Để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích

Từ sự quan tâm, chăm lo thiết thực đến những đóng góp bền bỉ trong đời sống xã hội, người cao tuổi (NCT) tiếp tục lan tỏa tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”; góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng nhân văn, văn minh, giàu đẹp.

Phát huy vai trò, kinh nghiệm và uy tín của NCT, các cấp, ngành, địa phương và tổ chức Hội NCT trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích, tiếp tục đóng góp tích cực cho gia đình và cộng đồng.

Màn đồng diễn dân vũ do các hội viên Hội Người cao tuổi phường Đông Triều biểu diễn, tháng 9/2026.



Cộng đồng cùng chung tay chăm sóc

Hội NCT thành phố Quảng Ninh hiện có gần 170.000 hội viên, sinh hoạt tại 54 Hội NCT cấp xã, phường, đặc khu và 624 chi hội. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức Hội từng bước được kiện toàn, tạo nền tảng để công tác chăm sóc, bảo vệ quyền lợi và phát huy vai trò NCT được triển khai ngày càng đồng bộ từ thành phố tới cơ sở. Một trong những nét nổi bật là các hoạt động chăm sóc NCT ngày càng đi vào chiều sâu, hướng tới những nhu cầu thiết thực. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội và địa phương đã huy động nhiều nguồn lực trao trên 14.500 suất quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn; hơn 3.100 hội viên được khám mắt miễn phí thông qua chương trình “Mắt sáng cho NCT”.

Công tác chúc thọ, mừng thọ tiếp tục được tổ chức trang trọng, chu đáo, thể hiện truyền thống kính lão, trọng thọ tốt đẹp của dân tộc; dịp Tết Nguyên đán 2026, toàn thành phố có 19.306 NCT thuộc các độ tuổi được chúc thọ, mừng thọ với tổng kinh phí gần 19 tỷ đồng. Riêng dịp Ngày Quốc tế NCT 1/10/2026, thành phố quyết định tặng quà chúc thọ, mừng thọ 8 NCT, gồm 7 cụ 90 tuổi và 1 cụ 95 tuổi.

Không chỉ chăm lo về vật chất, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, dưỡng sinh được duy trì ở nhiều địa bàn, tạo môi trường để NCT gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện sức khỏe. Tại phường Đông Triều, hàng trăm hội viên NCT đến từ 11 chi hội cùng tham gia văn nghệ, dân vũ, thể dục thể thao. Theo Chủ tịch Hội NCT phường Đông Triều Nguyễn Thị Tuyến, những điệu múa, bài tập dưỡng sinh không chỉ mang lại niềm vui, nâng cao sức khỏe mà còn tạo thêm không gian giao lưu, gắn kết để NCT tiếp tục tham gia tích cực vào đời sống cộng đồng dân cư.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, làm việc với Ban Thường vụ Hội NCT thành phố về nhiệm vụ công tác Hội và các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10, tháng 9/2026.

Còn tại xã Tiên Yên, gần 2.600 hội viên sinh hoạt ở 10 chi hội; các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ và hoạt động bảo vệ môi trường tiếp tục được duy trì; tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong cộng đồng.

Đây là một lát cắt sinh động trong bức tranh chăm sóc và phát huy vai trò của thành phố Quảng Ninh hôm nay: Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe; đồng thời tạo điều kiện để lớp người “cây cao bóng cả” tiếp tục cống hiến kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín cho gia đình và xã hội.

Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2026 được thành phố triển khai với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc, tích hợp NCT trong xu thế già hóa dân số”. Ngay tại lễ phát động giữa tháng 9/2026, 3 cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã đăng ký hỗ trợ 274 triệu đồng. Nguồn lực xã hội hóa được hướng vào hỗ trợ xây, sửa nhà, chăm sóc sức khỏe và giúp đỡ NCT có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, mô hình câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tiếp tục khẳng định hiệu quả khi vừa chăm sóc, hỗ trợ NCT, vừa tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ. Đến giữa tháng 9/2026, toàn thành phố có 210 câu lạc bộ Liên thế hệ; mục tiêu tiếp tục phát triển mạnh mô hình này trong những năm tới đây. Mô hình này trở thành “mái nhà chung” ở cơ sở, nơi NCT không chỉ được quan tâm, sẻ chia mà còn trực tiếp tham gia tổ chức các hoạt động hữu ích cho cộng đồng.

Phát huy kinh nghiệm, lan tỏa “tuổi cao - gương sáng”

Chăm lo cho NCT không chỉ dừng ở việc bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, mà còn cần tạo điều kiện để NCT tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực và uy tín; tham gia đóng góp cho gia đình, cộng đồng phù hợp với sức khỏe và nguyện vọng của mình. Thực tế tại thành phố Quảng Ninh cho thấy đây là nguồn lực xã hội rất lớn. Hiện toàn thành phố có 4.160 NCT trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh, trong đó 1.726 NCT là chủ trang trại, doanh nghiệp; góp phần tạo việc làm, thu nhập cho nhiều lao động. NCT cũng tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn ANTT, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Hội NCT thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo Hội NCT và Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thành phố năm 2026.

Toàn thành phố có 14.478 NCT tham gia hệ thống chính trị ở cơ sở; 1.084 người tham gia công tác khuyến học tại thôn, khu phố và 3.015 NCT làm kinh tế giỏi các cấp. Những con số ấy cho thấy, với vốn sống, uy tín và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, NCT vẫn đang đóng góp trực tiếp vào sự ổn định, phát triển của mỗi khu dân cư và của thành phố.

Một hướng đi mới đang được đặt ra là phát triển “kinh tế bạc” vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của xã hội trong quá trình già hóa dân số, vừa phát huy nguồn lực của NCT. Theo định hướng của Hội NCT thành phố, NCT có khả năng, nhu cầu và sức khỏe cần được hỗ trợ tiếp tục lao động, sản xuất, kinh doanh; được kết nối thị trường, hỗ trợ kỹ năng số, thanh toán không dùng tiền mặt, quảng bá sản phẩm trên môi trường mạng.

Hội NCT thành phố và Sở NN&MT ký kết chương trình phối hợp về NCT tham gia bảo vệ môi trường giai đoạn 2026-2031.

Cùng với đó, việc giúp NCT tiếp cận chuyển đổi số cũng đang được quan tâm. Trước đó, các cấp Hội phối hợp hướng dẫn hội viên sử dụng điện thoại thông minh, Zalo, Internet, các tiện ích thanh toán, chuyển tiền trên điện thoại. Đây là những bước đi cần thiết để NCT không đứng ngoài tiến trình chuyển đổi số, đồng thời thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin, dịch vụ và kết nối xã hội.

Phó Chủ tịch Hội NCT thành phố Quảng Ninh Hoàng Văn Mai cho biết: Quan tâm chăm lo NCT không chỉ là thực hiện một chính sách an sinh, mà còn là gìn giữ nền nếp gia đình, đạo lý xã hội và phát huy một nguồn lực quý giá cho phát triển. Khi mỗi NCT được chăm sóc chu đáo, có môi trường rèn luyện sức khỏe, giao lưu, chia sẻ và có cơ hội tiếp tục đóng góp, mục tiêu “sống vui, sống khỏe, sống có ích” sẽ trở thành hiện thực sinh động trong từng gia đình, từng khu dân cư; qua đó góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng nhân văn, văn minh và hạnh phúc.