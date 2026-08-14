Chủ tịch UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về kế hoạch thu hút đầu tư

Sáng 14/8, UBND tỉnh họp để nghe và cho ý kiến về kế hoạch thu hút đầu tư sau khi các Quy hoạch được phê duyệt. Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, triển khai thực hiện có hiệu quả của các sở, ngành, địa phương, công tác thu hút đầu tư năm 2026 của tỉnh tiếp tục đạt kết quả tích cực.

Từ đầu năm đến nay thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt trên 1,117 tỷ USD, đạt gần 60% kế hoạch năm, tập trung chủ yếu vào các khu công nghiệp, khu kinh tế. Đối với nguồn vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách thu hút trên 143.000 tỷ đồng; nguồn vốn này tập trung chủ yếu tại các khu vực ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại cuộc họp.

Trên cơ sở các quy hoạch mới được phê duyệt, công bố và kết quả rà soát, đề xuất báo cáo của Sở Tài chính, trong giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh sẽ thực hiện thu hút đầu tư 461 dự án nguồn vốn ngoài ngân sách với tổng vốn đầu tư trên 1,6 triệu tỷ đồng.

Trong đó, ưu tiên thu hút đầu tư 5 chuỗi: Điện tử - thiết bị - tự động hóa; logistics - cảng biển - thương mại quốc tế; kinh tế xanh - năng lượng sạch - công nghệ môi trường; hạ tầng số - trung tâm dữ liệu - dịch vụ số và du lịch cao cấp - dịch vụ chất lượng cao. Danh mục dự án không chỉ tập trung vào các địa bàn kinh tế động lực (Quảng Yên, Vân Đồn, Móng Cái) mà được quy hoạch lan tỏa đồng đều đến các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phát triển cân bằng và bền vững.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu: Sở Tài chính chủ trì tiếp tục rà soát danh mục các dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 để sàng lọc lại theo 03 nhóm dự án. Trong đó, nhóm dự án đã có quy hoạch 1/2.000 và 1/500 đã GPMB và hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng kết nối phải thu hút đầu tư ngay. Điều chỉnh danh mục thu hút đầu tư theo cơ cấu ngành; trong đó tăng các dự án thuộc ngành công nghiệp, chế biến chế tạo và logistics để đúng định hướng phát triển bền vững.