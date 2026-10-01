Xung kích gìn giữ bản sắc văn hóa

Trong nhịp sống hiện đại, văn hóa truyền thống vẫn là điểm tựa tinh thần, góp phần bồi đắp bản sắc và nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước. Với thế hệ trẻ, gìn giữ những giá trị văn hóa của cộng đồng không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cách để mỗi người hiểu hơn về cội nguồn, không ngừng phát huy bản sắc trong đời sống hôm nay.

ĐVTN xã Đường Hoa tham gia biểu diễn văn nghệ tại lễ hội Khỏi Kêm năm 2026.

Quảng Ninh hiện có 42 thành phần dân tộc thiểu số cùng sinh sống, tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng với nhiều phong tục, tập quán, tiếng nói, chữ viết, trang phục, dân ca, lễ hội truyền thống đặc sắc. Tại những địa bàn tập trung đông đồng bào Tày, Dao, Sán Chỉ, Sán Dìu... trên địa bàn thành phố, lực lượng ĐVTN ngày càng phát huy vai trò xung kích, chủ động tham gia gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của quê hương.

Tại xã Lục Hồn, công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được tuổi trẻ địa phương cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực. Mỗi dịp lễ hội, ngày hội truyền thống, ĐVTN luôn là lực lượng đông đảo tham gia biểu diễn nghệ thuật truyền thống, các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian. Từ những hoạt động này, thanh niên có thêm cơ hội tìm hiểu về phong tục, tập quán, văn hóa của dân tộc mình.

Đoàn xã Hoành Mô tổ chức lớp dạy hát then - đàn tính cho thanh thiếu nhi dịp hè.

Không riêng xã Lục Hồn, tại các địa phương vùng DTTS của thành phố, tổ chức Đoàn phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ĐVTN về truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc. Nhiều bạn trẻ được vận động tham gia các lớp truyền dạy hát then - đàn tính của người Tày, hát soóng cọ của người Sán Chỉ, hát Pả dung của người Dao; học thêu thổ cẩm, tìm hiểu trang phục truyền thống và các phong tục, nghi lễ của cộng đồng. Tại các thôn, khu phố, ĐVTN còn tích cực tham gia các đội văn nghệ, duy trì tập luyện những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống để biểu diễn trong các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm của địa phương. Qua đó, tạo môi trường để lớp trẻ trực tiếp học hỏi, thực hành sinh hoạt văn hóa.

Đặc biệt, ngày hội “Thanh niên dân tộc thiểu số” do Thành Đoàn tổ chức thường niên đã trở thành nơi để tuổi trẻ các dân tộc gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau khẳng định niềm tự hào về bản sắc. Các phần thi như “Trình diễn trang phục dân tộc”; “Văn hóa ẩm thực truyền thống”, không gian trưng bày, trải nghiệm và check-in với trang phục dân tộc; các trò chơi dân gian... đã thu hút đông đảo ĐVTN các dân tộc tham gia.

ĐVTN xã Hoành Mô và Lục Hồn trình diễn trang phục cưới truyền thống của đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán.

Bí thư Đoàn xã Lục Hồn Đinh Ngọc Trang chia sẻ: Đội thi xã Hoành Mô - Lục Hồn chúng tôi mang đến ngày hội bộ trang phục cưới truyền thống của dân tộc Dao Thanh Phán với mong muốn giới thiệu vẻ đẹp, ý nghĩa và những nét riêng trong văn hóa của dân tộc mình. Qua các hoạt động, thanh niên dân tộc có thêm cơ hội hiểu, tự hào và có ý thức gìn giữ trang phục, tiếng nói, dân ca cũng như những phong tục tốt đẹp của cha ông.

Trong bối cảnh số, tuổi trẻ Quảng Ninh đang tận dụng mạng xã hội để lan tỏa văn hóa truyền thống. Những video, hình ảnh về trang phục dân tộc, lễ hội, dân ca, ẩm thực, phong tục địa phương được các bạn trẻ chia sẻ bằng cách thể hiện gần gũi, sinh động, góp phần đưa bản sắc văn hóa lan tỏa rộng rãi. Cùng với đó, nhiều mô hình kinh tế gắn với phát triển du lịch cộng đồng do thanh niên dân tộc làm chủ đang từng bước đưa văn hóa bản địa trở thành một phần của sản phẩm du lịch, từ đó vừa tạo sinh kế, vừa góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống.

Với sức trẻ, tinh thần xung kích và khả năng sáng tạo, thanh niên các DTTS Quảng Ninh đang góp phần nối dài mạch nguồn văn hóa, để bản sắc truyền thống không chỉ được gìn giữ mà ngày càng lan tỏa, hiện diện trong đời sống hôm nay.