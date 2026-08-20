Chuỗi cung ứng tiếp tục được mở rộng tại Amata City Hạ Long: Topping Industrial

Ngày 18/8/2026, Công ty Cổ phần Đô thị Amata Hạ Long đã chính thức ký kết Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất với Công ty TNHH Topping (Quảng Ninh) Industrial, đánh dấu sự xuất hiện của một dự án sản xuất công nghệ phụ trợ đến từ Trung Quốc mới tại khu công nghiệp.

Topping Quảng Ninh tập trung vào lĩnh vực sản xuất và lắp ráp linh kiện kim loại, linh kiện nhựa dùng cho máy in đa năng, máy rút tiền tự động (ATM) và linh kiện điện tử phục vụ máy in văn phòng.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà máy được triển khai trên diện tích hơn 2,1 ha với tổng vốn đầu tư hơn 14 triệu đô la Mỹ. Khi đi vào vận hành chính thức, nhà máy dự kiến đạt công suất hơn 45 triệu sản phẩm/năm, đồng thời tạo việc làm ổn định cho gần 450 lao động địa phương.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám đốc Amata City Hạ Long bày tỏ niềm vui mừng và vinh dự khi Topping Industrial đã tin tưởng lựa chọn Amata City Hạ Long làm điểm đến đầu tư tiếp theo của doanh nghiệp tại Việt Nam. Trong thời gian tới, Amata City Hạ Long sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp để hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đưa nhà máy sớm đi vào hoạt động ổn định.

Việc liên tục đón dòng vốn FDI mới khẳng định sức hút của Amata City Hạ Long đối với các nhà đầu tư quốc tế. Tính đến nay, khu công nghiệp đã thu hút thành công 25 dự án với tổng vốn đầu tư đạt hơn 3,3 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường như công nghiệp bán dẫn, điện tử và cơ khí chính xác... Đây là bước tiến quan trọng khẳng định vị thế của một khu công nghiệp thế hệ mới, hiện đại và bền vững.

Sở hữu vị trí chiến lược, cơ sở hạ tầng đồng bộ, Amata City Hạ Long hiện đang giữ vững vai trò là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn tại tỉnh Quảng Ninh, góp phần tạo ra hàng nghìn việc làm và đóng góp tích cực cho sự phát triển về kinh tế, xã hội của địa phương.