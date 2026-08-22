Chuẩn bị đội ngũ, sẵn sàng cho năm học mới

Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện dạy học, ngành Giáo dục Quảng Ninh đang khẩn trương hoàn tất công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Năm 2026, tổng số biên chế và hợp đồng lao động được giao cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại Quảng Ninh là 20.278 chỉ tiêu, gồm 19.208 biên chế và 1.070 hợp đồng lao động.

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 1/4/2026 của UBND tỉnh về việc giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, Sở GD&ĐT tuyển dụng 81 chỉ tiêu (trong số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu) tại 23 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, tự chủ một phần chi thường xuyên.

Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Hạ Long) sinh hoạt chuyên môn chuẩn bị cho năm học mới.

Toàn ngành đã và đang tiếp tục tổng hợp, rà soát hồ sơ đề nghị của các cơ sở giáo dục, các địa phương, thực hiện điều động nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Năm học 2026-2027, dự kiến sẽ điều động giáo viên nghĩa vụ trở về đơn vị cũ, đồng thời điều động giáo viên các trường vùng thuận lợi lên thay thế (số lượng khoảng 350 giáo viên).

Sở GD&ĐT và các địa phương cũng triển khai giải pháp điều động, thuyên chuyển để điều tiết, cân đối cơ cấu bộ môn tại nhiều cơ sở giáo dục và giải quyết thuyên chuyển nội bộ trong địa bàn, bảo đảm cân đối thừa thiếu cục bộ, chuẩn bị giáo viên cho năm học mới.

Cùng với đó, tháng 7 và tháng 8/2026, Sở GD&ĐT cũng tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý. Nội dung bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, sử dụng thiết bị dạy học, công tác giáo viên chủ nhiệm, đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức hoạt động thư viện và sử dụng sách giáo khoa thống nhất toàn quốc…

Tại Trường THPT Cẩm Phả, trong năm học 2026-2027, nhà trường có tổng số 82 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, với 1.791 học sinh, 40 lớp. Để đảm bảo về đội ngũ, trong đợt thi tuyển viên chức của tỉnh tháng 8/2026, nhà trường được tuyển thêm 4 giáo viên thuộc các môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, Toán, Tiếng Anh và Lịch sử.

Việc bổ sung giáo viên đúng vào những vị trí còn thiếu giúp nhà trường chủ động hơn trong xây dựng thời khóa biểu, phân công chuyên môn và tổ chức dạy học.

Cô giáo Mai Thị Hòa, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Cẩm Phả, chia sẻ: Đội ngũ giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Sở GD&ĐT tổ chức trong dịp hè, qua đó cập nhật những yêu cầu mới về chương trình, phương pháp tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá. Trước thềm năm học mới, công tác chuẩn bị về đội ngũ luôn là một vấn đề được ngành GD&ĐT đặc biệt quan tâm.

Còn tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Hạ Long), công tác chuẩn bị đội ngũ được nhà trường triển khai song song với các nhiệm vụ chuyên môn ngay từ trước khi bước vào năm học mới. Năm học tới đây, trường có 101 cán bộ quản lý, giáo viên, trong đó 94 người thuộc biên chế và 7 giáo viên hợp đồng; đảm nhiệm giảng dạy cho 1.931 học sinh ở 55 lớp.

Với quy mô học sinh lớn, yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đặt ra không ít áp lực đối với đội ngũ giáo viên. Vì vậy, việc rà soát nhân lực, phân công chuyên môn được nhà trường thực hiện kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp với năng lực của giáo viên, đặc điểm từng khối lớp và yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông.

Giáo viên Trường THCS Trọng Điểm (phường Hạ Long) sinh hoạt chuyên môn.

Trong dịp hè, cán bộ quản lý, giáo viên tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn, cập nhật những nội dung liên quan đến sách giáo khoa, phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các yêu cầu chuyên môn phục vụ năm học mới.

Theo cô giáo Bùi Thị Lan Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, việc chuẩn bị đội ngũ được nhà trường xác định là nhiệm vụ then chốt trước thềm năm học mới. Khi đội ngũ được bố trí phù hợp, giáo viên nắm chắc chương trình, phương pháp và các yêu cầu chuyên môn, việc tổ chức dạy học sẽ chủ động hơn.

Mục tiêu trong năm học tới nói riêng, giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nói chung mà ngành đặt ra là xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu.

Đi cùng với đó là có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, năng lực quản trị hiện đại, năng lực số, năng lực sử dụng ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, hội nhập quốc tế.