“Đền ơn đáp nghĩa” ở Binh đoàn 19

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Binh đoàn 19 luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động thiết thực, nghĩa tình không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong đơn vị mà còn góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Những ngày tháng 7, khi cả nước đang tổ chức hàng loạt chương trình, hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2026), Binh đoàn 19 cũng đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng. Cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công; hỗ trợ xây dựng nhà ở; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ… qua đó bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

ĐVTN Công ty 91 hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu ADN phục vụ công tác xác định danh tính.

Đặc biệt, hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tại phường Bình Khê, Công ty 91 (Binh đoàn 19) đã có những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tri ân. Đơn vị đã hỗ trợ phương tiện, tổ chức đưa đón 103 thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu ADN phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ kinh phí với tổng giá trị 51,5 triệu đồng. Với tinh thần trách nhiệm, cán bộ, đoàn viên thanh niên Công ty trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ các gia đình trong quá trình thực hiện các thủ tục cần thiết, giúp chương trình diễn ra chu đáo, thuận lợi và an toàn.

Đại tá Nguyễn Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty 91 cho biết: Việc tham gia Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ, người lao động Công ty đối với các anh hùng liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng. Cùng với đó, đơn vị đã trao 103 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng đến các thân nhân liệt sĩ. Năm 2026, Công ty cũng đã xây dựng kế hoạch và quyết định hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa dành tặng thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, nhằm góp phần sẻ chia, động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời giáo dục truyền thống, bồi đắp tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn Công ty.

Lãnh đạo Công ty 91 trao quà tặng cho thân nhân liệt sĩ trên địa bàn phường Bình Khê.

Cùng với Công ty 91, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách cũng được các đơn vị thành viên Binh đoàn 19 quan tâm triển khai bằng những việc làm cụ thể. Tại Công ty Khai thác Khoáng sản, việc hỗ trợ xây dựng, trao tặng nhà tình nghĩa được xác định là một trong những hoạt động thiết thực nhằm giúp các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống. Mới đây, Công ty đã phối hợp với UBND phường Hà Tu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Phạm Đức Quang (là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học) trú tại phường Hà Tu.

Bà Phạm Thị Thắm (vợ ông Phạm Đức Quang), đại diện gia đình bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 19, Đảng ủy, Chỉ huy Công ty Khai thác Khoáng sản cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã quan tâm, hỗ trợ gia đình xây dựng ngôi nhà mới. Bà chia sẻ, trước đây, điều kiện nhà ở của gia đình còn nhiều khó khăn, việc có được một mái ấm kiên cố, ổn định là niềm mong ước từ lâu. Sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành và đơn vị đã giúp mong ước ấy trở thành hiện thực, tạo điều kiện để gia đình yên tâm ổn định cuộc sống. Gia đình sẽ luôn trân trọng, ghi nhớ tình cảm và sự sẻ chia nghĩa tình này.

Nhân dịp này, Công ty Khai thác Khoáng sản trao tặng gia đình 1 chiếc ti vi trị giá 8 triệu đồng; lãnh đạo phường Hà Tu và bà con khu phố cũng gửi tặng nhiều phần quà ý nghĩa, góp phần chia sẻ, động viên gia đình trong cuộc sống. Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của đơn vị và cộng đồng, tiếp thêm niềm vui cho gia đình trong ngày đón ngôi nhà mới.

Lãnh đạo Công ty Khai thác Khoáng sản khánh thành nhà ở và trao quà tặng cho gia đình ông Phạm Đức Quang (phường Hà Tu).

Đại tá Nguyễn Văn Vĩnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Khai thác Khoáng sản cho biết: Trong năm 2026, Công ty đã và đang thực hiện xây tặng 11 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đồng đội cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong đơn vị và địa phương. Đây là những việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, người lao động Công ty đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; góp phần giúp các gia đình có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, công tác đền ơn đáp nghĩa đã trở thành hoạt động thường xuyên trong cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 19. Qua đó, không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm với các gia đình chính sách, người có công mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tinh thần trách nhiệm và tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.