Giữ nhịp khai thác, bảo đảm nguồn than cho sản xuất điện

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã và đang duy trì ổn định nguồn nguyên liệu cho sản xuất của ngành điện, góp phần giữ vững an ninh năng lượng và hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026.

Lò chợ cơ giới hóa IV-9-46 được vận hành ngày càng hiệu quả, đóng góp quan trọng vào kết quả sản xuất, kinh doanh của Than Hạ Long. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Theo đó, các đơn vị khối sản xuất, sàng tuyển, chế biến và tiêu thụ than của Tập đoàn đã chủ động kích hoạt các phương án điều hành tối ưu. Các mỏ đảm bảo duy trì ổn định về sản lượng và chủng loại than là điều kiện quan trọng để khâu tiêu thụ than của Tập đoàn diễn ra thuận lợi. Trong đó, các đơn vị khai thác than hầm lò của TKV trong quý III đã đồng loạt kích hoạt những kịch bản điều hành sản xuất trong mùa mưa bão.

Tại Công ty Than Hạ Long, kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Công ty Than Hạ Long sản xuất 939.000 tấn than nguyên khai; đào mới 8.593 mét lò, trong đó có 486 mét lò xây dựng cơ bản và 8.107 mét lò chuẩn bị sản xuất; sản xuất 258.000 tấn than sạch... Bước sang quý III, công ty đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy cao nhịp độ sản xuất, đảm bảo phù hợp với điều kiện những tháng mùa mưa, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu sản xuất được giao. Công ty tiếp tục chỉ đạo các phân xưởng triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất lao động, đẩy nhanh tiến độ đào lò chuẩn bị sản xuất, đưa các diện khai thác mới vào hoạt động đúng kế hoạch, kiểm soát chặt chẽ chi phí, bảo đảm an toàn trong sản xuất gắn với đặc thù điều kiện sản xuất những tháng mùa mưa. Trong quý III năm 2026, Công ty Than Hạ Long - TKV phấn đấu sản xuất 600.000 tấn than nguyên khai; đào mới 6.400 mét lò; tiêu thụ 590.000 tấn than, tiếp tục đóng góp quan trọng vào kết quả sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Than không chỉ cần đủ sản lượng mà còn phải đúng chủng loại, đúng chất lượng theo yêu cầu pha trộn, phục vụ các nhà máy điện. Thời gian qua, Công ty CP Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin, đã chủ động bám sát kế hoạch điều hành của TKV, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kho vận, sản xuất than, nhập khẩu và giám định để tổ chức tiếp nhận hợp lý các nguồn than phục vụ chế biến, tiêu thụ. Các phương án pha trộn được tính toán kỹ theo yêu cầu từng khách hàng, đặc biệt với than cấp cho các nhà máy nhiệt điện có yêu cầu nghiêm ngặt về chất bốc. Việc chủ động tìm kiếm nguồn than nhập khẩu phù hợp để pha trộn được xem là giải pháp quan trọng nhằm ổn định chất lượng sản phẩm. Từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty CP Kinh doanh Than Cẩm Phả đã tiêu thụ 9,37 triệu tấn than; trong đó, than cung ứng cho các nhà máy điện đạt xấp xỉ 7 triệu tấn.

Anh Phạm Xuân Phương, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Kinh doanh Than Cẩm Phả cho biết: Công ty chủ động đẩy mạnh việc tiếp nhận than nhập khẩu để thực hiện phối trộn với các nguồn than sản xuất trong nước. 6 tháng đầu năm, Công ty mua mỏ hơn 1,4 triệu tấn than, đạt 53,8% kế hoạch; tiêu thụ hơn 1,2 triệu tấn, đạt 56,1% kế hoạch năm. Đơn vị, cam kết duy trì ổn định cả về số lượng lẫn chất lượng, hoàn thành kế hoạch đã được TKV giao, cụ thể than giao cho các nhà máy điện trong 6 tháng cuối năm đạt 1 triệu tấn, công ty tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hụt than phục vụ phát điện trong bất kỳ tình huống nào.

Hoạt động tiêu thụ than tại Phân xưởng Thanh Quảng, Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin.

TKV đã cam kết với Chính phủ và các bộ, ngành sẽ không để thiếu than cho sản xuất điện. Chính vì vậy, bên cạnh việc đảm bảo sản lượng than sản xuất theo kế hoạch, Tập đoàn cũng đã chủ động nguồn than nhập khẩu theo kế hoạch. Nhất là, những tháng cuối năm, các đơn vị cần bám sát nhu cầu tiêu thụ và kế hoạch cấp than cho sản xuất điện. Tập đoàn sẽ tập trung nâng cao hiệu quả logistics, chế biến, pha trộn và tiêu thụ; chủ động điều phối nguồn hàng, phương tiện vận chuyển; đồng thời tăng cường khai thác trong nước, đẩy mạnh cơ giới hóa, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư và chủ động phòng, chống mưa bão.

6 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn sản xuất 19,6 triệu tấn than nguyên khai; 19,7 triệu tấn than sạch và tiêu thụ 27,3 triệu tấn than. Trong đó, 22,7 triệu tấn được cung cấp cho các nhà máy điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Cùng với đẩy mạnh sản xuất, khai thác tối đa công suất các mỏ, TKV cũng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án mỏ mới và tiếp tục thúc đẩy tiến độ thủ tục gia hạn các giấy phép khai thác.