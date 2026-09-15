Chiến lược nhân lực cho y tế chất lượng cao

Với Quảng Ninh, bài toán nhân lực y tế hiện nay đặt ra yêu cầu chủ động tạo nguồn, đào tạo đúng chuyên ngành, mở rộng hợp tác và xây dựng đội ngũ đủ năng lực làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong những năm tới.

Ngày 4/9 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa thành phố tiếp nhận 4 bác sĩ đang đào tạo nội trú chuyên ngành ngoại khoa tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Trong đó, 3 bác sĩ thuộc khóa 2024-2027 và 1 bác sĩ thuộc khóa 2026-2029, được định hướng về ngoại khoa, phẫu thuật tim mạch - lồng ngực, chấn thương chỉnh hình và y học thể thao, phẫu thuật thần kinh - cột sống.

Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh trao Quyết định tiếp nhận các bác sĩ nội trú trẻ vào làm việc tại bệnh viện.

Điểm mới nằm ở thời điểm thu hút nhân lực. Thay vì đợi bác sĩ hoàn thành chương trình đào tạo rồi mới tuyển dụng, bệnh viện tiếp cận ngay khi họ còn học nội trú, ký hợp đồng lao động, hỗ trợ học phí và tạo điều kiện tham gia hoạt động chuyên môn phù hợp trong thời gian làm việc tại đơn vị. Với những chuyên ngành cần nhiều năm đào tạo và tích lũy kinh nghiệm, cách làm này giúp bệnh viện rút ngắn một bước trong quá trình chuẩn bị lực lượng kế cận. Nhân lực được định hướng theo nhu cầu phát triển từng chuyên khoa, đồng thời có thời gian làm quen với môi trường chuyên môn trước khi đảm nhiệm công việc lâu dài.

Bác sĩ CKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố, nhấn mạnh: Với định hướng phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu của thành phố, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng trở nên cấp thiết với bệnh viện. Bác sĩ nội trú vốn là lực lượng được tuyển chọn từ những sinh viên y khoa ưu tú và được đào tạo chuyên sâu. Vì vậy, việc thu hút các bác sĩ nội trú ngay từ trên giảng đường sẽ tạo sự đồng hành chặt chẽ giữa bệnh viện và bác sĩ, giúp chủ động trong đào tạo, định hướng chuyên môn và chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai. Đây là năm đầu tiên bệnh viện thực hiện chính sách thu hút riêng đối với bác sĩ nội trú, trước mắt tập trung cho khối ngoại và từng bước mở rộng sang các chuyên ngành chuyên sâu khác. Với chiến lược tiếp cận, thu hút và đào tạo từ sớm, bệnh viện hướng tới xây dựng đội ngũ bác sĩ giỏi, được đào tạo bài bản, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển chuyên sâu giai đoạn 5-10 năm tới.

Bác sĩ CKII Hoàng Đăng Hùng (Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh) tham gia báo cáo khoa học về chăm sóc sản khoa toàn diện và các chiến lược thúc đẩy sinh thường tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh là bệnh viện chuyên khoa sản - nhi tuyến cuối của thành phố. Bệnh viện hiện triển khai nhiều lĩnh vực đòi hỏi đội ngũ chuyên môn cao như hồi sức sơ sinh, can thiệp tim mạch, thần kinh nhi khoa, chẩn đoán trước sinh, y học bào thai, hỗ trợ sinh sản và di truyền. Bệnh viện tăng cường đào tạo chuyên sâu gắn với hợp tác quốc tế. Từ năm 2024 đến nay, bệnh viện đã tiếp đón 6 đoàn với trên 40 lượt chuyên gia thuộc các cơ sở y tế của Quảng Tây, Trung Quốc đến giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm. Đồng thời, 8 đoàn với trên 20 cán bộ của bệnh viện được cử sang học tập về hồi sức cấp cứu, sản khoa, sơ sinh, dinh dưỡng nhi khoa và quản lý bệnh viện.

Bác sĩ CKII Hoàng Đăng Hùng, Trưởng khoa Sản đẻ, Bệnh viện Sản Nhi, cho biết: “Các chương trình trao đổi chuyên môn giúp bác sĩ được tiếp cận trực tiếp với những phương pháp, kỹ thuật và kinh nghiệm điều trị đang được áp dụng tại các cơ sở chuyên sâu. Qua mỗi đợt đào tạo, chúng tôi có thêm điều kiện đối chiếu với thực tiễn tại đơn vị, lựa chọn những nội dung phù hợp để áp dụng vào chăm sóc, điều trị người bệnh. Cuối tháng 8/2026, tôi và đồng nghiệp đã tham gia chương trình chuyên môn tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), trao đổi về chăm sóc sản khoa toàn diện và các giải pháp thúc đẩy sinh thường. Qua những chương trình như vậy, quá trình đào tạo được gắn trực tiếp với nhu cầu chuyên môn của từng khoa, từng lĩnh vực, tạo thêm điều kiện để đội ngũ cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực thực hành.

Sở Y tế Quảng Ninh làm việc với Đoàn công tác Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên về công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2021-2026, đồng thời thống nhất định hướng hợp tác trong giai đoạn 2026-2030, tháng 7/2026.

Thực tế tại các đơn vị y tế của thành phố cho thấy, nâng cao năng lực chuyên môn, nhất là phát triển kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật hạng đặc biệt thì nguồn nhân lực cần được chuẩn bị sớm, đúng chuyên ngành và đủ năng lực tiếp nhận công nghệ mới. Đến ngày 31/5/2026, Quảng Ninh có 13.607 nhân lực y tế, khu vực công lập chiếm gần 65%. Toàn ngành có 1.877 người trình độ sau đại học và 5.410 người trình độ đại học. Riêng đội ngũ bác sĩ công lập có 153 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II và 931 thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ nội trú.

Theo bác sĩ CKII Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế, nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết định chất lượng dịch vụ và khả năng phát triển lâu dài của ngành Y tế. Vì vậy, Quảng Ninh xác định đào tạo, thu hút và phát triển nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách để cán bộ có điều kiện học tập, nâng cao trình độ và gắn bó lâu dài với ngành. Thời gian tới, ngành tiếp tục tăng cường hợp tác với các trường đại học y dược, cơ sở đào tạo, bệnh viện có thế mạnh; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế để tạo thêm cơ hội đào tạo, trao đổi chuyên môn và tiếp cận các kỹ thuật, phương pháp điều trị tiên tiến. Cùng với đào tạo sau đại học, thực hành lâm sàng, chuyển giao kỹ thuật và nghiên cứu khoa học, các chương trình đào tạo sẽ được xây dựng sát hơn với nhu cầu nhân lực của từng chuyên ngành, từng cơ sở y tế.