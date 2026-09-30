“Mái ấm” cho người già neo đơn

Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận khác nhau, nhưng tại Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh, Cơ sở 3, những người cao tuổi luôn được sống trong tình thương, sự quan tâm sẻ chia, chăm sóc tận tình của cán bộ, nhân viên nơi đây. Với họ, nơi đây đã trở thành mái ấm để che chở những năm tháng tuổi già.

Ở Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh, Cơ sở 3, cuộc sống trôi qua bình dị. Người đọc báo, người trò chuyện cùng bạn già, người thong thả đi dạo trong khuôn viên. Cán bộ, nhân viên nơi đây cũng quen với nếp sinh hoạt, tính cách và tình trạng sức khỏe của từng người để có cách hỗ trợ phù hợp.

Người cao tuổi được cán bộ, nhân viên Trung tâm Trợ giúp xã hội, Cơ sở 3, chăm sóc chu đáo.

Bà Nguyễn Thị Re, sinh năm 1952, quê ở phường Hoàng Quế. Do hoàn cảnh neo đơn và khó khăn trong vận động, tháng 12/2005, bà được tiếp nhận vào Trung tâm. Hơn 20 năm gắn bó, nơi đây đã trở nên thân thuộc với bà.

“Tôi vào đây lâu rồi, giờ Trung tâm cũng như nhà mình. Các cô, các chị chăm sóc từ những việc nhỏ, khi ăn uống, tắm giặt hay lúc ốm đau đều có người hỏi han, động viên. Tôi không có chồng, không có con nên có người chăm sóc như thế này, tôi rất yên tâm” - bà Re chia sẻ.

Tiền thân là Trung tâm Bảo trợ xã hội, được thành lập từ năm 1960, qua hơn 6 thập kỷ hoạt động, nơi đây tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, trợ giúp những người có hoàn cảnh đặc biệt. Hiện Cơ sở 3 đang nuôi dưỡng, chăm sóc 96 người cao tuổi, trong đó 58 người thuộc diện bảo trợ xã hội.

Người cao tuổi tập phục hồi chức năng tại Trung tâm Trợ giúp xã hội, Cơ sở 3.

Người cao tuổi thường có sức khỏe suy giảm, nhiều người mắc bệnh mạn tính nên chăm sóc sức khỏe là một trong những nhiệm vụ được Trung tâm chú trọng. Mỗi người có hồ sơ sức khỏe riêng, được khám định kỳ, theo dõi bệnh lý nền và xây dựng kế hoạch chăm sóc phù hợp. Đội ngũ y tế, điều dưỡng trực thường xuyên, theo dõi diễn biến sức khỏe, hỗ trợ dùng thuốc theo chỉ định và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Với những người không còn khả năng tự phục vụ, cán bộ, nhân viên hỗ trợ từ vệ sinh cá nhân, tắm giặt, ăn uống đến đi lại.

Gắn bó với Trung tâm từ năm 2001, chị Nguyễn Thị Xuân Chinh đã có 25 năm làm công việc chăm sóc người cao tuổi. Với chị, công việc mỗi ngày không chỉ là hỗ trợ các cụ trong sinh hoạt, mà còn là sự đồng hành và sẻ chia trong cuộc sống.

“Công việc hằng ngày của tôi là hỗ trợ các cụ từ vệ sinh cá nhân, tắm giặt, đút ăn cho những người không tự phục vụ được đến trò chuyện, động viên. Ở với nhau lâu, cán bộ và các cụ cũng thân thiết như người nhà. Tôi làm công việc này bằng trách nhiệm và tình cảm. Niềm vui của chúng tôi là thấy các cụ vui khỏe, ăn ngon, ngủ ngon” - chị Chinh chia sẻ.

Bên cạnh chăm sóc hằng ngày, Trung tâm còn chú trọng chế độ dinh dưỡng và vận động phù hợp với thể trạng từng người. Thực đơn được điều chỉnh theo tình trạng sức khỏe; các hoạt động thể dục, dưỡng sinh, phục hồi chức năng, xoa bóp, bấm huyệt được duy trì thường xuyên, giúp người cao tuổi tăng cường vận động, hạn chế suy giảm chức năng.

Đời sống tinh thần cũng được quan tâm qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đọc sách, trò chuyện, sinh hoạt tập thể và giao lưu với các tổ chức, đoàn thể, tình nguyện viên. Vào các dịp lễ, Tết, mừng thọ, các cụ được thăm hỏi, tặng quà, góp thêm niềm vui vào cuộc sống hằng ngày.

Trung tâm Trợ giúp xã hội, Cơ sở 3, tổ chức cho người cao tuổi tham quan, trải nghiệm tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu.

Ông Trương Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp xã hội Cơ sở 3, cho biết: “Với những người cao tuổi không còn người thân bên cạnh, điều quan trọng không chỉ là bảo đảm ăn, ở và chăm sóc sức khỏe, mà còn phải tạo được sự gần gũi để các cụ cảm thấy yên tâm. Vì vậy, cán bộ, nhân viên luôn cố gắng lắng nghe, nắm bắt tâm tư, tình cảm của từng người, coi các cụ như người thân trong gia đình”.

Cùng với chăm sóc người cao tuổi thuộc diện bảo trợ xã hội, Trung tâm còn duy trì mô hình chăm sóc người cao tuổi tự nguyện, đáp ứng nhu cầu của những gia đình không có điều kiện trực tiếp chăm sóc người thân.

Sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên giúp người cao tuổi được sẻ chia, để nơi đây thực sự trở thành một mái nhà chung, gắn bó với các cụ qua những năm tháng tuổi già.