MTTQ phường Liên Hòa: Đoàn kết, chăm lo đời sống nhân dân

Ủy ban MTTQ phường Liên Hòa đã tích cực huy động nhiều nguồn lực xã hội, triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Hộ bà Trần Thị Nhàn (SN 1977, khu phố Quỳnh Biểu) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ góa con côi, lại mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, nhiều năm qua, hai mẹ con bà sinh sống trong căn nhà đã xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, đầu tháng 7/2026, MTTQ phường đã đứng ra vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí giúp bà Nhàn xây dựng căn nhà mới. Công trình có tổng kinh phí 200 triệu đồng, trong đó MTTQ phường hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình tự đối ứng. Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 12/2026.

Ủy ban MTTQ phường Liên Hòa đưa vào vận hành "Cổng thông tin trực tuyến tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân".

Anh Vũ Quốc Kỳ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố Quỳnh Biểu, chia sẻ: Mặt trận phối hợp chặt chẽ với Chi bộ và khu phố để giám sát thường xuyên, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình. Sau khi nhà hoàn thành, khu phố tiếp tục vận động hỗ trợ mua sắm thêm đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, giúp mẹ con bà Nhàn sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Nhằm cải thiện chất lượng nhà ở cho các hộ khó khăn, MTTQ phường Liên Hòa phấn đấu đến hết năm 2027 sẽ xóa toàn bộ 38 nhà ở tạm, nhà dột nát mới phát sinh. Để thực hiện mục tiêu này, Mặt trận đã xây dựng kế hoạch vận động và tiếp nhận hơn 1,1 tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội. Trong năm 2026, đơn vị dự kiến phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây mới 14 ngôi nhà (mức hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà). Đồng thời phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ xây mới 3 căn nhà cho hộ khó khăn và sửa chữa 1 căn cho con nạn nhân chất độc da cam.

Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Liên Hòa, khẳng định: Chăm lo đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Mặt trận. Với tinh thần đó, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, MTTQ phường đã trao tặng 648 suất quà Tết cho các hộ khó khăn, tổng trị giá gần 348 triệu đồng. Trong đó, nguồn kinh phí xã hội hóa chiếm tới 628 suất (gần 324 triệu đồng). Trong 7 tháng đầu năm 2026, MTTQ phường đã tổ chức thăm hỏi, động viên 5 hộ gia đình có con em bị tai nạn, ốm đau, khuyết tật với tổng số tiền hỗ trợ 8 triệu đồng. Sự quan tâm kịp thời của Mặt trận đã góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm nghị lực cho các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Ủy ban MTTQ phường Liên Hòa phối hợp với Công ty TNHH MTV Sửa chữa ô tô Hải Phòng tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho hộ bà Trần Thị Nhàn, khu phố Quỳnh Biểu.

Bên cạnh công tác an sinh xã hội, MTTQ phường còn quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Các phong trào bảo vệ môi trường như “Ngày Chủ nhật xanh”, vớt bèo, khơi thông dòng chảy, làm thủy lợi... cũng được triển khai thường xuyên tại các khu phố. Tính đến nay, các hoạt động đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hơn 13.500 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường địa phương sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đặc biệt, MTTQ phường Liên Hòa còn luôn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh, đề xuất giải quyết các vấn đề thiết thực. Nhiều kiến nghị đã được UBND phường tiếp thu và đang tích cực triển khai. Đơn cử như việc xử lý ô nhiễm môi trường lạch sông Cầu Chỗ; làm đường bê tông tuyến đường gom cao tốc từ hầm chui khu phố Phong Hải 3 (cũ) đến nút giao Phong Hải; xây dựng hệ thống cống rãnh, nâng cấp ngõ 88 đường Phạm Tử Nghi; mở rộng đường và cống thoát nước khu vực xóm Đông; hoàn thiện việc lắp đặt nắp cống ngõ 31 đường Tiền Phong... nhằm bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo trong ứng dụng công nghệ số và nâng cao quyền làm chủ của nhân dân, ngày 14/8/2026, MTTQ phường Liên Hòa đã chính thức đưa vào vận hành “Cổng tiếp nhận thông tin phản ánh, ý kiến, kiến nghị của người dân trực tuyến”. Đây là công trình thiết thực chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đóng vai trò cầu nối trực tiếp, hiệu quả giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền và Mặt trận.

Những hoạt động đổi mới và thiết thực của Mặt trận đã củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng phường Liên Hòa ngày càng dân chủ, văn minh, hiện đại, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.