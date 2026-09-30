Sắp "về đích" khám sức khỏe toàn dân

Sau hơn 4 tháng triển khai, chương trình được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí tại Quảng Ninh đã bao phủ phần lớn người dân thuộc diện khám. Cùng với tiến độ thực hiện, nhiều bệnh và yếu tố nguy cơ đã được phát hiện sớm, tạo cơ sở để theo dõi, quản lý sức khỏe người dân lâu dài ngay tại cộng đồng.

Khi bác sĩ thông báo huyết áp lên tới hơn 180mmHg, ông Hà Thanh Hòa (thôn Quảng Văn, xã Quảng Hà) khá bất ngờ. Trước đó, ông vẫn lao động, sinh hoạt bình thường, thi thoảng thấy mệt nhưng nghĩ do tuổi tác. “Tôi không nghĩ huyết áp của mình lại cao như vậy. Nếu không đi khám chắc cũng không biết để theo dõi, điều trị sớm. Các bác sĩ đã tư vấn chế độ ăn uống, sinh hoạt và hướng dẫn tôi tiếp tục kiểm tra sức khỏe”, ông Hòa chia sẻ.

Bác sĩ khám mắt cho người dân xã Quảng Hà trong chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí năm 2026.

Những trường hợp như ông Hòa cho thấy ý nghĩa thiết thực của việc đưa hoạt động khám sức khỏe định kỳ về gần người dân. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Trọng (Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Quảng Hà), qua các đợt khám, nhiều người được phát hiện tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa, bệnh lý về mắt hoặc có yếu tố nguy cơ dù trước đó chưa có biểu hiện rõ rệt. Với các trường hợp có chỉ số bất thường, cán bộ y tế tư vấn, hướng dẫn khám chuyên khoa và tiếp tục theo dõi sau khám. Những người mắc bệnh hoặc có nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm được đưa vào diện quản lý tại cơ sở. Kết quả khám đồng thời được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ theo dõi sức khỏe lâu dài.

Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hà, cho biết: Để bảo đảm tiến độ khám sức khỏe toàn dân, xã tập trung chỉ đạo rà soát từng nhóm đối tượng, phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, thôn và trạm y tế xã. Trạm y tế xã chủ động chuẩn bị nhân lực, địa điểm; đồng thời theo dõi, quản lý những trường hợp phát hiện bệnh hoặc có yếu tố nguy cơ. Đến ngày 28/9, trên 98% người dân trong xã đã được khám. Những trường hợp còn lại đang được bố trí khám bổ sung nhằm đảm bảo mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe.

Không riêng Quảng Hà, những ngày cuối tháng 9/2026 cũng là thời điểm các địa phương trong toàn thành phố tập trung hoàn thành đợt khám theo kế hoạch năm 2026. Chương trình được Quảng Ninh tổ chức theo từng nhóm đối tượng và từng giai đoạn. Đợt 1, từ ngày 25/5 đến nay, tập trung vào người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và các đơn vị sử dụng lao động, với trên 328.000 người.

Các y, bác sĩ Trạm Y tế phường Hiệp Hòa khám sàng lọc sức khỏe cho trẻ mầm non trên địa bàn.

Đợt 2, từ ngày 1/7 đến 30/9, khám tập trung vào người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo, đặc khu; người từ 18 đến dưới 60 tuổi không làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; học sinh các cấp, trẻ em đang học tại các trường mầm non và khám vét những nhóm đối tượng còn lại.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 27/9, toàn thành phố đã khám cho 1.256.618 người, đạt 98,82%. Những ngày cuối của kế hoạch, toàn thành phố tập trung chủ yếu vào việc rà soát các trường hợp còn thiếu, tổ chức khám bổ sung và hoàn thiện dữ liệu sau khám.

Việc tổ chức theo từng đợt, từng nhóm đối tượng giúp phân bổ nhân lực, địa điểm và trang thiết bị phù hợp. Các trạm y tế giữ vai trò trực tiếp rà soát danh sách, phối hợp tổ chức khám và theo dõi người dân sau khám; các bệnh viện được phân công hỗ trợ chuyên môn, nhân lực và thiết bị đối với những nội dung vượt khả năng của tuyến cơ sở.

Năm 2026 là năm đầu thực hiện chủ trương người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị. Nghị quyết đồng thời đặt yêu cầu lập Sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời và tăng vai trò của y tế cơ sở trong phòng bệnh, phát hiện sớm, quản lý bệnh.