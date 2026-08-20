Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Quyết Tiến nghe báo cáo đề án thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh

Ngày 20/8, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đề án thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Đảng bộ MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh hiện có 19 chi bộ trực thuộc với hơn 200 đảng viên. Triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quy định của Ban Bí thư Trung ương; phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Thực hiện hướng dẫn của Trung ương, Quảng Ninh đang nghiên cứu xây dựng Đề án thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh. Theo dự thảo Đề án, Đảng bộ dự kiến có 16 tổ chức đảng trực thuộc, gồm chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các đơn vị sự nghiệp và các hội quần chúng.

Đảng bộ MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng và đạo đức; xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận và các nhiệm vụ liên quan.

Tại cuộc họp, đại biểu đã nghe báo cáo xây dựng Đề án Thành lập Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, là đầu mối tổng hợp, có chức năng tham mưu, giúp việc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội theo quy định…

Quang cảnh cuộc họp.

Trên cơ sở dự thảo các Đề án, các đại biểu thống nhất: Các Đề án được xây dựng bám sát chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm các yếu tố về chính trị, pháp lý và thực tiễn, có tính khả thi cao. Việc triển khai các Đề án sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhấn mạnh: Việc xây dựng các Đề án đã cơ bản bám sát các chủ trương, định hướng của Trung ương, đồng thời phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Quảng Ninh.

Đồng chí yêu cầu Đề án cần cụ thể, thống nhất số lượng thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đầu mối trực thuộc; làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng điều lệ các cơ quan đoàn thể. Đặc biệt mối quan hệ công tác và cơ chế lãnh đạo của Đảng bộ sau khi thành lập.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu tại cuộc họp.

Cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn trung ương, tiếp tục rà soát kỹ cơ sở chính trị, pháp lý, tổ chức bộ máy và tên gọi cụ thể, bảo đảm các Đề án có tính khoa học, chặt chẽ. Quá trình hoàn thiện các Đề án phải gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, phát huy rõ hơn vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong tập hợp, vận động nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở, nắm tình hình nhân dân và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Trên cơ sở đó, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến, bảo đảm việc thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh; thành lập Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được triển khai đúng quy định, đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.