí khám, chữa bệnh cho người dân.