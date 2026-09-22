UBND thành phố rà soát kết quả giải quyết vụ việc của công dân

Sáng 22/9, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, xác minh toàn bộ quá trình giải quyết vụ việc của ông Tô Văn Bảy (trú tại tổ 1, khu Hà Lầm 1, phường Hà Lầm) liên quan đến việc bàn giao tài sản trúng đấu giá tại phường Đông Mai.

Quang cảnh buổi làm việc.

Vụ việc liên quan đến tài sản trúng đấu giá là mảnh đất số S216229, thửa số 9a, ngã 3 Km11, xã Minh Thành, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, trước đây, nay thuộc phường Đông Mai, thành phố Quảng Ninh.

Tại buổi làm việc, các cơ quan, đơn vị liên quan đã báo cáo quá trình tiếp nhận, giải quyết vụ việc; kết quả kiểm tra, xác minh hồ sơ, tài liệu và những nội dung còn tồn tại.

Các ý kiến tập trung làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan; đồng thời đề xuất phương án xử lý nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu và quá trình giải quyết vụ việc, bảo đảm khách quan, đầy đủ, đúng quy định pháp luật; làm rõ từng nội dung, vấn đề còn tồn tại.