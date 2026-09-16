Hướng tới môi trường bệnh viện an toàn, bền vững

Là bệnh viện tuyến cuối của thành phố, mỗi ngày tiếp nhận, điều trị số lượng lớn người bệnh, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh không chỉ đối mặt với áp lực chuyên môn, mà còn phải xử lý một lượng lớn chất thải phát sinh trong quá trình khám, chữa bệnh. Với đặc thù hoạt động liên tục, yêu cầu bảo vệ môi trường tại bệnh viện được xác định gắn chặt với kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh hiện có 1.300 giường thực kê/1.100 giường kế hoạch tại cơ sở chính; cơ sở 2 (khu Trới 2, phường Hoành Bồ) có 290 giường thực kê/230 giường kế hoạch. Lượng người đến khám, điều trị trung bình khoảng 1.165 người/ngày. Lưu lượng người bệnh lớn đồng nghĩa với việc khối lượng chất thải y tế phát sinh cũng tăng lên.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh thực hiện phân loại chất thải nguy hại ngay tại nơi phát sinh.

Theo số liệu của bệnh viện, tại cơ sở chính, trung bình mỗi ngày phát sinh khoảng 235kg chất thải nguy hại lây nhiễm và hơn 1 tấn chất thải rắn thông thường; bên cạnh đó, khoảng 88kg chất thải nguy hại không lây nhiễm phát sinh mỗi tháng. Tại cơ sở 2, lượng chất thải nguy hại lây nhiễm phát sinh khoảng 19,7kg/ngày, chất thải rắn thông thường khoảng 118kg/ngày và chất thải nguy hại không lây nhiễm khoảng 12kg/tháng. Đây là khối lượng không nhỏ, đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt đối với bệnh viện trong việc phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải ngay từ nơi phát sinh.

Chất thải được phân thành các nhóm theo quy định, với hệ thống thùng chứa có màu sắc khác nhau (màu vàng dành cho chất thải nguy hại lây nhiễm, màu đen cho chất thải nguy hại không lây nhiễm, màu xanh cho chất thải thông thường và màu trắng cho chất thải phục vụ tái chế). Tại các khoa, phòng, thiết bị thu gom được bố trí đầy đủ, đáp ứng yêu cầu về số lượng và chủng loại. Sau khi phân loại, chất thải được thu gom, vận chuyển về khu lưu giữ tập trung theo tuyến đường và thời gian quy định.

Việc thu gom được thực hiện 2 lần/ngày, hoặc khi dụng cụ chứa đầy khoảng 3/4 dung tích; các phương tiện sau khi sử dụng đều được vệ sinh, khử khuẩn. Các khu lưu giữ cũng được phân chia riêng cho từng nhóm chất thải, có mái che, nền phù hợp, hạn chế nguy cơ rò rỉ, phát tán ra môi trường. Bác sĩ Đào Thị Thuỳ, Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cho biết: "Việc phân loại đúng ngay tại nơi phát sinh là khâu quan trọng nhất, bởi khi chất thải nguy hại được tách riêng từ đầu sẽ hạn chế nguy cơ lây nhiễm, đồng thời giúp việc thu gom, xử lý an toàn và hiệu quả hơn".

Cùng với việc quản lý chất thải rắn, nước thải y tế cũng là một trong những vấn đề được bệnh viện đặc biệt quan tâm. Tại cơ sở chính, lượng nước thải phát sinh trung bình khoảng 365m³/ngày đêm; cơ sở 2 khoảng 26m³/ngày đêm. Nước thải từ các khoa, phòng được thu gom bằng hệ thống đường ống kín, tách biệt với hệ thống thoát nước mưa, sau đó đưa về hệ thống xử lý tập trung bằng công nghệ AAO. Bệnh viện thực hiện quan trắc nước thải định kỳ 3 tháng/lần theo giấy phép môi trường; kết quả quan trắc cơ bản bảo đảm Quy chuẩn Việt Nam 28:2010/BTNMT.

Bên cạnh việc nâng cao ý thức của cán bộ, nhân viên y tế, bệnh viện còn tuyên truyền để người bệnh và người nhà bệnh nhân cùng tham gia bảo vệ môi trường (bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác, hạn chế sử dụng túi nilon và đồ nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện, nước, giữ gìn vệ sinh chung). Anh Nguyễn Ngọc Chung (phường Hà Lầm) cho biết: "Khi đến bệnh viện, tôi thấy các khu vực bỏ rác đều có thùng được phân chia rõ ràng, có hướng dẫn cụ thể, nên người bệnh, người nhà bệnh nhân khá dễ nhận biết và thực hiện. Qua đó, sẽ góp phần giữ cho bệnh viện sạch sẽ, tạo môi trường tốt hơn cho người bệnh, cũng như đội ngũ cán bộ y tế".

Nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, xử lý dụng cụ y tế đúng quy chuẩn. Ảnh: Lan Anh

Bác sĩ Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh cho biết: "Bảo vệ môi trường không phải là công việc riêng của Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, hay bộ phận vệ sinh, mà là trách nhiệm của từng khoa, phòng và mỗi cán bộ, nhân viên trong bệnh viện. Vì vậy, cùng với đầu tư, duy trì các hệ thống xử lý chất thải, bệnh viện chú trọng xây dựng quy trình, tổ chức đào tạo, tuyên truyền và kiểm tra việc thực hiện. Trong giai đoạn 2022-2025, bệnh viện đã ban hành nhiều kế hoạch, quy trình liên quan đến quản lý chất thải, giảm thiểu chất thải nhựa, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. Đặc biệt, không để xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh và môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, với một bệnh viện quy mô lớn, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn những thách thức. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng từ nhiều năm trước, trong khi quỹ đất hạn chế, khiến việc cải tạo, mở rộng các công trình môi trường gặp khó khăn. Bệnh viện cũng xác định nhu cầu tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải và tăng cường các hoạt động tập huấn, diễn tập ứng phó sự cố môi trường.

Có thể thấy, công tác bảo vệ môi trường tại bệnh viện thời gian qua được duy trì ổn định và đáp ứng yêu cầu trong quá trình hoạt động. Kết quả đạt được là cơ sở để bệnh viện tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý môi trường, hướng tới hoạt động khám, chữa bệnh an toàn, bền vững và thân thiện với môi trường.