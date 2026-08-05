Công ty Xây dựng công nghiệp mỏ: Phát huy nội lực, bứt phá hoàn thành nhiệm vụ

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ (Binh đoàn 19) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, qua đó duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập cho người lao động.

Thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, chủ động bám sát tình hình, triển khai đồng bộ các phương án tổ chức sản xuất. Công tác quản trị, điều hành được tăng cường, chú trọng kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất kinh doanh, qua đó duy trì ổn định hoạt động của đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu của Công ty đạt hơn 2.864 tỷ đồng, bằng 59,2% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt hơn 9,57 tỷ đồng, bằng 53,8% kế hoạch. Đáng chú ý, số nộp ngân sách Nhà nước đạt 18,91 tỷ đồng, bằng 102,95% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 24,37 triệu đồng/người/tháng, bằng 112,4% kế hoạch năm.

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ chú trọng đầu tư máy móc, thiết bị, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Cùng với việc bảo đảm các chỉ tiêu chủ yếu, Công ty duy trì ổn định hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, đơn vị thực hiện tốt việc tiếp nhận khối lượng, chủng loại than do các đơn vị sản xuất giao nội bộ và than nhập khẩu phục vụ pha trộn; tập trung chế biến, pha trộn, chuẩn bị tốt chân hàng, bảo đảm khối lượng và chất lượng cung ứng kịp thời, liên tục cho các nhà máy nhiệt điện. Hoạt động cung ứng, bán lẻ xăng dầu, gia công cơ khí, gia công vì chống lò được triển khai theo đúng kế hoạch.

Công ty tập trung chỉ đạo thi công các công trình bảo đảm an toàn, tiến độ, chất lượng, trong đó trọng tâm là các công trình tại Lâm Đồng, các công trình thuộc gói thầu của Công ty Tuyển than Hòn Gai - TKV, công trình Miếu mỏ, nhà văn hóa khu nội Hoàng Đông và một số công trình khác. Cùng với đó, đơn vị tổ chức thi công Đề án thăm dò mỏ Khe Sim, Nam Tràng Bạch và phương án khoan trong lò mỏ Bắc Quảng Lợi, góp phần khẳng định năng lực và kinh nghiệm trong các lĩnh vực xây dựng công nghiệp mỏ, xây lắp và khoan thăm dò.

Để tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành nhiệm vụ, Công ty đặc biệt coi trọng xây dựng tổ chức Đảng, công tác chính trị, tư tưởng và chăm lo đời sống người lao động. Trong 6 tháng đầu năm, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên được quán triệt, triển khai nghiêm túc; nguyên tắc tổ chức, chế độ sinh hoạt Đảng được duy trì nền nếp. Phong trào thi đua Quyết thắng và các đợt thi đua cao điểm được triển khai thiết thực, tạo động lực để cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, thi đua hoàn thành nhiệm vụ.

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ đã tổ chức thành công Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2026.

Các tổ chức quần chúng cũng phát huy vai trò xung kích, đồng hành cùng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công đoàn tổ chức hiệu quả các hoạt động Tháng Công nhân; Đoàn cơ sở triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; Hội Phụ nữ cơ sở có nhiều hoạt động thiết thực. Công tác chăm lo, bảo đảm quyền lợi người lao động được quan tâm, từ khám sức khỏe định kỳ đến thăm hỏi, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tuyên dương công nhân tiên tiến, chăm lo con em cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty đã thăm hỏi, động viên 9 gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 9 triệu đồng; tuyên dương 20 công nhân tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2024-2026 với tổng số tiền 20 triệu đồng; tặng quà 438 cháu thiếu nhi là con cán bộ, công nhân viên chức, người lao động nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6; tặng quà, tổ chức gặp mặt, tuyên dương 299 cháu đạt thành tích trong học tập năm học 2025-2026 với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ phối hợp với Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người có công.

Đại tá Phạm Văn Thịnh, Giám đốc Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ, cho biết: Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục bám sát tình hình thị trường, nâng cao chất lượng quản trị, điều hành sản xuất; tăng cường kiểm soát chi phí, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giữ vững việc làm và thu nhập cho người lao động. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật và quy chế văn hóa doanh nghiệp; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, đẩy mạnh phong trào thi đua, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026. Qua đó, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống Công ty 1/11 (2001-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai.