Phường Yên Tử đưa pháp luật đi sâu vào đời sống

Phường Yên Tử đang bước vào giai đoạn phát triển đô thị và hạ tầng mạnh mẽ, vì vậy áp lực về việc chỉnh trang đô thị, mở rộng giao thông và triển khai các dự án trọng điểm là rất lớn. Để các dự án triển khai đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đóng vai trò quyết định. Nhận thức rõ điều này, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), đặc biệt là Luật Đất đai. Đây là giải pháp quyết định đến sự thành công cũng như tạo dựng niềm tin, sự thấu hiểu và đồng thuận cao trong nhân dân.

Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, phường Yên Tử được triển khai từ tháng 1/2026, có tổng diện tích phải GPMB 16,27ha với 376 trường hợp cá nhân, hộ gia đình, tổ chức có diện tích bị ảnh hưởng cần thu hồi. Gia đình chị Vũ Thị Nga, khu Cầu Sến, phường Yên Tử, là một trong số các hộ dân có diện tích đất ở phải thu hồi. Ban đầu, chị lúng túng trước các quy định về bảng giá đất, điều kiện bồi thường.

Để giúp chị Nga nắm được thông tin về các nội dung trên, UBND phường Yên Tử đã phối hợp cùng đại diện tổ dân phố tăng cường tuyên truyền về Luật Đất đai, các quy định, thông báo về thu hồi đất. Từ đó, giúp chị hiểu, đồng thuận và thực hiện đúng quy định bồi thường của Nhà nước.

Đại diện chính quyền phường Yên Tử tuyên truyền Luật Đất đai đối với gia đình chị Vũ Thị Nga (ngồi giữa) khu Cầu Sến.

Chị Nga chia sẻ: “Ban đầu tôi còn nhiều băn khoăn, nhưng sau khi được chính quyền kiên trì tuyên truyền, giải thích tường tận về Luật Đất đai và chủ trương GPMB, tôi đã hoàn toàn thông suốt, đồng thuận và thực hiện bàn giao mặt bằng sớm để dự án có thể triển khai đúng tiến độ vì sự phát triển chung của địa phương”.

Thực tế tại địa bàn cơ sở, một số vướng mắc thường phát sinh bắt nguồn từ việc người dân chưa nắm bắt đầy đủ, kịp thời các quy định mới của pháp luật; quy định về bảng giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư hay thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có thay đổi. Một bộ phận người dân do chưa hiểu thấu đáo các điều luật nên có tâm lý e ngại, lo lắng. Nếu không kịp tháo gỡ những nút thắt về thông tin này, các điểm nghẽn pháp lý sẽ kéo dài, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng như thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn phường.

Trước yêu cầu thực tiễn đó, UBND phường Yên Tử đã triển khai nhiều mô hình tuyên truyền sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở và khu dân cư. Phường thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức hội nghị PBGDPL đất đai cho đội ngũ cán bộ cơ sở, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể và đại diện các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch. Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, trong các buổi họp khu dân cư, tổ dân phố lồng ghép nội dung phổ biến các điểm mới của Luật Đất đai, tập trung vào quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng đất và các chính sách đền bù GPMB. Đặc biệt, địa phương chú trọng việc công khai, minh bạch toàn bộ thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phương án bồi thường chi tiết đến từng hộ gia đình.

Nhiều hoạt động tuyên truyền Luật Đất đai được tổ chức tại các khu phố trên địa bàn phường Yên Tử.

Việc công khai này giúp loại bỏ triệt để tâm lý nghi ngại, khẳng định sự công bằng, minh bạch trong quá trình thực thi công vụ của chính quyền. Không dừng lại ở các hội nghị tuyên truyền, Yên Tử còn đa dạng hóa hình thức truyền thông, nhờ đó những điểm cốt lõi của luật đã nhanh chóng được truyền tải đầy đủ, dễ hiểu, gần gũi, giúp người dân dễ dàng tiếp cận. Người dân từ chỗ còn băn khoăn, lo lắng đã chủ động tìm hiểu pháp luật, tích cực phối hợp với các tổ công tác trong việc đo đạc, kiểm đếm tài sản trên đất.

Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 20/9/2026, UBND phường Yên Tử đã tổ chức 42 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, tập trung vào các quy định liên quan đến chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ, GPMB khi thực hiện các dự án trong và ngoài ngân sách trên địa bàn phường, với hơn 4.000 lượt người tham dự trên tổng số hơn 20 dự án. Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Đất đai, UBND phường đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến một số quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB, như: Luật Thừa kế, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Xây dựng...

Sự đồng thuận này là minh chứng cho hiệu quả của công tác dân vận khéo và tuyên truyền PBGDPL đến cộng đồng. Nhiều công trình, dự án đã tháo gỡ được khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, góp phần thay đổi diện mạo đô thị Yên Tử theo hướng văn minh, hiện đại.