Giải quyết thấu đáo từ cơ sở

Chủ động nắm tình hình, tăng cường đối thoại, rà soát kỹ từng vụ việc và giải quyết đúng thẩm quyền ngay từ nơi phát sinh đang được các địa phương trên địa bàn thành phố Quảng Ninh tập trung thực hiện. Đây cũng là giải pháp quan trọng để hạn chế đơn thư kéo dài, vượt cấp, nhất là đối với những vụ việc liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tại phường Hà An, những nội dung người dân phản ánh, kiến nghị thời gian gần đây vẫn chủ yếu liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đơn cử, ngày 3/9, tại buổi tiếp công dân định kỳ, lãnh đạo phường trực tiếp nghe, xem xét những vướng mắc liên quan đến phương án bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh. Cũng trong tháng 9, phường tiếp nhận, xem xét kiến nghị của người dân liên quan đến nguồn gốc đất trong phương án bồi thường Dự án Khu tái định cư Hoàng Tân.

Lãnh đạo UBND phường Hà An tiếp công dân kiến nghị liên quan công tác bồi thường GPMB. Ảnh: Thùy Dương (Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Hà An)

Đặc thù của những vụ việc này là hồ sơ hình thành qua nhiều thời kỳ, liên quan đến quá trình quản lý, sử dụng đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ. Vì vậy, việc giải quyết đòi hỏi phải rà soát kỹ căn cứ, đối chiếu đầy đủ hồ sơ và làm rõ từng nội dung người dân kiến nghị.

Ông Bùi Tố Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND phường Hà An, cho biết: Quan điểm của phường là những nội dung thuộc thẩm quyền phải tập trung xem xét, giải quyết và trả lời rõ cho người dân. Với các vụ việc cần phối hợp, phường chủ động làm việc với cơ quan chuyên môn để thống nhất hướng xử lý, đồng thời thông tin cụ thể về tiến độ để người dân nắm được.

Thực tế tại Hà An cũng phản ánh đặc điểm chung của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố hiện nay. Các vụ việc phát sinh chủ yếu tập trung ở lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Một số vụ liên quan đến nhiều hộ dân, nhiều cơ quan, đơn vị, kéo dài qua nhiều năm. Có trường hợp phải rà soát lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án, xác minh nguồn gốc đất và việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ.

Tổ công tác UBND thành phố Quảng Ninh kiểm tra thực địa trong buổi làm việc kiểm tra công tác tiếp dân, giải quyết KNTC tại xã Vĩnh Thực, tháng 4/2026.

9 tháng năm 2026, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố đã tiếp 2.381 lượt, với 3.160 người, liên quan 2.158 vụ việc (giảm 20% số lượt, số vụ việc giảm 10% so với cùng kỳ). Có 35 đoàn đông người với 482 người, giảm 41 đoàn so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận, xử lý là 4.868 đơn, giảm 30%.

Các cơ quan hành chính đã thụ lý 405 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, trong đó có 74 vụ chuyển từ kỳ trước; đã giải quyết, 350/405 vụ, đạt 86%. Riêng cấp xã thụ lý 270 vụ việc, đã giải quyết 230 vụ, đạt 85%.

Cùng với giải quyết các vụ việc mới phát sinh, thành phố tập trung xử lý những vụ việc phức tạp, tồn đọng. Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU của Thành ủy, các tổ công tác của UBND thành phố đã rà soát, phân loại 96 vụ việc tồn đọng từ năm 2025 chuyển sang, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và xây dựng phương án, lộ trình giải quyết đối với từng trường hợp. UBND thành phố đồng thời triển khai 3 kế hoạch đối thoại nhằm giải quyết 3 vụ việc phức tạp, kéo dài.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm việc với phường Bình Khê về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân trên địa bàn.

Tại cuộc họp ngày 9/9 về thực hiện Quy chế tiếp công dân, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng yêu cầu từng vụ việc phải được rà soát kỹ, xác định đúng thẩm quyền, rõ trách nhiệm, tiến độ và thời hạn giải quyết; tập trung xử lý các vụ việc tồn đọng, kéo dài, nhất là những trường hợp tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện đông người. Với các vụ việc phức tạp, cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và hướng xử lý phải được xác định rõ. Kết quả sau tiếp công dân tiếp tục được theo dõi, đôn đốc đến khi hoàn thành.

Yêu cầu giải quyết kịp thời từ cơ sở càng đặt ra rõ hơn trong bối cảnh nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội đang được triển khai, liên quan trực tiếp đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đây cũng là những lĩnh vực dễ phát sinh kiến nghị, khiếu nại nếu vướng mắc không được xem xét, tháo gỡ kịp thời. Vì vậy, các địa phương cần chủ động nắm tình hình, tăng cường đối thoại, tập trung xử lý ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời nâng cao chất lượng quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng để hạn chế đơn thư kéo dài, vượt cấp.