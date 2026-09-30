Sức trẻ Hoành Mô

Xã Hoành Mô có hơn 94% dân số là đồng bào DTTS. Thời gian qua, ĐVTN xã đã phát huy sức trẻ bằng những phần việc cụ thể, trở thành lực lượng tiên phong kết nối văn hóa truyền thống và hiện đại, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Các lớp dạy thêu và hát Pả dung đã tạo môi trường để thanh, thiếu nhi được trực tiếp tiếp cận, thực hành và thêm yêu những giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trong dịp hè vừa qua, các lớp học thêu truyền thống, hát Pả dung, thể thao của Đoàn Thanh niên xã phối hợp tổ chức dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn diễn ra rất sôi nổi và hiệu quả. Không chỉ được rèn luyện kỹ năng thêu hoa văn, họa tiết trên trang phục truyền thống, học những lời hát dân gian đặc trưng, các em còn được tìm hiểu ý nghĩa văn hóa ẩn chứa trong từng đường nét, hoa văn, từng làn điệu qua đó thêm yêu và có ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hoành Mô Chu Thị Hạnh chia sẻ: Việc truyền dạy nghề thêu và các làn điệu dân ca truyền thống cho thế hệ trẻ không đơn thuần tạo sân chơi trong dịp hè, mà còn góp phần trao truyền những giá trị văn hóa của đồng bào. Chúng tôi mong muốn tạo môi trường để thanh thiếu nhi được trực tiếp tiếp cận, thực hành và thêm yêu những giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Không chỉ gìn giữ văn hóa, tuổi trẻ Hoành Mô đang từng bước tham gia vào quá trình biến những giá trị bản địa thành nguồn lực phát triển kinh tế. Lợi thế về cảnh quan tự nhiên, cửa khẩu, văn hóa các dân tộc và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng mở ra nhiều hướng để thanh niên lập nghiệp tại quê hương, nhất là trong lĩnh vực du lịch cộng đồng, dịch vụ, nông nghiệp trải nghiệm và kinh tế cửa khẩu.

Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Công an xã tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng số cho đoàn viên thanh niên.

Dấu ấn mới của tuổi trẻ Hoành Mô còn là cách tiếp cận chuyển đổi số ngày càng chủ động, sáng tạo. Đoàn xã đã phát huy vai trò của ĐVTN trong hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, sử dụng các nền tảng số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đồng thời ứng dụng mạng xã hội để tuyên truyền, quảng bá văn hóa, cảnh quan và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Qua đó, tuổi trẻ vừa góp sức xây dựng cộng đồng số, vừa tạo thêm những phương thức mới để lan tỏa hình ảnh Hoành Mô.

Đoàn viên thành thạo công nghệ trực tiếp hướng dẫn người lớn tuổi sử dụng điện thoại thông minh, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Trên mạng xã hội, những hình ảnh về cảnh đẹp, văn hóa, sản vật Hoành Mô cũng được đoàn viên sử dụng AI, ứng dụng công nghệ để chia sẻ, giới thiệu đến người dân và du khách.

Tinh thần tiên phong của ĐVTN xã đồng thời được thể hiện trong những công trình, phần việc vì cuộc sống cộng đồng. Mới đây, Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Cụm đoàn TKV khu vực Quảng Ninh khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” và “Thắp sáng đường quê” tại thôn Đồng Văn. ĐVTN cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng biên phòng dọn vệ sinh, trồng cây xanh, phát quang đường tuần tra, góp phần xây dựng cảnh quan và giữ gìn địa bàn biên giới.

Thanh niên Hoành Mô góp sức gìn giữ văn hóa truyền thống.

Thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, nhất là ĐVTN dân tộc thiểu số; tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, chú trọng duy trì, nhân rộng các hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống, đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ thanh niên học tập, lập nghiệp, đồng thời tăng cường các công trình, phần việc vì cộng đồng, phối hợp với lực lượng biên phòng tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh. Đặc biệt, Đoàn xã chú trọng tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương Hoành Mô ngày càng tươi đẹp.