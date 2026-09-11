Mở "luồng xanh" cho công dân Trung Quốc về nước cấp cứu

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (BPCKQT) Móng Cái vừa phối hợp với lực lượng chức năng phía Trung Quốc mở “luồng xanh” tạo điều kiện cho xe cứu thương đưa một công dân Trung Quốc xuất cảnh về nước cấp cứu.

Cụ thể, vào khoảng 13h40, ngày 11/9, tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (khu vực cầu Bắc Luân II), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) phối hợp với Trạm Kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc) mở luồng xanh, làm thủ tục nhanh cho một xe cứu thương xuất cảnh sang Trung Quốc.

Mở “luồng xanh” cho xe cứu thương đưa công dân Trung Quốc bị vỡ mạch máu não về nước cấp cứu.

Xe cứu thương biển kiểm soát 19B-630.89 chở công dân Trung Quốc tên Qiu Chongjian, sinh năm 1977, về nước. Công dân này được chẩn đoán vỡ mạch máu não.

Quá trình phối hợp mở luồng xanh, làm thủ tục cho xe cứu thương và bệnh nhân được thực hiện nhanh chóng; bảo đảm an toàn trong quá trình bàn giao qua cửa khẩu.

Việc kịp thời mở “luồng xanh” cho xe cứu thương thể hiện tinh thần nhân đạo, trách nhiệm của lực lượng chức năng hai bên biên giới. Hoạt động này cũng góp phần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, cải cách thủ tục hành chính trong xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai nước qua lại khi có nhu cầu cấp thiết.