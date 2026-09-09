Công nghệ hình ảnh nâng độ chính xác chẩn đoán

Sự phát triển của các công nghệ chẩn đoán hình ảnh như X-quang kỹ thuật số, CT, MRI, chụp mạch số hóa xóa nền… cùng ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang giúp bác sĩ quan sát tổn thương ngày càng rõ, phát hiện bệnh sớm và hỗ trợ lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) tích hợp trí tuệ nhân tạo được đưa vào sử dụng từ tháng 3/2026 đến nay đã hỗ trợ hiệu quả trong chẩn đoán và can thiệp nhiều bệnh lý mạch máu phức tạp. Thuật toán AI tích hợp giúp giảm nhiễu hình ảnh trong thời gian thực, cho phép bác sĩ quan sát rõ hơn các cấu trúc mạch máu nhỏ cũng như thiết bị can thiệp như stent, ống thông ngay cả khi sử dụng liều tia thấp.

Hệ thống còn hỗ trợ tái tạo hình ảnh 3D, lập kế hoạch và dẫn đường dụng cụ trong quá trình can thiệp; hỗ trợ phát hiện, định lượng tình trạng hẹp, tắc mạch và đánh giá mức độ tưới máu não, tim. Nhờ đó, bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu như: Lấy huyết khối điều trị đột quỵ thiếu máu não cấp; nút túi phình động mạch não, dị dạng mạch não; nút mạch cầm máu trong chấn thương tạng, ho ra máu nặng...

Bên cạnh đó, Khoa Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện đã ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo VUNO hỗ trợ đọc phim X-quang phổi. Bác sĩ CKII Ngô Quang Chức, Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh, cho biết: Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh giúp hỗ trợ bác sĩ nhận diện, khoanh vùng và đánh giá các dấu hiệu bất thường trên phim, qua đó nâng cao độ chính xác và tính nhất quán trong quá trình đọc kết quả. Các tổn thương nghi ngờ được đánh dấu trực quan trên hình ảnh cũng giúp việc trao đổi, giải thích tình trạng bệnh với người bệnh thuận lợi hơn. Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục mở rộng ứng dụng AI trong đọc phim X-quang xương, ổ bụng, chấn thương chi, tiến tới hỗ trợ phân tích hình ảnh cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh can thiệp cho người bệnh trên hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Năng lực chẩn đoán hình ảnh tại các cơ sở y tế khu vực cũng đang từng bước được nâng lên. Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả hiện điều trị nội trú khoảng 450-500 người bệnh mỗi ngày. Để nâng cao hiệu quả phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời, từ đầu năm 2026 đến nay, Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng của bệnh viện đã đưa vào vận hành thêm nhiều thiết bị mới phục vụ người bệnh. Nổi bật là hệ thống chụp cộng hưởng từ ứng dụng công nghệ nam châm tiên tiến; hệ thống X-quang cao tần kỹ thuật số thế hệ mới; cùng các máy chụp cắt lớp vi tính, máy siêu âm, máy C-arm và hệ thống nội soi can thiệp tiêu hóa, siêu âm tim… góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị của bệnh viện.

Ông Lê Duy Trung (phường Cẩm Phả) cho biết: “Tôi duy trì khám sức khỏe định kỳ 2 lần mỗi năm. Qua các lần kiểm tra, ngoài xét nghiệm các chỉ số như huyết áp, đường huyết, mỡ máu, bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả còn chỉ định thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh để đánh giá kỹ hơn tình trạng sức khỏe. Nhờ được kiểm tra tương đối đầy đủ ngay tại bệnh viện, tôi yên tâm hơn vì nếu có bất thường cũng có thể được phát hiện và tư vấn sớm”.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả siêu âm cho bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch.

Chẩn đoán hình ảnh là lĩnh vực ứng dụng mạnh khoa học, công nghệ trong y học hiện đại. Với sự phát triển của CT, MRI, chụp mạch số hóa xóa nền, tái tạo hình ảnh và trí tuệ nhân tạo, bác sĩ có thể quan sát tổn thương ngày càng rõ và chi tiết hơn. Qua đó, vị trí, kích thước, phạm vi tổn thương cũng như tình trạng mạch máu, mô mềm được đánh giá chính xác hơn, tạo cơ sở quan trọng để bác sĩ kết hợp với thăm khám, xét nghiệm và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Trong giai đoạn 2025-2030, ngành Y tế Quảng Ninh đặt mục tiêu đột phá trong chuyển đổi số, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng bộ với việc thực hiện hệ thống y tế thông minh và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Ngành hướng tới xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh, như: Bệnh viện số, khám chữa bệnh từ xa, hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, thanh toán y tế số hóa toàn diện; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) trong chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học và hoạch định chính sách… Mục tiêu là từng bước hình thành nền y học thông minh, cá thể hóa, lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động.