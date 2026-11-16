Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng tốc về đích

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của công nghiệp Quảng Ninh. Trong 10 tháng năm 2026, lĩnh vực này tăng 34,19%; nhiều sản phẩm đã hoàn thành, vượt kịch bản cả năm. Hiện các doanh nghiệp đang tập trung đẩy mạnh sản xuất, tận dụng thời gian còn lại để gia tăng sản lượng, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố.

Trong 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp của Quảng Ninh tăng 19,29%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 34,19%. Nhiều nhóm sản phẩm ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, xi măng đạt 3,968 triệu tấn, bằng 101,08% kịch bản năm, tăng 38,62% so cùng kỳ năm 2025; tấm quang năng đạt 275.690 tấn, bằng 103,18% kịch bản, tăng 35,24%; loa, tai nghe đạt hơn 13,2 triệu bộ, bằng 102,02% kịch bản, tăng gần 44%.

Nhà máy sản xuất vải mộc, vải nhuộm Wellrain tại Khu công nghiệp Hải Hà vừa được khánh thành tháng 10/2026.

Đây là những sản phẩm đã hoàn thành, vượt mục tiêu sản lượng cả năm ngay trong 10 tháng. Một số sản phẩm khác cũng duy trì đà tăng trưởng, như dầu thực vật đạt 291.150 tấn, tăng 17,22%; sợi bông cotton đạt 271.700 tấn, tăng 19,45%; bột mì các loại đạt 500.190 tấn, tăng 3,31% so cùng kỳ.

Cùng với kết quả sản xuất, tiến độ đưa các dự án vào hoạt động tại các khu công nghiệp cũng vượt kế hoạch. Năm 2026, thành phố dự kiến có 12 dự án thứ cấp đi vào sản xuất, kinh doanh, song đến hết tháng 10 đã có 13 dự án vận hành, đạt 108,33% kế hoạch. Đây là nguồn bổ sung năng lực sản xuất, tạo việc làm và gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

Bà Zhou Bo Qin, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Ngân Quang, cho biết: Doanh nghiệp đang tập trung ổn định dây chuyền, bảo đảm chất lượng sản phẩm và tiến độ các đơn hàng đã ký. Chúng tôi cũng mong muốn hạ tầng, dịch vụ logistics và nguồn lao động tiếp tục được cải thiện, góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Sản xuất sợi dệt tại Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Ngân Quang (Khu công nghiệp Hải Hà).

Bên cạnh những kết quả tích cực, 2 nhóm sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo đang gặp khó khăn về tiến độ là tivi và ô tô. Trong 10 tháng, sản lượng tivi đạt hơn 1,4 triệu chiếc, bằng 69,31% kịch bản cả năm. Đối với ô tô, sản lượng 10 tháng đạt 3.155 chiếc, bằng 70,11% kịch bản cả năm.

Để hoàn thành kịch bản cả năm, thời gian còn lại trong năm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo còn phải sản xuất thêm 644.530 chiếc tivi và 1.345 chiếc ô tô. Đối với các sản phẩm khác, khối lượng còn phải hoàn thành gồm 46.850 tấn dầu thực vật, 109.810 tấn bột mì, 39.300 tấn sợi bông cotton và 674 tấn tấm silic.

Trước thực tế đó, thành phố yêu cầu Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp sản xuất tivi, ô tô, bột mì và các sản phẩm chủ lực khác để đánh giá khả năng nâng công suất, xác định khó khăn và đề xuất phương án phù hợp.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần rà soát khả năng đóng góp thêm sản lượng của những nhà máy mới đi vào hoạt động trong năm 2026. Việc dự báo phải bám sát tình hình sản xuất thực tế, tránh đặt ra mục tiêu vượt quá năng lực của doanh nghiệp.

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế tại Công ty TNHH Intco Medical Technology Việt Nam (khu công nghiệp Đông Mai).

Ông Hồ Quang Huy, Giám đốc Sở Công Thương, chia sẻ: Chúng tôi đang tập trung nắm tình hình sản xuất của từng doanh nghiệp, nhất là những đơn vị có sản phẩm chưa đạt tiến độ kế hoạch. Những khó khăn về thủ tục đầu tư, hạ tầng và điều kiện triển khai dự án sẽ được tổng hợp, phối hợp giải quyết theo thẩm quyền để doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất.

Về lâu dài, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành hỗ trợ nhà đầu tư nâng cao hiệu quả đầu tư, khả năng liên kết sản xuất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhiệm vụ trước mắt là duy trì hoạt động ổn định của các nhà máy hiện có, đẩy nhanh tiến độ những dự án đủ điều kiện vận hành và tháo gỡ khó khăn đối với những sản phẩm chưa đạt kế hoạch. Kết quả thực hiện của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong khoảng thời gian cuối năm sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 của Quảng Ninh, đồng thời tạo nền tảng để ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục phát triển trong năm 2027.