Khơi dậy sức trẻ thanh niên dân tộc thiểu số

Những năm qua, với sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội các cấp, lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) dân tộc thiểu số (DTTS) đã từng bước phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, mạnh dạn khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó, không ngừng khẳng định vai trò tuổi trẻ, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Hỗ trợ lập thân, lập nghiệp

Là địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống, Đoàn xã Ba Chẽ chủ động triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ ĐVTN. Với cách làm thiết thực, phong trào đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trở thành điểm sáng trong công tác tập hợp thanh niên DTTS. Từ những sản phẩm quen thuộc của địa phương như ba kích tím, trà hoa vàng, cà ra, dúi, gà đồi, dược liệu..., nhiều thanh niên đã mạnh dạn đầu tư, xây dựng mô hình sản xuất của riêng mình. Toàn xã hiện có 12 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 120 ĐVTN; góp phần phát huy thế mạnh nông - lâm nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Phong trào đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trở thành điểm sáng trong công tác tập hợp thanh niên DTTS xã Ba Chẽ.

Được Đoàn Thanh niên xã hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi cùng cây giống, kỹ thuật chăm sóc, anh Lý Văn Chiến (thôn Nam Sơn) đã mạnh dạn xây dựng mô hình trồng ba kích tím Ba Chẽ từ năm 2020 trên diện tích 0,5ha. Sau những năm đầu vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, vụ thu hoạch đầu tiên năm 2025 đã đem lại tín hiệu tích cực, tạo thêm động lực để anh tiếp tục mở rộng diện tích lên 1ha.

Anh Lý Văn Chiến chia sẻ: Trước đây, tôi được Đoàn Thanh niên hỗ trợ vốn, cây giống và kỹ thuật để bắt đầu mô hình, nên khi đã có kinh nghiệm, tôi tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của mình để các bạn có thêm tự tin, mạnh dạn xây dựng mô hình kinh tế, làm giàu chính đáng trên quê hương.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Ba Chẽ Hoàng Thị Phương Loan cho biết: Đoàn xã thường xuyên tổ chức các hoạt động tập huấn, kết nối với doanh nghiệp để tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng cách làm phù hợp cho thanh niên. Đồng thời, Đoàn xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn thanh niên hoàn thiện 3 sản phẩm OCOP; hỗ trợ thiết kế bao bì, xây dựng thương hiệu, đưa sản phẩm lên các nền tảng số, từng bước thay đổi cách quảng bá, tiếp cận khách hàng.

Mô hình nuôi dúi của anh Triệu Quý Thắng (thứ 3, trái sang), thanh niên người Dao thôn Đồng Quặng, xã Thống Nhất, phát triển hiệu quả từ nguồn vốn vay ưu đãi do Đoàn Thanh niên xã hỗ trợ tiếp cận.

Không chỉ ở cơ sở, nhiệm vụ đồng hành với thanh niên DTTS trong lập thân, lập nghiệp cũng được Thành Đoàn Quảng Ninh cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế của thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm giúp thanh niên có thêm điều kiện phát huy năng lực. Định kỳ, Thành Đoàn đều tổ chức Ngày hội Thanh niên DTTS, chương trình tuyên dương gương mặt trẻ, tài năng trẻ tiêu biểu, tuyên dương thanh niên DTTS làm kinh tế giỏi... nhằm biểu dương, lan tỏa mô hình hay, cách làm hiệu quả tiếp thêm động lực để thanh niên DTTS vươn lên.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn Đoàn đã tổ chức 9 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho trên 1.160 ĐVTN dân tộc; 108 lớp “Bình dân học vụ số”, thu hút trên 6.500 lượt ĐVTN và người dân DTTS tham gia; duy trì hiệu quả hoạt động ủy thác quản lý vốn vay cho thanh niên và hoạt động của 36 Tổ Tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ đạt 105,276 tỷ đồng hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế...

Công trình "Ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, quảng bá du lịch" tại khu bảo tồn văn hóa người Dao Thanh Y, thôn Bằng Cả do ĐVTN xã Quảng La thực hiện. Ảnh: Vân Anh

Phát huy vai trò tuổi trẻ

Song song với hỗ trợ phát triển kinh tế, Thành Đoàn Quảng Ninh chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật, nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho thanh niên DTTS. Đồng thời, Thành Đoàn thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của ĐVTN, định hướng lối sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác trước thông tin xấu độc trên không gian mạng; phát huy vai trò xung kích của thanh niên tại các địa bàn biên giới trong giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Thành Đoàn Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị trao tặng công trình “Phòng học STEM cho em” tại Trường THCS Ba Chẽ.

Tại các xã vùng DTTS, những mô hình câu lạc bộ như: “Thanh niên dân tộc văn minh tiến bộ”, “Thanh niên dân tộc bảo tồn văn hóa truyền thống”... được thành lập và duy trì, tạo không gian để ĐVTN gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong học tập, lao động, phát triển sản xuất.

Các hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, gắn với Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện và Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030” được Thành Đoàn và các cơ sở Đoàn triển khai, ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào DTTS. Từ đầu năm đến nay, nhiều chương trình tình nguyện đã được tổ chức tại các xã Quảng Đức, Hải Sơn, Đường Hoa, Ba Chẽ... với tổng nguồn lực gần 2 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ các công trình dân sinh, điều kiện học tập và chăm sóc sức khỏe cho thanh thiếu nhi; trao tặng phòng học máy tính, phòng học STEM, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp...

Thành Đoàn Quảng Ninh tổ chức Ngày hội Thanh niên DTTS tạo cơ hội cho ĐVTN các dân tộc giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập, lao động và tham gia bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Phó Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Vũ cho biết: Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Hội tiếp tục đổi mới công tác đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò thanh niên DTTS. Trọng tâm là nắm chắc tình hình, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, đổi mới nội dung, phương thức tập hợp, tạo môi trường để thanh niên giao lưu, tham gia các hoạt động và gắn bó với tổ chức. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn, Hội chú trọng phát hiện, bồi dưỡng thanh niên tiêu biểu, thanh niên có uy tín, cán bộ Đoàn, Hội là người DTTS, từng bước xây dựng lực lượng nòng cốt, góp phần củng cố tổ chức và tăng cường đoàn kết các dân tộc. Từ đó, tiếp thêm động lực để thanh niên DTTS phát huy sức trẻ, tự tin vươn lên và chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp.