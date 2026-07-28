Thủ lĩnh Công đoàn giàu sáng kiến, tận tuỵ với công nhân

Không ngừng đổi mới trong công việc, tận tâm với hoạt động công đoàn, anh Vũ Quang Trung (31 tuổi), Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Competition Team Technology Việt Nam (KCN Đông Mai, phường Đông Mai) luôn là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Anh Vũ Quang Trung (thứ 2 bên trái) Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Competition Team Technology Việt Nam, thăm hỏi, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trên cương vị Quản lý Kho của Công ty, anh Vũ Quang Trung luôn chủ động nghiên cứu, triển khai nhiều sáng kiến nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu hoạt động sản xuất. Tiêu biểu là việc quy hoạch, sắp xếp lại mặt bằng kho, chuẩn hóa vị trí lưu trữ theo từng khu vực chức năng, giúp tăng khoảng 20% diện tích lưu trữ mà không phát sinh chi phí đầu tư. Đồng thời, anh cải tiến quy trình xuất, nhập và cấp phát nguyên vật liệu, rút ngắn khoảng 25% thời gian xử lý, giảm sai sót và nâng cao hiệu quả phục vụ sản xuất.

Anh Vũ Quang Trung cũng đề xuất đưa xe nâng điện vào vận hành, áp dụng phương pháp quản lý kho theo nguyên tắc FIFO (nhập trước, xuất trước) và duy trì mô hình 5S (phương pháp quản lý và sắp xếp nơi làm việc) nhằm chuẩn hóa quy trình quản lý. Những giải pháp này góp phần tăng khoảng 30% năng suất bốc xếp, giảm 30% thời gian tìm kiếm hàng hóa, duy trì độ chính xác tồn kho trên 99,8%, bảo đảm 100% nguyên vật liệu được cấp phát đúng tiến độ và 99% đơn hàng xuất đúng kế hoạch.

Trong giai đoạn 2022-2026, nhiều sáng kiến của anh Vũ Quang Trung được Công ty đánh giá cao và đưa vào áp dụng hiệu quả, từ quy hoạch mặt bằng kho, triển khai mô hình 5S đến cải tiến quy trình quản lý và tăng cường phối hợp giữa các bộ phận. Các giải pháp đều hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm chi phí vận hành, hạn chế sai sót, bảo đảm nguồn nguyên vật liệu ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, trên cương vị Chủ tịch Công đoàn Công ty, anh Vũ Quang Trung luôn quan tâm chăm lo đời sống cho 1.200 đoàn viên, người lao động toàn Công ty. Căn cứ điều kiện sản xuất và thực tế đời sống công nhân, anh chủ động đề xuất với ban lãnh đạo Công ty bổ sung nhiều nội dung có lợi cho người lao động vào Thỏa ước lao động tập thể như: Tiền lương, bữa ăn ca, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ thai sản cùng nhiều chính sách phúc lợi cao hơn quy định của pháp luật. Anh Vũ Quang Trung chia sẻ: Là cán bộ công đoàn, tôi luôn xác định phải gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của anh, chị em công nhân để kịp thời đề xuất với lãnh đạo doanh nghiệp những chính sách phù hợp. Khi quyền lợi của lao động được bảo đảm, họ sẽ yên tâm gắn bó, cống hiến, doanh nghiệp mới ổn định phát triển được.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Competition Team Technology Việt Nam Vũ Quang Trung (bên phải) trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giao lưu bóng đá chào mừng 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929-2026).

Bên cạnh đó, anh thực hiện nghiêm công tác quản lý tài chính công đoàn theo đúng quy định, công khai, minh bạch; trực tiếp chỉ đạo mạng lưới an toàn, vệ sinh viên, phối hợp với chuyên môn tăng cường tuyên truyền, huấn luyện, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, liên tục 4 năm (2022-2026) Công ty không để xảy ra tai nạn lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định.

Anh Vũ Quang Trung còn tích cực phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí đoàn kết trong công nhân lao động. Hằng năm, Công đoàn Công ty duy trì các hoạt động chăm lo đoàn viên vào dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên và gia đình khi gặp khó khăn, ốm đau, tai nạn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 năm nay, Công đoàn tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” và chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên, người lao động.

Với những đóng góp nổi bật trong công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn, năm 2024 và 2025, anh được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua văn hóa, thể dục thể thao và phong trào “Lao động giỏi, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”. Năm 2026, anh Vũ Quang Trung được LĐLĐ tỉnh tôn vinh Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu dịp Kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929-2026).