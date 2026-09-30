Trao hỗ trợ cho bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Sáng 30/9, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống 24h, thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố, đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 15 triệu đồng cho gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng Quảng Ninh.

Em Mễ Long Giang (14 tuổi, trú tại thôn Khe Lò, xã Ba Chẽ) bị chấn thương sọ não sau tai nạn và phải điều trị dài ngày. Gia đình em Giang có hoàn cảnh khó khăn, nguồn thu nhập không ổn định. Trong khi đó, em gái của Giang là Mễ Thị Quỳnh Như (10 tuổi) mắc bệnh tiểu đường từ năm 7 tuổi và phải điều trị lâu dài theo chỉ định của bác sĩ.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống 24h và đại diện Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng Quảng Ninh thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho gia đình em Mễ Long Giang.

Do cả hai con đang phải điều trị, bố mẹ hai em là ông Mễ Văn Cún và bà Đàm Thị Trường phải thay nhau túc trực chăm sóc tại bệnh viện, không có điều kiện làm việc thường xuyên để tạo thu nhập. Chi phí thuốc men, vật tư y tế và sinh hoạt trong quá trình điều trị của hai con là gánh nặng lớn đối với gia đình.

Nắm bắt hoàn cảnh của gia đình hai em, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã kết nối các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ. Trước mắt, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống 24h đã trao hỗ trợ số tiền 15 triệu đồng góp phần giúp gia đình có thêm điều kiện chăm sóc, điều trị cho em Mễ Long Giang và em Mễ Thị Quỳnh Như. Sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm không chỉ giúp gia đình vơi bớt khó khăn về chi phí điều trị, mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Được biết, sau khi thông tin về hoàn cảnh và bệnh tình của hai anh em Mễ Long Giang và Mễ Thị Quỳnh Như được chia sẻ, nhiều tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ, góp phần giúp gia đình có thêm nguồn lực tiếp tục điều trị cho các em.